Тайны Библиотеки имени Ленина (РГБ)

Тайны Библиотеки имени Ленина

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В самой большой библиотеке России и Европы собраны книги практически по всем разделам знаний. Побываете в книгохранилищах и читальном зале, увидите, как доставляют туда книги.

Знаменитая мраморная лестница, зал с зелеными лампами, необъятные подвалы-хранилища – все это настраивает на торжественный лад, создает ощущение путешествия в сказку.
Тайны Библиотеки имени Ленина (РГБ)
Тайны Библиотеки имени Ленина (РГБ)
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Описание

В эпоху широкого распространения интернета, люди все реже берут в руки книгу, ведь скачать информацию из сети гораздо быстрее и проще. Тем интереснее побывать в стенах настоящего книжного царства – Российской государственной библиотеки (РГБ).
Количество хранящихся тут экземпляров поражает: около 44 миллионов на 367 языках народов мира. Суммарная длина книжных стеллажей и полок исчисляется вовсе не метрами, а сотнями километров. Ходят слухи, что с помощью секретного подземного хода из подвалов библиотеки можно попасть прямо в Кремль. Удивительный мир РГБ готов открыть вам свои тайны!

В ходе экскурсии вы:

  • Научитесь искать нужные книги в электронном и карточном каталогах, заполнять читательское требование и даже попробуете себя в роли библиотекаря.
  • Полюбуетесь старинными изданиями и проверите, действительно ли призрак знаменитого книговеда помогает найти редкую книгу. Огромное впечатление на посетителей производят экземпляры из царской коллекции – их иллюстрации, обложки и даже сама бумага, на которой они напечатаны.
  • И, как знать, возможно, вы еще не раз придете сюда, чтобы почитать раритетную книгу, несмотря на то, что дома есть компьютер, подключенный к сети Интернет.

Важная информация:

Прибывать на экскурсию строго к назначенному времени, опоздание не допускается. Возврат денежных средств при опоздании на экскурсию не производится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
У памятника Ф. Достоевскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Прибывать на экскурсию строго к назначенному времени
  • Опоздание не допускается. Возврат денежных средств при опоздании на экскурсию не производится
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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