В эпоху широкого распространения интернета, люди все реже берут в руки книгу, ведь скачать информацию из сети гораздо быстрее и проще. Тем интереснее побывать в стенах настоящего книжного царства – Российской государственной библиотеки (РГБ).

Количество хранящихся тут экземпляров поражает: около 44 миллионов на 367 языках народов мира. Суммарная длина книжных стеллажей и полок исчисляется вовсе не метрами, а сотнями километров. Ходят слухи, что с помощью секретного подземного хода из подвалов библиотеки можно попасть прямо в Кремль. Удивительный мир РГБ готов открыть вам свои тайны!

В ходе экскурсии вы:

Научитесь искать нужные книги в электронном и карточном каталогах, заполнять читательское требование и даже попробуете себя в роли библиотекаря.

Полюбуетесь старинными изданиями и проверите, действительно ли призрак знаменитого книговеда помогает найти редкую книгу. Огромное впечатление на посетителей производят экземпляры из царской коллекции – их иллюстрации, обложки и даже сама бумага, на которой они напечатаны.

И, как знать, возможно, вы еще не раз придете сюда, чтобы почитать раритетную книгу, несмотря на то, что дома есть компьютер, подключенный к сети Интернет.

Важная информация:

Прибывать на экскурсию строго к назначенному времени, опоздание не допускается. Возврат денежных средств при опоздании на экскурсию не производится.