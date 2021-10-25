Заглянуть в «подворотни», рассмотреть чудом сохранившиеся дома и раскрыть изнанку столицы

5
17 отзывов
Приглашаю прогуляться по центру города и увидеть его с другой стороны.

Вы посетите дворы, где тихо прячется Старая Москва, отыщете боярские палаты, разрушающуюся дворянскую усадьбу и «дом-сказку».

Я расскажу о них интересные факты и поделюсь историями о знаменитых людях, которые в них жили и гостили.
Тайны дворов Москвы
Тайны дворов Москвы
Тайны дворов Москвы
Тайны дворов Москвы
Тайны дворов Москвы
Тайны дворов Москвы
Тайны дворов Москвы

Что вас ожидает

Москва изнутри

Вы прогуляетесь по Кузнецкому Мосту и узнаете, почему эта улица получила такое странное название. Найдете «спрятанную» реку Неглинка и заглянете во двор бизнес-центра, чтобы навестить старинные каменные палаты. А также раскроете, к кому ходил в гости Петр I и где жили потомки Рюрика. Рассмотрите палаты боярина Троекурова и услышите, какая слава ходила о них в Европе. Кроме того, я расскажу о Петре Барановском, усилиями которого после революции удалось сохранить множество памятников.

Лев Толстой, «дом-сказка» и дворянская усадьба

«Нырнув» в подворотню на Большой Дмитровке, вы увидите двуликую усадьбу Глебовых-Стрешневых. А еще посмотрите на дом, где гостил с семьей и читал главы из «Войны и мира» Лев Толстой. Заглянете во двор, где французы расстреливали русских поджигателей, отыщете место зарождения отечественного кинематографа и познакомитесь с его основателем. В завершение я покажу вам «дом-сказку», спрятанный за сталинским ампиром.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Полина
Полина
Меня зовут Полина. Я люблю Москву за уютные переулки, аккуратные домики и изысканные особняки. А также за менявших историю людей и возможность перенестись в другое время: как в прошлое, так и в будущее. Хочу поделиться такой Москвой с вами.
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17 реальных отзывов от туристов

Е
25 окт 2021
Были на экскурсии с мужем, очень довольны! Интересно взглянуть на дворики, спрятанные в центре, узнать историю домов, а так же вспомнить многие вехи истории Москвы. Полина очень любит историю и очень интересно рассказывает.
Дмитрий
4 окт 2021
Все было великолепно.
И
3 окт 2021
Были сегодня на экскурсии с Полиной. Она очаровательная девушка, знающий и влюблённый в свое дело экскурсовод, отличный рассказчик и приятный собеседник. 2 часа пролетели незаметно, открыли такие уголки в родном городе, куда бы точно сами не забрели. Полина очень структурировано, интересно и просто изложила большой объем информации. Присутствующим детям 9 и 5 лет тоже было интересно, старшая запомнила часть материала, даже младший смог выразит впечатления от уведенного.
Мы очень благодарны Полине за прекрасно с пользой проведенное время, рекомендуем экскурсию тем, кто хочет чего-то нового, так как маршрут совсем не туристический)
Игорь
20 сен 2021
Полина влюблена в эту тему и приятно слушать влюбленного в свою работу Гида. Спасибо
Т
20 сен 2021
Полина, спасибо большое за экскурсию! Мы ходим по этим улицам, но не замечаем маленьких дворов в самом центре столицы, красивых старинных зданий, истории, которая нас окружает. Такие интересные прогулки с интересным знающим человеком помогают чуточку лучше узнать наш родной город!
Марина
19 сен 2021
Супер интересно! Вот вроде ходишь мимо этих мест и даже не можешь подумать, какая красота сказывается за углом! Полина очень интересно рассказывала!
Т
18 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия, Полина - приятный и внимательный гид.
Лидия
16 сен 2021
Просто огромное спасибо девушке Полине, нашему экскурсоводу! Очень интересно рассказывает Истрию зданий в центре Москвы. Приятная девушка, отвечала на все наши вопросы очень содержательно! Рекомендую 100% и ждём новых маршрутов под ее руководством)
Н
13 сен 2021
Отличная экскурсия.
Жаль что у Полины она только одна. Успех экскурсии на 100 % зависит от экскурсовода, а Полина отличный рассказчик. И она нашла много интересного
К
8 авг 2021
Было очень интересно. Полина — молодец
N
7 авг 2021
Хорошая экскурсия. Несмотря на дождь, очень понравилась. Полина-молодец!
Т
2 авг 2021
Замечательная экскурсия с Полиной! Действительно прикасаешься к тайнам дворов, которые в обычной жизни просто проходишь мимо. Информация интересная, продуманная, подкрепляется документами и фотоматериалами. Полина - студентка одного из Московских ВУЗов, и это тоже сам по себе приятный момент, который говорит о том, что современная молодежь глубоко интересуется историей своего государства. Полученные на экскурсии знания "перерабатывали" всей семьёй, на возникающие у нас вопросы Полина отвечала и на следующий день в режиме "онлайн", за что ей огромное спасибо! Любителям пеших прогулок очень рекомендую с пользой провести время в центре Москвы и взглянуть на столицу "изнутри". По личному опыту советую выбирать по возможности более раннее время для экскурсий, когда город ещё не настолько многолюден и ничто не мешает восприятию информации.
Е
24 июля 2021
Мы в восторге от экскурсии - можем уверенно рекомендовать Полину, как отличного гида! Время пролетело незаметно - удивительные истории, прекрасная архитектура, наглядные материалы, которые были у Полины с собой. Спасибо большое!
О
19 июля 2021
Очень приятно провели время! Необычно было проходить там, где ежедневно ходишь, но даже не замечаешь красоты, спрятанной за фасадами огромных многоэтажек. Полина приятная девушка, экскурсия довольна интересная.
Е
12 июля 2021
Совершили прогулку с Полиной по московским дворам. Полина - совсем еще юный экскурсовод, но её знания уже впечатляют. Очень приятный проводник в потайные дворики. Мы много раз ходили этими маршрутами, но ни одного из показанных объектов раньше не замечали. Спасибо большое Полине за совместную интересную прогулку.
Ещё 2 отзыва

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