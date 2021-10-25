Что вас ожидает

Москва изнутри

Вы прогуляетесь по Кузнецкому Мосту и узнаете, почему эта улица получила такое странное название. Найдете «спрятанную» реку Неглинка и заглянете во двор бизнес-центра, чтобы навестить старинные каменные палаты. А также раскроете, к кому ходил в гости Петр I и где жили потомки Рюрика. Рассмотрите палаты боярина Троекурова и услышите, какая слава ходила о них в Европе. Кроме того, я расскажу о Петре Барановском, усилиями которого после революции удалось сохранить множество памятников.

Лев Толстой, «дом-сказка» и дворянская усадьба

«Нырнув» в подворотню на Большой Дмитровке, вы увидите двуликую усадьбу Глебовых-Стрешневых. А еще посмотрите на дом, где гостил с семьей и читал главы из «Войны и мира» Лев Толстой. Заглянете во двор, где французы расстреливали русских поджигателей, отыщете место зарождения отечественного кинематографа и познакомитесь с его основателем. В завершение я покажу вам «дом-сказку», спрятанный за сталинским ампиром.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.