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Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея В. И. Ленина)

4.3
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Двухчасовая экскурсия ⛳ «Тайны Ленинского склепа» посвящена местам, где были похоронены наиболее значимые политики времен Советского Союза.

В ее ходе вы увидите могилы Сталина, Свердлова, Брежнева, Черненко, Андропова и других, а также посетите мавзолей Ленина.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 500 ₽ за человека

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Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея В. И. Ленина)

Что вы увидите

  • мавзолей В. И. Ленина
  • Кремлевский Некрополь
Посещение столичной Красной площади — традиция, сложившаяся на заре существования Московского Государства. Дойдя до середины, каждый уважающий себя турист останавливает свой взгляд на площадной доминанте — Ленинском мавзолее, чей суровый красно–черный гранитный фасад скрывает, пожалуй, «главное тело» Страны Советов, пережившее своего хозяина на многие десятилетия. Столь долгое безжизненное существование стало возможным благодаря трудам нескольких поколений гениальных советских врачей и целого штата охранных ведомств.
Мавзолей вождя окружен могилами самых ярых товарищей по партии, соратников, близких по духу и времени, захоронениями продолжателей ленинских идей в лице первых лиц советского государства. Наш путь будет лежать от могил партийных вождей к мавзолею и к местам, где суд истории 📖 вершили те, кому удалось не только пробиться к вершинам власти, но стать суровыми и жестокими исполнителями её приговоров.

В продолжение авторской пешеходной экскурсии 🧭 «Тайны ленинского склепа» Вы узнаете:

  • как и почему исчезали православные иконы, и как проходили первые Красноармейские парады;
  • где и почему происходили взрывы и революционные убийства, и почему сбылись предсказания о великой крови;
  • как комсомольцы–иконоборцы сносили Иверскую часовню, и почему неграмотный вождь велел снести Воскресенские ворота;
  • в чем сила подвига архитектора, спроектировавшего Снесенную церковь ⛪, и кто строил отхожее место для туристов;
  • как проходили революционные суды и чистки рядов, и в каких домах находились расстрельные подвалы.

В ходе пешеходной экскурсии «Тайны ленинского склепа», предусматривающей посещение мавзолея В. И. Ленина, мы увидим:

  • тело В. И. Ленина — вождя и создателя СССР;
  • могилы руководителей СССР — Сталина, Свердлова, Фрунзе, Дзержинского, Калинина, Жданова, Ворошилова, Будённого, Суслова, Брежнева, Андропова и Черненко;
  • замурованные в стену доски, скрывающие места, где установлены урны с прахом Каменева, Карпинского, Кирова, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе, Ульяновой, Жукова, Вышинского, Мехлиса, Курчатова, Королева, Келдыша и Войкова;
  • здания, где выносились и исполнялись расстрельные приговоры;
  • здание Управления ГУЛАГа.

В продолжение экскурсии по Москве В. И. Ленина мы также посетим:

  • мавзолей В. И. Ленина;
  • могилы у Кремлевской стены;
  • храм Иконы Божией Матери Казанской;
  • Никольскую улицу;
  • Лубянскую площадь;
  • Соловецкий камень.
Наш экскурсионный обзор посвящен разнообразнейшим личностям советской истории, вершившим судьбу первого в мире государства «рабочих и крестьян», личностям, боровшимся за счастье людей на всем Земном шаре, но так и не сумевшим ответить на вопрос: «Стоит ли слеза ребёнка всех благ мира?»
Что входит
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • посещение мавзолея В. И. Ленина
  • возможность увидеть вождя Мировой Революции
  • посещение некрополя у Кремлевской стены
  • посещение Красной площади
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • трансфер.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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