Посещение столичной Красной площади – традиция, сложившаяся на заре существования Московского Государства. Дойдя до середины, каждый уважающий себя турист останавливает свой взгляд на площадной доминанте – Ленинском мавзолее, чей суровый красно–черный гранитный фасад скрывает, пожалуй, «главное тело» Страны Советов, пережившее своего хозяина на многие десятилетия. Столь долгое безжизненное существование стало возможным благодаря трудам нескольких поколений гениальных советских врачей и целого штата охранных ведомств.

Мавзолей вождя окружен могилами самых ярых товарищей по партии, соратников, близких по духу и времени, захоронениями продолжателей ленинских идей в лице первых лиц советского государства. Наш путь будет лежать от могил партийных вождей к мавзолею и к местам, где суд истории 📖 вершили те, кому удалось не только пробиться к вершинам власти, но стать суровыми и жестокими исполнителями её приговоров.

В продолжение авторской пешеходной экскурсии 🧭 «Тайны ленинского склепа» Вы узнаете:

как и почему исчезали православные иконы, и как проходили первые Красноармейские парады;

где и почему происходили взрывы и революционные убийства, и почему сбылись предсказания о великой крови;

как комсомольцы–иконоборцы сносили Иверскую часовню, и почему неграмотный вождь велел снести Воскресенские ворота;

в чем сила подвига архитектора, спроектировавшего Снесенную церковь ⛪, и кто строил отхожее место для туристов;

как проходили революционные суды и чистки рядов, и в каких домах находились расстрельные подвалы.

В ходе пешеходной экскурсии «Тайны ленинского склепа», предусматривающей посещение мавзолея В. И. Ленина, мы увидим:

тело В. И. Ленина – вождя и создателя СССР;

могилы руководителей СССР – Сталина, Свердлова, Фрунзе, Дзержинского, Калинина, Жданова, Ворошилова, Будённого, Суслова, Брежнева, Андропова и Черненко;

замурованные в стену доски, скрывающие места, где установлены урны с прахом Каменева, Карпинского, Кирова, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе, Ульяновой, Жукова, Вышинского, Мехлиса, Курчатова, Королева, Келдыша и Войкова;

здания, где выносились и исполнялись расстрельные приговоры;

здание Управления ГУЛАГа.

В продолжение авторской пешеходной экскурсии по Москве В. И. Ленина мы также посетим:

мавзолей В. И. Ленина;

могилы у Кремлевской стены;

храм Иконы Божией Матери Казанской;

Никольскую улицу;

Лубянскую площадь;

Соловецкий камень.

Наш экскурсионный обзор посвящен разнообразнейшим личностям советской истории, вершившим судьбу первого в мире государства «рабочих и крестьян», личностям, боровшимся за счастье людей на всем Земном шаре, но так и не сумевшим ответить на вопрос: «Стоит ли слеза ребёнка всех благ мира?»