Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Тайны московского метро. Портал в другой мир

Тайны московского метро

Тайны московского метро. Портал в другой мир
Тайны московского метро. Портал в другой мир
Тайны московского метро. Портал в другой мир
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Погрузиться в историю метрополитена Москвы и узнать интересные факты о столичном метро.
История строительства. Мифы и легенды.
Мы посетим семь станций московского метро: Комсомольскую, Красные ворота, Лубянку, Библиотеку им. Ленина, Александровский сад, Арбатскую и Киевскую. Погрузимся в их историю и рассмотрим интересные декоративные детали.

-Как и когда началось строительство московского метрополитена:

-Каким был тот самый первый состав и кто им управлял:

  • Как метрополитен жил во времена ВОВ.
  • и это, далеко не все!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд оплачивается отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Комсомольская (радиальная)
Завершение: м. Киевская (радиальная)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 19:30 до 21:00, выходные, по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Проезд в метро оплачивается дополнительно
  • Экскурсия проходит с радиогидом. Также вы можете использовать свои наушники со стандартным входом 3,5 мм.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 7 лет
  • Группы до 12 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков⚙️НеобычныеПодземные🧘На выходные🟥СССР🚇Метро🗽Популярные места

Похожие туры в Москве

Тайны московского метро. Портал в другой мир
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
у м. Комсомольская
23 сен
30 сен
1 окт
7 окт
650 за 1 человека
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
71 отзыв
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Как человек без образования заложил московскую подземку
Станция метро «Площадь революции»
Сегодня
23 сен
28 сен
30 сен
от 990 за 1 человека
История возникновения и строительства Московского метрополитена
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
Нет отзывов
История возникновения и строительства Московского метрополитена
Ежедневно спускаясь в Московское метро, мы большей частью ничего
У павильона станции метро «Сокольники»
от 8 000 за всё до 10 чел.
Секреты и устройство Московского метро
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Пётр
Пётр
5
20 отзывов
Секреты и устройство Московского метро
Я проведу вас по метро, как по музею. Вы увидите массу неожиданных деталей, которых не замечает обычный пассажир
Станция метро Комсомольская Кольцевая
1 000 за 1 человека
Московское метро: секреты и красота технической мысли
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Petr
Petr
Нет отзывов
Московское метро: секреты и красота технической мысли
Открыть множество деталей, которые не замечает пассажир
на станции Комсомольская Кольцевая
8 ноя
9 ноя
10 ноя
11 ноя
6 500 за всё до 10 чел.
Московское метро: 8 самых красивых станций
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Олеся
Олеся
Нет отзывов
Московское метро: 8 самых красивых станций
Много ли вы знаете о станциях московского метрополитена
Вестибюль станции метро Площадь Революции
5 000 за всё до 10 чел.
Московские сплетни литературного мира XX века
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Московские сплетни литературного мира XX века
Моя экскурсия о литературном мире двадцатого века
Ст Метро Парк Культуры (красная ветка, выход 1)
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
1 000 за 1 человека
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
1.5 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Окончание экскурсии на станции метро Маяковская
990 за 1 человека
Московское метро школьникам - история, загадки и древние морские раковины
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
Нет отзывов
Московское метро школьникам - история, загадки и древние морские раковины
Друзья, задумывались ли вы когда-нибудь над тем
СТ.М. «Комсомольская» Сокольнической линии
от 9 000 за всё до 10 чел.
История и тайны башен Московского Кремля
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
Нет отзывов
История и тайны башен Московского Кремля
Привет, меня зовут Лера. Я всем сердцем люблю Москву и могу рассказать все о каждом уголке столицы
Встреча группы у Нулевого километра
от 9 000 за всё до 10 чел.
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
4.7
3 отзыва
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
Отправиться в мистическое историко-архитектурное путешествие и разгадать имя известной личности
у метро Белорусская
Завтра
23 сен
26 сен
27 сен
6 000 за всё до 4 чел.
Метро: путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
14 отзывов
Очень популярно сейчас
Метро: путешествие во времени
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я живу в 2099 году и работаю гидом
СТ.М. Кропоткинская
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
6 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ