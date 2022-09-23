Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Описание
Погрузиться в историю метрополитена Москвы и узнать интересные факты о столичном метро.
История строительства. Мифы и легенды.
Мы посетим семь станций московского метро: Комсомольскую, Красные ворота, Лубянку, Библиотеку им. Ленина, Александровский сад, Арбатскую и Киевскую. Погрузимся в их историю и рассмотрим интересные декоративные детали.
-Как и когда началось строительство московского метрополитена:
-Каким был тот самый первый состав и кто им управлял:
Как метрополитен жил во времена ВОВ.
и это, далеко не все!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Проезд оплачивается отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Комсомольская (радиальная)
Завершение: м. Киевская (радиальная)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 19:30 до 21:00, выходные, по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Проезд в метро оплачивается дополнительно
Экскурсия проходит с радиогидом. Также вы можете использовать свои наушники со стандартным входом 3,5 мм.
Экскурсия подойдет взрослым и детям от 7 лет
Группы до 12 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.