В Валентина Это наша вторая экскурсия с "Любимым городом" и гидом Ольгой. Было очень интересно и познавательного. Порекомендовали друзьям ваши экскурсии. Спасибо большое!

Наталия Добрый день, Ольга!

Хотела бы поблагодарить Вас за увлекательную экскурсию:"Тайны Москвы; загадки подземного Кремля". Я отлично провела свой вечер на свежем воздухе в очень уютно созданной Вами атмосфере, благодаря Вам узнала много интересного, Вы замечательный рассказчик, отлично знаете материал, преподаёте его с увлечением! У вас очень приятный голос, слушать Вас большое удовольствие, надеюсь посетить ещё и Ваши лекции. Спасибо Вам большое!

Андрей Экскурсия очень понравилась,узнали много нового о Московском Кремле и его окрестностях. БОльшое спасибо Гиду!

Ирина Очень интересная экскурсия! Содержательная, наполненная необычными фактами, даже интригующая! Это так здорово, что историки выходят со своими знаниями "в народ". Такая экскурсия не только даёт новые знания об истории России, но формирует желание почитать ещё, узнать больше о давней и недавней истории страны. Браво!

Анастасия Подойдет тем, у кого в общеобразовательной школе по истории было не выше 3ки. Ничего нового не узнали. Стандартные факты, которые знают все. Если Вы первый раз в Москве - имеет место быть. Ольга Ответ организатора:



Мы ценим мнение каждого путешественника, но, со всем уважением - фактов, рассказанных Ольгой на экскурсии, нет ни в читать дальше одной школьной программе. Экскурсия основывается на материалах из Библиотеки им. Ленина и госархива. Истории о сокровищах ордена тамплиеров на земле русской, пророчествах ученика обычной московской школы, таинственном исчезновении императора Александра и многое другое - это неразгаданные исторические тайны, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, к тому же они достаточно сложные в плане трактовки и вряд ли когда-либо войдут в школьную программу. Путешественники часто отмечают, что Ольга - потрясающий рассказчик, с удивительной способностью объяснять сложные исторические факты очень понятным, емким языком. Но при этом в рассказе Ольги нет места стандартным фразам и избитым фактам. Добрый день, Анастасия!Мы ценим мнение каждого путешественника, но, со всем уважением - фактов, рассказанных Ольгой на экскурсии, нет ни в

Евгения Прекрасная экскурсия! Мы не первый раз узнаем Москву с Ольгой. Исключительный гид с чувством юмора, любовью к городу и его истории. Огромное спасибо!

И Инна Замечательный экскурсовод Ольга. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться с Ольгой, много интересной и полезной информации. У меня дети подростки были в восторге от Ольги. Спасибо ей большое

С Светлана Понравилось

Татьяна Здесь нет привидений или медиумов и всей паранормальной темы. Основываясь на летописях и исторических записях, Ольга увлекла нас захватывающими историями и фактами. Хочешь верь, хочешь не верь))), но то, что было очень интересно- это на 100%! Причем Ольга -потрясающий рассказчик. Время пролетело незаметно.

Андрей Интересная экскурсия. И прогулялись и узнали много интересного. Появилось желание узнать о фактах рассказанных на экскурсии подробнее. Экскурсию к посещению рекомендую.

О Ольга Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод Ольга (фамилию не запомнила) профессионал своего дела. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.

Ольга Благодарность Ольге за интересный рассказ о тайнах центра Москвы. Захватывающая история о Лёвке, аж мурашки пробежали, о пророчестве судьбы Александра Второго, о колодце под домом Пашкова. Вся экскурсия прошла на одном дыхании.

Д Дина Спасибо Ольге за интересную и интригующую экскурсию. Здорово, что предлагаемые загадки не выдумки и домыслы, а имеют отсылки к реальным фактам и документам, вот тут уж хочешь, не хочешь, а задумаешься и появляется желание подробнее изучить вопрос и почитать)))!

Гуляя в самом сердце столицы узнаешь новые истории и факты о, казалось бы знакомых местах.