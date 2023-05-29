Эта экскурсия не про знаковые даты и хроники из учебников — она посвящена тем тайнам, которые хранит и тщательно оберегает Москва.
На полтора часа вы погрузитесь в необъяснимое: узнаете о пророках и правителях, о рыцарях и святых; услышите легенды знаменитых достопримечательностей и распутаете проклятия. И все это в окрестностях Кремля и Храма Христа Спасителя.
Описание экскурсии
Необъяснимые истории за парадными фасадами
Не все городские тайны легко понять, но прикоснуться к ним возможно. И отталкиваться нужно от «центра изначалья» — Кремля и окрестностей. Здесь и проложен наш маршрут. Вы прогуляетесь по Александровскому саду, рассмотрите башни старинной крепости и памятник Александру I. Полюбуетесь домом Пашкова и Храмом Христа Спасителя. Экскурсию наполнят секреты и мистические хроники столицы:
- «На коню и в полном доспехе» — что делали рыцари-тамплиеры в Москве;
- Московский Кремль строил Леонардо да Винчи — сенсационное открытие российских историков;
- К чему привела встреча императора Александра I и старца Серафима Саровского;
- Утраченная библиотека Ивана Грозного — чем закончились 4 века поисков;
- История «пророка» — ученика из 9А, который предсказал начало и ход Второй Мировой войны;
- «Да будет место сие проклято и пусто» — как можно изменить проклятие настоятельницы женского монастыря.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
- В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
в пятницу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Дети до 16 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|600 ₽
|Учащиеся
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Библиотека им Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 38916 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
29 мая 2023
Это наша вторая экскурсия с "Любимым городом" и гидом Ольгой. Было очень интересно и познавательного. Порекомендовали друзьям ваши экскурсии. Спасибо большое!
Наталия
12 мар 2023
Добрый день, Ольга!
Хотела бы поблагодарить Вас за увлекательную экскурсию:"Тайны Москвы; загадки подземного Кремля". Я отлично провела свой вечер на свежем воздухе в очень уютно созданной Вами атмосфере, благодаря Вам узнала много интересного, Вы замечательный рассказчик, отлично знаете материал, преподаёте его с увлечением! У вас очень приятный голос, слушать Вас большое удовольствие, надеюсь посетить ещё и Ваши лекции. Спасибо Вам большое!
Андрей
6 ноя 2022
Экскурсия очень понравилась,узнали много нового о Московском Кремле и его окрестностях. БОльшое спасибо Гиду!
Ирина
30 окт 2022
Очень интересная экскурсия! Содержательная, наполненная необычными фактами, даже интригующая! Это так здорово, что историки выходят со своими знаниями "в народ". Такая экскурсия не только даёт новые знания об истории России, но формирует желание почитать ещё, узнать больше о давней и недавней истории страны. Браво!
Анастасия
23 окт 2022
Подойдет тем, у кого в общеобразовательной школе по истории было не выше 3ки. Ничего нового не узнали. Стандартные факты, которые знают все. Если Вы первый раз в Москве - имеет место быть.
Ольга
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!
Мы ценим мнение каждого путешественника, но, со всем уважением - фактов, рассказанных Ольгой на экскурсии, нет ни в
Евгения
26 сен 2022
Прекрасная экскурсия! Мы не первый раз узнаем Москву с Ольгой. Исключительный гид с чувством юмора, любовью к городу и его истории. Огромное спасибо!
И
Инна
28 авг 2022
Замечательный экскурсовод Ольга. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться с Ольгой, много интересной и полезной информации. У меня дети подростки были в восторге от Ольги. Спасибо ей большое
С
Светлана
21 авг 2022
Понравилось
Татьяна
31 июл 2022
Здесь нет привидений или медиумов и всей паранормальной темы. Основываясь на летописях и исторических записях, Ольга увлекла нас захватывающими историями и фактами. Хочешь верь, хочешь не верь))), но то, что было очень интересно- это на 100%! Причем Ольга -потрясающий рассказчик. Время пролетело незаметно.
Андрей
18 июн 2022
Интересная экскурсия. И прогулялись и узнали много интересного. Появилось желание узнать о фактах рассказанных на экскурсии подробнее. Экскурсию к посещению рекомендую.
О
Ольга
14 июн 2022
Очень познавательная и интересная экскурсия. Экскурсовод Ольга (фамилию не запомнила) профессионал своего дела. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Ольга
10 июн 2022
Благодарность Ольге за интересный рассказ о тайнах центра Москвы. Захватывающая история о Лёвке, аж мурашки пробежали, о пророчестве судьбы Александра Второго, о колодце под домом Пашкова. Вся экскурсия прошла на одном дыхании.
Д
Дина
6 июн 2022
Спасибо Ольге за интересную и интригующую экскурсию. Здорово, что предлагаемые загадки не выдумки и домыслы, а имеют отсылки к реальным фактам и документам, вот тут уж хочешь, не хочешь, а задумаешься и появляется желание подробнее изучить вопрос и почитать)))!
Гуляя в самом сердце столицы узнаешь новые истории и факты о, казалось бы знакомых местах.
Ирина
23 апр 2022
Всем привет! Миллион восторгов от экскурсии. Время пролетело на одном дыхании. Очень интригующая, познавательная экскурсия. Будет интересна и для подростка, и для взрослого, и для москвича, и для гостя столицы. Очень рекомендую сходить.
Экскурсовод Ольга - профессионал и просто приятный и располагающий человек. Обязательно схожу на эту экскурсию ещё раз с друзьями.
