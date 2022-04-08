Что вас ожидает

Старинные дома и их владельцы

На Новой Басманной улице нас встретят молчаливыми фасадами дома Перовских, Чулковых, Шибаевых и Голицыных. Я раскрою их удивительные истории и особенности архитектуры. А также расскажу, какой вклад их владельцы внесли в формирование городской панорамы и развитие государства. Кроме того, вы увидите знаменитый Елоховский собор, бывшую усадьбу Мамонтовых и площадь Разгуляй. Узнаете, почему район называется Басманный и что прячется под его оживленными дорогами.

Мастерская художника

Повернув в 1-й Басманный переулок, мы увидим самую творческую арку квартала. За ней находится мастерская «Монмаст» — уютное пространство талантливого художника Антона Кохинора и его команды. Мы обязательно зайдем внутрь и посмотрим, что там происходит. Да и сам переулок богат на забавные таблички, картины и, конечно же, истории.

Интересные открытия

Вы развенчаете миф, связанный с Яковом Брюсом, и попробуете угадать, в каком флигеле усадьбы Левашовой жил философ Чаадаев. А во дворике рядом с садом Баумана я познакомлю вас с величавыми бетонными атлантами доходного дома Прове и поделюсь историей комплекса Басманного товарищества. Еще одним визуальным сюрпризом станет потрясающий вид на храм Петра и Павла. Завершится экскурсия у Куракинской богадельни, где доживали свой век военные.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.