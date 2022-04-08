Тайны Новой Басманной улицы

Расшифровать архитектуру доходных домов, заглянуть в колоритные дворы и мастерскую художника

Индивидуальная
Новая Басманная улица хранит множество секретов.

Вы увидите, где сгорел оригинал «Слова о полку Игореве».

Выясните, кто сидел в знаменитом Басманном полицейском участке, кто гостил в доме Перовских и в каком дворе проходили научные эксперименты по усовершенствованию бетона.

А еще обнаружите в неожиданном месте клейменный кирпич XVIII века!
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
Тайны Новой Басманной улицы
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Что вас ожидает

Старинные дома и их владельцы

На Новой Басманной улице нас встретят молчаливыми фасадами дома Перовских, Чулковых, Шибаевых и Голицыных. Я раскрою их удивительные истории и особенности архитектуры. А также расскажу, какой вклад их владельцы внесли в формирование городской панорамы и развитие государства. Кроме того, вы увидите знаменитый Елоховский собор, бывшую усадьбу Мамонтовых и площадь Разгуляй. Узнаете, почему район называется Басманный и что прячется под его оживленными дорогами.

Мастерская художника

Повернув в 1-й Басманный переулок, мы увидим самую творческую арку квартала. За ней находится мастерская «Монмаст» — уютное пространство талантливого художника Антона Кохинора и его команды. Мы обязательно зайдем внутрь и посмотрим, что там происходит. Да и сам переулок богат на забавные таблички, картины и, конечно же, истории.

Интересные открытия

Вы развенчаете миф, связанный с Яковом Брюсом, и попробуете угадать, в каком флигеле усадьбы Левашовой жил философ Чаадаев. А во дворике рядом с садом Баумана я познакомлю вас с величавыми бетонными атлантами доходного дома Прове и поделюсь историей комплекса Басманного товарищества. Еще одним визуальным сюрпризом станет потрясающий вид на храм Петра и Павла. Завершится экскурсия у Куракинской богадельни, где доживали свой век военные.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Бауманская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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