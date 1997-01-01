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Тайны сталинских высоток

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Семь сталинских высоток, «семь сестёр» украшают столицу.

Эти монументальные величественные сооружения с момента своего появления окутаны завесой тайны, и мы приглашаем вас проникнуть в загадки советских «пирамид».

Вы увидите главное здание МГУ, под которым, по слухам, находится целый город 🏙️, печально известный дом на Котельнической набережной, где до сих пор бродят призраки, и другие «небоскрёбы» в стиле сталинский ампир.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 850 ₽ за человека

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Тайны сталинских высоток
Тайны сталинских высоток

Что вы увидите

  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Красная площадь
  • Гостиница «Ленинградская»
  • Площадь «Красные ворота»
  • Дом на Котельнической набережной
  • Смоленская площадь
  • Гостиница «Украина»
  • Воробьевы горы
Судьбы «семи сестёр»
Для кого-то высотки – символ победившего пролетариата и советского прошлого нашей страны. Другие вспомнят о сталинских репрессиях и культе личности. И, тем не менее, даже сегодня 7 высоток столицы ⭐️ поражают нас своей суровой красотой и величием.
Знаете ли вы, что изначально планировали возвести 9 высоток, которые по замыслу Сталина символизировали бы силу и мощь каждой из планет Солнечной системы, образуя своеобразный магический круг? Однако центральному объекту этого мистического кольца — Дому Советов так и не суждено было появиться, ведь его собирались воздвигнуть на руинах взорванного Храма Христа Спасителя. Сталинские высотки — это не только генеральные планы, кирпич и бетон, но и судьбы людей — архитекторов, пленных немцев-строителей и знаменитых жильцов, которые неотделимы от истории 📖 каждого здания.

В ходе увлекательной экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • Как появилась смотровая площадка на Воробьевых горах ⛰️, и какая связь существует между МГУ и Храмом Христа Спасителя.
  • Благодаря каким конструктивным особенностям дома на Котельнической набережной осуществлялась слежка за именитыми жильцами и чьи призраки тут обитают.
  • Почему одна из высоток не увенчана пятиконечной звездой.
  • Как советским инженерам удалось «перегнать Америку» и решить проблему раскачивания небоскребов.
  • Почему здание у Красных Ворот выстроено с отклонением в 16 см от вертикали и ещё многое-многое другое.
Важная информация
Во время экскурсии предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Большой театр
Тайны сталинских высоток
Тайны сталинских высоток
Тайны сталинских высоток
Тайны сталинских высоток

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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