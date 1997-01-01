Судьбы «семи сестёр»

Для кого-то высотки – символ победившего пролетариата и советского прошлого нашей страны. Другие вспомнят о сталинских репрессиях и культе личности. И, тем не менее, даже сегодня 7 высоток столицы ⭐️ поражают нас своей суровой красотой и величием.

Знаете ли вы, что изначально планировали возвести 9 высоток, которые по замыслу Сталина символизировали бы силу и мощь каждой из планет Солнечной системы, образуя своеобразный магический круг? Однако центральному объекту этого мистического кольца — Дому Советов так и не суждено было появиться, ведь его собирались воздвигнуть на руинах взорванного Храма Христа Спасителя. Сталинские высотки — это не только генеральные планы, кирпич и бетон, но и судьбы людей — архитекторов, пленных немцев-строителей и знаменитых жильцов, которые неотделимы от истории 📖 каждого здания.

В ходе увлекательной экскурсии 🧭 вы узнаете:

Как появилась смотровая площадка на Воробьевых горах ⛰️, и какая связь существует между МГУ и Храмом Христа Спасителя.

Благодаря каким конструктивным особенностям дома на Котельнической набережной осуществлялась слежка за именитыми жильцами и чьи призраки тут обитают.

Почему одна из высоток не увенчана пятиконечной звездой.

Как советским инженерам удалось «перегнать Америку» и решить проблему раскачивания небоскребов.

Почему здание у Красных Ворот выстроено с отклонением в 16 см от вертикали и ещё многое-многое другое.

Важная информация

Во время экскурсии предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.