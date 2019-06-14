5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка от стен Кремля до Старой площади с архитектором

Марина
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Марина – ваш гид
Каждая из московских площадей: Манежная и Воскресенская, Лубянская и Театральная, таит в себе глубокую историю прошлого, историю людей, которые так же, как мы, гуляли по Москве.

Я расскажу, что спрятано в сердце самых известных площадей столицы.

Вы увидите, где учился кататься на велосипеде Лев Толстой, разберетесь, почему Воскресенские ворота назывались львиными, и узнаете, почему кровля Манежа была засыпана слоем махорки.
650 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Кутафья Башня Московского Кремля
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Тайные уголки московских площадей
Тайные уголки московских площадей

Что вас ожидает

От Сапожковой до Старой площади — портрет древней Москвы
Мы встретимся у Кутафьей башни Кремля и начнем прогулку с Сапожковой площади. В пути я познакомлю вас с архитектурными особенностями, легендами и преданиями этих исторически важных мест и расскажу о личностях, которые жили неподалеку. Мы сделаем остановки на главных площадях Москвы:

  • На Сапожковой площади вы узнаете, почему в народе считалось, что если есть какая-либо хворь, то нужно мысленно зажать ее в кулаке и пройти через площадь. А еще увидите, где находился трактир «Под сапожком», известный поговоркой «сколько угодно выпей и не захмелеешь».
  • На Воскресенской площади (площади Революции), следуя традиции, бросите монетку на нулевом километре, а на станции «Площадь революции» встретите бронзовую собаку, чтобы на удачу потереть ее нос.
  • На Театральной площади узнаете легенду о таинственном черном лекаре, который неоднократно поджигал Большой театр.
  • На Лубянке услышите истории одной из древнейших территорий Москвы, заселенных людьми. По преданию, в древности здесь располагалось Кучково поле, владения боярина Кучки, на землях которого Юрий Долгорукий поставил «Град Москов». Вы узнаете, как князь договорился с боярином и почему в народе про Лубянку говорят: «Был Госстрах, а стал Госужас».
  • На Старой и Новой площадях разберетесь в легенде китайгородской стены, которая в древности здесь проходила. А еще услышите забавные истории, которые случались у местных почтальонов из-за постоянной путаницы названий.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому не забудьте взять с собой удобную обувь.

Тайные уголки московских площадей
Тайные уголки московских площадей
Тайные уголки московских площадей
Тайные уголки московских площадей
Тайные уголки московских площадей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Кутафья Башня Московского Кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я архитектор и инженер-строитель. Москва для меня город, родной с детства и одновременно музей архитектуры под открытым небом. Только здесь можно увидеть все стили, существующие в мире. В какой-то момент своей жизни я поняла, что хочу делиться с другими людьми радостью общения с Москвой. Тогда я получила переподготовку по квалификации «экскурсовод» и теперь провожу увлекательные прогулки по любимому городу!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 июня 2019
Пока не углубились в дачные хлопоты и не стало жарко, решили посетить данную экскурсию с гидом. Можно конечно было бы просто прогуляться по Москве, но с гидом всегда интереснее проходит экскурсия. Это я уже на своем опыте понимаю. С гидом Мариной, нам повезло. Человек полностью отдает себя этой профессии. Это счастье когда работа сочетается с хобби. У нее это так. Марине спасибо огромное за эту увлекательную запоминающуюся экскурсию, за то, что мы доставали уточняющими вопросами, а у нее хватило терпения на них отвечать. Часто проходишь по этим улочкам и площадям Москвы, и не задумываешься о том, что идешь по тротуару истории. А она(история), рядом с тобой.
6 мая 2019
Содержательная экскурсия погружает в тайные уголки московских площадей, которые оживают в устах Марины. Нам было очень интересно! Особенно хотелось бы отметить горящие глаза и вдохновение гида! Чувствуется включённость в материал и огромное желание показать целостную картину исторического события, проиллюстрировать художественными произведениями, архивными фактами и интересными случаями. Мы обязательно хотим с вами встретиться вновь!!! Татьяна, Игорь
22 апреля 2019
В эти выходные мы совершили интересную и и познавательную экскурсию по мосту истории, который выстроил замечательный экскурсовод Марина. Теперь мы имеем представление как выглядела Москвы много столетий назад, как менялся Кремль, как события происходившие с государстве, изменяли и развивали город. Маршрут проходит по очень знакомым и близким нам всем местам, но оказывается еще много можно узнать о них. Экскурсия построена грамотно, скучать было некогда, время пролетело не заметно. Марина сумела расположить к себе и детей, и взрослых. На дополнительные вопросы всегда были ответы. Очень советую пройти вам этим маршрутом с этим экскурсоводом.
24 марта 2019
Москва - столица нашей Родины, прекрасный город, в котором скрыты удивительные страницы нашей истории.
В последнее время проснулся огромный интерес к истории своего города. Решила взять пешую экскурсию.Сейчас тепло,да и экскурсовод была замечательная женщина,приятная на общение,подробно все рассказывала,отвечала на вопросы.В целом и вышло это совсем не дорого,сначала 400₽ за бронь и 1600₽ на руки. Всем советую,получите массу удовольствия и узнаете чуточку больше о своём родном городе)
24 февраля 2019
Сколько раз гуляя по Москве никогда не задумывался,откуда произошли названия такие как «охотный ряд» или «Китай-Город»,почему приезжая в другие города мы всегда хотим все узнать ,ходим в музеи,ходим с экскурсоводом и все внимательно смотрим,слушаем и запоминаем,но когда все здесь рядом и под боком,даже не задумываемся,а почему так,а что тут раньше было,сегодня у меня была возможность получить ответы на все мои вопросы,окунуться в атмосферу Москвы в далеком прошлом..я узнал, что на площади революции был Воскресенский мост, на театральной площади рассказывали что не однократно был пожар в Большом театре,также мне безумно понравились легенды о которых говорила экскурсовод,якобы причиной поджогов был призрак и как действительно люди верили в это.На сапожковой площади был трактир «под сапожком» у которого тоже есть своя история.Я увидел кусочек Китай-городской стены,которая не отреставрирована,где и как она проходила..Экскурсия была настолько увлекательной и полной,что не хотелось останавливаться,хотел побыть ещё хоть чуточку «в том времени»,пересказывать о том что я сегодня познал и увидел совсем иными глазами можно долго,но ощутить вы сможете после того как сходите.Всем советую отличного экскурсовода и собеседника Марину,которая открыла мне Москву с той стороны,о которой я даже и не подозревал а,что может быть настолько увлекательной думаю,мы должны знать историю города в котором мы живём !

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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