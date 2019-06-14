5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сколько раз гуляя по Москве никогда не задумывался,откуда произошли названия такие как «охотный ряд» или «Китай-Город»,почему приезжая в другие города мы всегда хотим все узнать ,ходим в музеи,ходим с экскурсоводом и все внимательно смотрим,слушаем и запоминаем,но когда все здесь рядом и под боком,даже не задумываемся,а почему так,а что тут раньше было,сегодня у меня была возможность получить ответы на все мои вопросы,окунуться в атмосферу Москвы в далеком прошлом..я узнал, что на площади революции был Воскресенский мост, на театральной площади рассказывали что не однократно был пожар в Большом театре,также мне безумно понравились легенды о которых говорила экскурсовод,якобы причиной поджогов был призрак и как действительно люди верили в это.На сапожковой площади был трактир «под сапожком» у которого тоже есть своя история.Я увидел кусочек Китай-городской стены,которая не отреставрирована,где и как она проходила..Экскурсия была настолько увлекательной и полной,что не хотелось останавливаться,хотел побыть ещё хоть чуточку «в том времени»,пересказывать о том что я сегодня познал и увидел совсем иными глазами можно долго,но ощутить вы сможете после того как сходите.Всем советую отличного экскурсовода и собеседника Марину,которая открыла мне Москву с той стороны,о которой я даже и не подозревал а,что может быть настолько увлекательной думаю,мы должны знать историю города в котором мы живём !