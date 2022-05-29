Что вас ожидает

Театральные уголки Москвы

Мы начнём экскурсию в ассоциативно самом театральном месте столицы — на Театральной площади. Я расскажу о том, как благодаря Щепкину Малый театр стал одним из самых мощных в своём времени. Вы увидите памятники известнейшим деятелям театрального искусства. Узнаете, как Станиславский становился актером, как Немирович-Данченко продвигал идеи гуманизма и как у Мейерхольда получалось ставить «Балаганчик» Блока. Вы прогуляетесь по одному из самых театральных и музыкальных переулков Москвы, увидите театр Революции и подвал, где находился театр Анатолия Васильева — при нём очертились понятия игрового и психологического театра. А у подвала нынешнего театра «Практика» я расскажу о документальном театре и о театре Ивана Вырыпаева.

История развития театрального искусства

Вы погрузитесь в театральную тему и исследуете процессы, происходившие в театре со времён Щепкина до наших дней. Узнаете, почему Станиславского считают театральным реформатором и услышите о его учениках, которые следовали иным принципам и открыли театру ещё больше пространства. Я объясню, почему системы Станиславского и Чехова сейчас воспринимаются как конфликтующие подходы. «Подходя» ближе к 21 веку, вы вновь встретитесь с революцией театра: узнаете о понятии «новой драмы», об андеграундных театральных подвалах. А также мы поговорим о том, как театр все больше внимания уделяет телу и исследует метафизичность, о проникновении перформанса в театр и его философии.

Жизнь театров изнутри

Я расскажу, как непросто многим режиссерам оказалось быть не гонимыми, как некоторым приходилось постоянно менять помещения. Как сложно театр воспринимает реформы, предпочитая консервативный подход. Кроме того, я поделюсь бытовыми историями из жизни актеров и режиссеров, расскажу об их взаимоотношениях и подскажу, в какой театр сходить, исходя из ваших предпочтений.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят театр, и хотят разобраться в истории его развития.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.