Театральная революция в Москве

Проследить историю театра, услышать о выдающихся людях и узнать о театральной жизни изнутри

Групповая
Вам предстоит исследовать тему театра в России и Москве.

Она считается театральной столицей, но всё ли так однозначно? Вы погрузитесь в историю театрального искусства, узнаете о его изменениях с конца 19 века до наших дней, откроете философию прошлого и современного театра.

А также услышите великие имена и яркие сюжеты из «внутренней» закулисной жизни.
Театральная революция в Москве
Театральная революция в Москве
Театральная революция в Москве
Театральная революция в Москве
Театральная революция в Москве
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Что вас ожидает

Театральные уголки Москвы

Мы начнём экскурсию в ассоциативно самом театральном месте столицы — на Театральной площади. Я расскажу о том, как благодаря Щепкину Малый театр стал одним из самых мощных в своём времени. Вы увидите памятники известнейшим деятелям театрального искусства. Узнаете, как Станиславский становился актером, как Немирович-Данченко продвигал идеи гуманизма и как у Мейерхольда получалось ставить «Балаганчик» Блока. Вы прогуляетесь по одному из самых театральных и музыкальных переулков Москвы, увидите театр Революции и подвал, где находился театр Анатолия Васильева — при нём очертились понятия игрового и психологического театра. А у подвала нынешнего театра «Практика» я расскажу о документальном театре и о театре Ивана Вырыпаева.

История развития театрального искусства

Вы погрузитесь в театральную тему и исследуете процессы, происходившие в театре со времён Щепкина до наших дней. Узнаете, почему Станиславского считают театральным реформатором и услышите о его учениках, которые следовали иным принципам и открыли театру ещё больше пространства. Я объясню, почему системы Станиславского и Чехова сейчас воспринимаются как конфликтующие подходы. «Подходя» ближе к 21 веку, вы вновь встретитесь с революцией театра: узнаете о понятии «новой драмы», об андеграундных театральных подвалах. А также мы поговорим о том, как театр все больше внимания уделяет телу и исследует метафизичность, о проникновении перформанса в театр и его философии.

Жизнь театров изнутри

Я расскажу, как непросто многим режиссерам оказалось быть не гонимыми, как некоторым приходилось постоянно менять помещения. Как сложно театр воспринимает реформы, предпочитая консервативный подход. Кроме того, я поделюсь бытовыми историями из жизни актеров и режиссеров, расскажу об их взаимоотношениях и подскажу, в какой театр сходить, исходя из ваших предпочтений.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят театр, и хотят разобраться в истории его развития.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Охотный ряд, Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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