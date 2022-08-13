Театрально-Костюмированная экскурсия с полным погружением в атмосферу романа «Мастер и Маргарита».
Приглашаем Вас на уникальную костюмированную театрализованную экскурсию по Москве в сопровождении легендарного мистического графа!
Вас ждет незабываемое путешествие с использованием аудиоаппаратуры и глубоким погружением в тему.
Вместе с графом Калиостро Вы пройдете по Москве 20-30-х годов. Вы окажетесь прямо в романе Мастер и Маргарита. Вам откроются те тайны, связанные с жизнью и романом, которые кроме графа Калиостро никто другой Вам рассказать не сможет.
Загадочный граф Калиостро, кто он?
Граф Калиостро - алхимик и мистик, признанный специалист в области оккультных наук станет Вашим проводником в этом таинственном мире.
Каждый экскурсант облачается в соответствующей теме костюм. Все участники снабжаются персональными наушниками, для полного погружения в атмосферу экскурсии. Проводником группы является таинственный граф Калиостро, под руководством которого участники смогут окунуться в таинственный мир романа.
На нашей экскурсии Вам откроются удивительные тайны романа и его создателя. Вы пойдете по маршруту героев романа. Своими глазами увидите одну из интерпретаций «Мастер и Маргарита», окунетесь в таинственный мир Масонов. Увидите и узнаете иерархию демонов, один из
которых мог стать прототипом Воланда. Поймете, какую роль коты играют в нашей жизни и увидите своими глазами много московских объектов играющих значительную роль в романе Булгакова. И это только малая часть того, что откроется перед Вами.
Вы увидите город глазами Булгакова;
Вы узнаете множество малоизвестных, но крайне интересных и важных для понимания романа, фактов;
Вы шаг за шагом исследуем те места, где происходили события романа.
В конце экскурсии Вас ждут небольшие памятные сувениры.
Маршрут экскурсии:
- Встреча. Триумфальная площадь у памятника Маяковскому. Начало экскурсии. На месте сбора группы вас будет ждать наш администратор. Пожалуйста приходите за 20 минут до начала экскурсии.
- Сад «Аквариум».
- Большая Садовая, 302 Бис.
- Ермолаевский переулок.
- Малая Бронная.
- Патриаршие пруды.
- Большой Патриарший переулок.
- Спиридоновка.
- Тверской бульвар.
- Окончание маршрута, Тверской бульвар, 28.
- Для кого эта экскурсия.
- Граф Калиостро приглашает на свидание юношей, девушек и взрослых – скучно не будет точно никому. А так же всех любителей и почитателей творчества Булгакова и его бессмертного романа Мастер и Маргарита.
- Любители творчества Булгакова.
- Вам откроются многие тайны, о которых никто никогда не говорит. Вы увидите роман и его действующих лиц под другим совершенно неожиданным ракурсом.
- Для влюбленных пар.
- Незабываемое романтическое путешествие.
- Любителям истории и литературы.
- Это путешествие даст Вам серьезную пищу для размышлений.
- День рождения.
- Запоминающийся и не стандартный подарок.
- Студенты и школьники.
- Поймете структуру романа и получите такие сведения, которые перевернут стандартное понимание об этом удивительном произведении.
- Для компании.
- Это корпоратив и тимбилдинг, два в одном.
Гарантируем: Вы не пожалеете, что приняли участие в нашей неповторимой театрализованной экскурсии!
Экскурсия пешеходная, одеваться необходимо сообразно погоде. Не забывайте об удобной обуви.
Возрастной ценз: 12+
Экскурсия театрально-костюмированная, поэтому пожалуйста приходите за 20 минут до начала экскурсии. Экскурсии проводятся в 19.30, продолжительность 1 час 20 минут. Скидка на билет для льготных категорий действует при предъявлении подтверждающих документов. Опоздание на экскурсию не допускается в связи с использованием костюмов и аудиоаппаратуры. Опоздавшим деньги не возвращаются.