Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро

Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро
Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро
Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро
Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро
Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро
Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро
Ближайшие даты:
12
авг
19
авг
21
авг
26
авг
2
сен
4
сен
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Описание

Театрально-Костюмированная экскурсия с полным погружением в атмосферу романа «Мастер и Маргарита».
Приглашаем Вас на уникальную костюмированную театрализованную экскурсию по Москве в сопровождении легендарного мистического графа!
Вас ждет незабываемое путешествие с использованием аудиоаппаратуры и глубоким погружением в тему.
Вместе с графом Калиостро Вы пройдете по Москве 20-30-х годов. Вы окажетесь прямо в романе Мастер и Маргарита. Вам откроются те тайны, связанные с жизнью и романом, которые кроме графа Калиостро никто другой Вам рассказать не сможет.
Загадочный граф Калиостро, кто он?
Граф Калиостро - алхимик и мистик, признанный специалист в области оккультных наук станет Вашим проводником в этом таинственном мире.
Каждый экскурсант облачается в соответствующей теме костюм. Все участники снабжаются персональными наушниками, для полного погружения в атмосферу экскурсии. Проводником группы является таинственный граф Калиостро, под руководством которого участники смогут окунуться в таинственный мир романа.
На нашей экскурсии Вам откроются удивительные тайны романа и его создателя. Вы пойдете по маршруту героев романа. Своими глазами увидите одну из интерпретаций «Мастер и Маргарита», окунетесь в таинственный мир Масонов. Увидите и узнаете иерархию демонов, один из
которых мог стать прототипом Воланда. Поймете, какую роль коты играют в нашей жизни и увидите своими глазами много московских объектов играющих значительную роль в романе Булгакова. И это только малая часть того, что откроется перед Вами.
Вы увидите город глазами Булгакова;
Вы узнаете множество малоизвестных, но крайне интересных и важных для понимания романа, фактов;
Вы шаг за шагом исследуем те места, где происходили события романа.
В конце экскурсии Вас ждут небольшие памятные сувениры.

Маршрут экскурсии:

  • Встреча. Триумфальная площадь у памятника Маяковскому. Начало экскурсии. На месте сбора группы вас будет ждать наш администратор. Пожалуйста приходите за 20 минут до начала экскурсии.
  • Сад «Аквариум».
  • Большая Садовая, 302 Бис.
  • Ермолаевский переулок.
  • Малая Бронная.
  • Патриаршие пруды.
  • Большой Патриарший переулок.
  • Спиридоновка.
  • Тверской бульвар.
  • Окончание маршрута, Тверской бульвар, 28.
  • Для кого эта экскурсия.
  • Граф Калиостро приглашает на свидание юношей, девушек и взрослых – скучно не будет точно никому. А так же всех любителей и почитателей творчества Булгакова и его бессмертного романа Мастер и Маргарита.
  • Любители творчества Булгакова.
  • Вам откроются многие тайны, о которых никто никогда не говорит. Вы увидите роман и его действующих лиц под другим совершенно неожиданным ракурсом.
  • Для влюбленных пар.
  • Незабываемое романтическое путешествие.
  • Любителям истории и литературы.
  • Это путешествие даст Вам серьезную пищу для размышлений.
  • День рождения.
  • Запоминающийся и не стандартный подарок.
  • Студенты и школьники.
  • Поймете структуру романа и получите такие сведения, которые перевернут стандартное понимание об этом удивительном произведении.
  • Для компании.
  • Это корпоратив и тимбилдинг, два в одном.
Гарантируем: Вы не пожалеете, что приняли участие в нашей неповторимой театрализованной экскурсии!
Экскурсия пешеходная, одеваться необходимо сообразно погоде. Не забывайте об удобной обуви.

Возрастной ценз: 12+

Экскурсия театрально-костюмированная, поэтому пожалуйста приходите за 20 минут до начала экскурсии. Экскурсии проводятся в 19.30, продолжительность 1 час 20 минут. Скидка на билет для льготных категорий действует при предъявлении подтверждающих документов. Опоздание на экскурсию не допускается в связи с использованием костюмов и аудиоаппаратуры. Опоздавшим деньги не возвращаются.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Костюмы
  • Аудиоаппаратура
  • Работа ведущего
  • Помощника ведущего
  • Памятные сувениры экскурсантам
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Маяковская, у памятника Маяковскому
Завершение: Тверской бульвар (в конце)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия театрально-костюмированная
  • Поэтому пожалуйста приходите за 20 минут до начала экскурсии. Экскурсии проводятся в 21:00
  • Продолжительность 1 час 20 минут. Скидка на билет для льготных категорий действует при предъявлении подтверждающих документов. Опоздание на экскурсию не допускается в связи с использованием костюмов и аудиоаппаратуры. Опоздавшим деньги не возвращаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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