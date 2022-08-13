Театрально-Костюмированная экскурсия с полным погружением в атмосферу романа «Мастер и Маргарита».

Приглашаем Вас на уникальную костюмированную театрализованную экскурсию по Москве в сопровождении легендарного мистического графа!

Вас ждет незабываемое путешествие с использованием аудиоаппаратуры и глубоким погружением в тему.

Вместе с графом Калиостро Вы пройдете по Москве 20-30-х годов. Вы окажетесь прямо в романе Мастер и Маргарита. Вам откроются те тайны, связанные с жизнью и романом, которые кроме графа Калиостро никто другой Вам рассказать не сможет.

Загадочный граф Калиостро, кто он?

Граф Калиостро - алхимик и мистик, признанный специалист в области оккультных наук станет Вашим проводником в этом таинственном мире.

Каждый экскурсант облачается в соответствующей теме костюм. Все участники снабжаются персональными наушниками, для полного погружения в атмосферу экскурсии. Проводником группы является таинственный граф Калиостро, под руководством которого участники смогут окунуться в таинственный мир романа.

На нашей экскурсии Вам откроются удивительные тайны романа и его создателя. Вы пойдете по маршруту героев романа. Своими глазами увидите одну из интерпретаций «Мастер и Маргарита», окунетесь в таинственный мир Масонов. Увидите и узнаете иерархию демонов, один из

которых мог стать прототипом Воланда. Поймете, какую роль коты играют в нашей жизни и увидите своими глазами много московских объектов играющих значительную роль в романе Булгакова. И это только малая часть того, что откроется перед Вами.

Вы увидите город глазами Булгакова;

Вы узнаете множество малоизвестных, но крайне интересных и важных для понимания романа, фактов;

Вы шаг за шагом исследуем те места, где происходили события романа.

В конце экскурсии Вас ждут небольшие памятные сувениры.

Маршрут экскурсии:

Встреча. Триумфальная площадь у памятника Маяковскому. Начало экскурсии. На месте сбора группы вас будет ждать наш администратор. Пожалуйста приходите за 20 минут до начала экскурсии.

Сад «Аквариум».

Большая Садовая, 302 Бис.

Ермолаевский переулок.

Малая Бронная.

Патриаршие пруды.

Большой Патриарший переулок.

Спиридоновка.

Тверской бульвар.

Окончание маршрута, Тверской бульвар, 28.

Для кого эта экскурсия.

Граф Калиостро приглашает на свидание юношей, девушек и взрослых – скучно не будет точно никому. А так же всех любителей и почитателей творчества Булгакова и его бессмертного романа Мастер и Маргарита.

Любители творчества Булгакова.

Вам откроются многие тайны, о которых никто никогда не говорит. Вы увидите роман и его действующих лиц под другим совершенно неожиданным ракурсом.

Для влюбленных пар.

Незабываемое романтическое путешествие.

Любителям истории и литературы.

Это путешествие даст Вам серьезную пищу для размышлений.

День рождения.

Запоминающийся и не стандартный подарок.

Студенты и школьники.

Поймете структуру романа и получите такие сведения, которые перевернут стандартное понимание об этом удивительном произведении.

Для компании.

Это корпоратив и тимбилдинг, два в одном.

Гарантируем: Вы не пожалеете, что приняли участие в нашей неповторимой театрализованной экскурсии!

Экскурсия пешеходная, одеваться необходимо сообразно погоде. Не забывайте об удобной обуви.

Возрастной ценз: 12+

Экскурсия театрально-костюмированная, поэтому пожалуйста приходите за 20 минут до начала экскурсии. Экскурсии проводятся в 19.30, продолжительность 1 час 20 минут. Скидка на билет для льготных категорий действует при предъявлении подтверждающих документов. Опоздание на экскурсию не допускается в связи с использованием костюмов и аудиоаппаратуры. Опоздавшим деньги не возвращаются.