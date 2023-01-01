Театральны е улоч ки Москвы

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Театральны е улоч ки Москвы
Театральны е улоч ки Москвы
Театральны е улоч ки Москвы
Театральны е улоч ки Москвы
Театральны е улоч ки Москвы
Театральны е улоч ки Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Театральная площадь (Большой театр, Малый театр, РАМТ)
  • Театр Оперетты
  • Театр им. М. Н. Ермоловой
  • Камергерский переулок
  • МХТ им. Чехова
  • Сквер Майи Плисецкой
  • Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
  • Театр Наций
  • Пушкинская площадь (Театр Мюзикла)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы заядлый театрал, и вам хотелось бы узнать больше о театральной жизни вне сцены?
Приглашаю вас на прогулку, которая поможет окунуться в волшебный мир театров. Мы прогуляемся по театральным улочкам между Театральной и Пушкинской площадями, поговорим об архитектуре, узнаем о выдающихся людях, посвятивших свою жизнь сцене.
Посетив эту экскурсию, знакомые ранее места и достопримечательности заиграют новыми красками.
Экскурсия рассчитана на 2-2,5 часа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, около фонтана
Завершение: Пушкинская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.

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