Театральная площадь (Большой театр, Малый театр, РАМТ)
Театр Оперетты
Театр им. М. Н. Ермоловой
Камергерский переулок
МХТ им. Чехова
Сквер Майи Плисецкой
Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
Театр Наций
Пушкинская площадь (Театр Мюзикла)
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Описание
Вы заядлый театрал, и вам хотелось бы узнать больше о театральной жизни вне сцены?
Приглашаю вас на прогулку, которая поможет окунуться в волшебный мир театров. Мы прогуляемся по театральным улочкам между Театральной и Пушкинской площадями, поговорим об архитектуре, узнаем о выдающихся людях, посвятивших свою жизнь сцене.
Посетив эту экскурсию, знакомые ранее места и достопримечательности заиграют новыми красками.
Экскурсия рассчитана на 2-2,5 часа.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, около фонтана
Завершение: Пушкинская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
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