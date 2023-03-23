Район Патриарших прудов у всех на слуху. Я предлагаю посмотреть на него с новой стороны — красивой и театральной. Вы узнаете, как драматург Михаил Булгаков поселился в той самой нехорошей квартире, чем живут местные театры и какие именитые архитекторы оставили здесь свой след. А затем побываете в гостях в музее блистательной Людмилы Гурченко и даже угоститесь ее любимыми конфетами.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по театральным Патриаршим

Мы прогуляемся по одному из самых атмосферных районов Москвы и поговорим о его артистичном прошлом и настоящем.

Где находится театральная площадь № 2 в Москве?

Как Михаил Булгаков поселился в нехорошей квартире, где он стал писателем и драматургом?

Как создавались и как сейчас живут популярные театры — Сатиры и На Малой Бронной?

Где живет режиссер одного из самых известных театров столицы, который в свое время не принял на работу Людмилу Гурченко?

Кроме того, я познакомлю вас с самыми красивыми постройками Патриарших, архитекторами которых выступили Шехтель, Нирнзее, Щусев, Гинзбург и другие, мы заглянем внутрь нескольких из них, и конечно же прогуляемся вдоль того самого пруда.

В гости в квартиру-музей Людмилы Гурченко

После прогулки по району мы посетим квартиру блистательной Людмилы Гурченко.

Нас ждет подробный рассказ о жизни и творчестве актрисы. Вы увидите костюмы и многочисленные украшения актрисы — блестки, перья, кружева, подарки именитых друзей, антикварную мебель, фарфор и знаменитую коллекцию уранового стекла. Здесь все осталось, как при жизни обворожительный хозяйки дома — любимой, поистине народной Актрисы.

А по окончанию встречи экскурсовод по квартире-музею угостит вас любимыми конфетами Людмилы Марковны.

Организационные детали