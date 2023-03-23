Театральные Патриаршие пруды

Узнать богемную историю района и побывать в квартире Людмилы Гурченко

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Район Патриарших прудов у всех на слуху. Я предлагаю посмотреть на него с новой стороны — красивой и театральной.

Вы узнаете, как драматург Михаил Булгаков поселился в той самой нехорошей квартире, чем живут местные театры и какие именитые архитекторы оставили здесь свой след.

А затем побываете в гостях в музее блистательной Людмилы Гурченко и даже угоститесь ее любимыми конфетами.
Театральные Патриаршие пруды
Театральные Патриаршие пруды
Театральные Патриаршие пруды
Театральные Патриаршие пруды
Театральные Патриаршие пруды
Театральные Патриаршие пруды
Театральные Патриаршие пруды
Ближайшие даты:
15
мар
17
мар
22
мар
24
мар
29
мар
31
мар
5
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по театральным Патриаршим

Мы прогуляемся по одному из самых атмосферных районов Москвы и поговорим о его артистичном прошлом и настоящем.

  • Где находится театральная площадь № 2 в Москве?
  • Как Михаил Булгаков поселился в нехорошей квартире, где он стал писателем и драматургом?
  • Как создавались и как сейчас живут популярные театры — Сатиры и На Малой Бронной?
  • Где живет режиссер одного из самых известных театров столицы, который в свое время не принял на работу Людмилу Гурченко?

Кроме того, я познакомлю вас с самыми красивыми постройками Патриарших, архитекторами которых выступили Шехтель, Нирнзее, Щусев, Гинзбург и другие, мы заглянем внутрь нескольких из них, и конечно же прогуляемся вдоль того самого пруда.

В гости в квартиру-музей Людмилы Гурченко

После прогулки по району мы посетим квартиру блистательной Людмилы Гурченко.
Нас ждет подробный рассказ о жизни и творчестве актрисы. Вы увидите костюмы и многочисленные украшения актрисы — блестки, перья, кружева, подарки именитых друзей, антикварную мебель, фарфор и знаменитую коллекцию уранового стекла. Здесь все осталось, как при жизни обворожительный хозяйки дома — любимой, поистине народной Актрисы.
А по окончанию встречи экскурсовод по квартире-музею угостит вас любимыми конфетами Людмилы Марковны.

Организационные детали

  • Пешая прогулка по району длится 1 час 45 минут, а на посещение музея Людмилы Гурченко отводится 1 час 15 минут
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 17 человек)
  • Билеты в музей приобретаются отдельно. Для группы до 5 человек — 1500 руб. /чел., от 6 человек и больше — 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Музеи
Летние
Патриаршие пруды
Популярные места
Для студентов
Театральные

Похожие туры из Москвы

Патриаршие пруды: переплетение судеб
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
202 отзыва
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Узнать историю «Патриков» и отыскать пересечения в жизнях архитекторов и жильцов старинных особняков
у станции метро «Тверская»
23 мар
24 мар
25 мар
26 мар
3 900 за всё до 5 чел.
Любовные истории Патриарших прудов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
3 отзыва
Любовные истории Патриарших прудов
Познакомиться со знаменитым районом, испить кофе в компании Бегемота и узнать, как любили великие
в районе метро «Маяковская»
25 мар
26 мар
27 мар
28 мар
6 500 за всё до 6 чел.
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
4 отзыва
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Прогулка по району, который всегда притягивал таланты, и посещение музея-квартиры Людмилы Гурченко
в районе метро Пушкинская / Маяковская
26 мар
2 апр
15 апр
29 апр
1 850 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ