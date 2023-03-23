Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по театральным Патриаршим
Мы прогуляемся по одному из самых атмосферных районов Москвы и поговорим о его артистичном прошлом и настоящем.
Где находится театральная площадь № 2 в Москве?
Как Михаил Булгаков поселился в нехорошей квартире, где он стал писателем и драматургом?
Как создавались и как сейчас живут популярные театры — Сатиры и На Малой Бронной?
Где живет режиссер одного из самых известных театров столицы, который в свое время не принял на работу Людмилу Гурченко?
Кроме того, я познакомлю вас с самыми красивыми постройками Патриарших, архитекторами которых выступили Шехтель, Нирнзее, Щусев, Гинзбург и другие, мы заглянем внутрь нескольких из них, и конечно же прогуляемся вдоль того самого пруда.
В гости в квартиру-музей Людмилы Гурченко
После прогулки по району мы посетим квартиру блистательной Людмилы Гурченко. Нас ждет подробный рассказ о жизни и творчестве актрисы. Вы увидите костюмы и многочисленные украшения актрисы — блестки, перья, кружева, подарки именитых друзей, антикварную мебель, фарфор и знаменитую коллекцию уранового стекла. Здесь все осталось, как при жизни обворожительный хозяйки дома — любимой, поистине народной Актрисы. А по окончанию встречи экскурсовод по квартире-музею угостит вас любимыми конфетами Людмилы Марковны.
Организационные детали
Пешая прогулка по району длится 1 час 45 минут, а на посещение музея Людмилы Гурченко отводится 1 час 15 минут
Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 17 человек)
Билеты в музей приобретаются отдельно. Для группы до 5 человек — 1500 руб. /чел., от 6 человек и больше — 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у м. «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Я выпускница исторического факультета Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Путь экскурсовода начала на музейном поприще. Со временем захотелось преодоления музейного пространства, «выйдя на тропу» пеших прогулок.
Профессия экскурсовода стала основной не только благодаря предмету приложения усилий, но и возможности общения с неравнодушными людьми, зачастую готовыми поделиться собственным пониманием увиденного.