Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Тематическая экскурсия у Кремля

Увидеть главные памятники в центре Москвы и понять, как они связаны с разными праздниками

Если вы устали слушать про старину и родословную князей — предлагаю вам необычную экскурсию, которая покажет сердце столицы с новой стороны! Вы увидите те же достопримечательности, но помимо ключевой информации я расскажу о праздниках и их символах.

Новый Год, 8 марта и 9 мая, День учителя — вас ждут любопытные сюжеты на выбранную тему и истории о ярких личностях.
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля
Тематическая экскурсия у Кремля

Что вас ожидает

Тема экскурсии меняется в зависимости от времени года:

Под Новый год. Накануне праздника мы впечатлимся украшениями на площади и поговорим о том, как здесь гуляли в петровские времена. Стоя под курантами Спасской башни, вспомним, когда появилась традиция новогодних обращений к народу. В стенах ГУМа вы узнаете, почему наш любимый оливье «неправильный». Дед мороз, Снегурочка, нарядная елка, загадывание желаний и другие символы Нового года — все это будет на прогулке.

8 марта. В весенние дни экскурсия будет посвящена Международному женскому дню и великим женщинам. Разберемся, как день маршей и демонстраций превратился в праздник тюльпанов и конфет. У обелиска в честь дома Романовых вы услышите о нашей последней императрице, а возле мавзолея — о том, как супруга вождя воспитала несколько поколений советских и российских детей. И на ступеньках Большого театра вспомним балерину, прославившую русский балет на весь мир.

К 9 мая. В конце весны экскурсия будет о Великой Отечественной войне. Вы узнаете, какие города получили статус героев и почему. У Могилы неизвестного солдата поймете, как связан Вечный огонь с «Повестью о настоящем человеке». Я отвечу на все ваши вопросы о карауле у Вечного огня. А на Красной площади поговорим о маскировке Кремля, о том, сколько снарядов упало на его территорию и как Москва готовилась к обороне.

Летний отпуск. В теплое время года вас ждут рассказы об отдыхе москвичей — состоятельных и не очень, до и после революции. Разберемся, как попадали в Артек и какие еще лагеря были в почете у школьников. Вспомним про санаторно-курортный отдых и путевки, которые было не достать. И стоя на Парящем мосту над Москвой-рекой, представим, как здесь когда-то купались…

День знаний, День учителя — этой теме посвящена прогулка в осеннее время. На Красной площади вы взглянете на первое здание МГУ, а возле Александровского сада — на второе. Узнаете, кто из его студентов делал успехи, а кто был отстающим. На улице Никольская поищем академию, где учился еще Ломоносов — и там же полюбуемся зданием первой типографии на Руси.

Маршрут может незначительно меняться в зависимости от темы экскурсии и других моментов, но ключевые памятники вы обязательно увидите: Александровский сад, Манежную площадь, Исторический музей, Красную площадь, ГУМ, Спасскую башню, Кремль, Собор Василия Блаженного, улицу Никольская.
Обо всех достопримечательностях, которые нам встретятся, я кратко расскажу — без обилия дат и сухих фактов, самое важное и интересное.

Организационные детали

На некоторых маршрутах мы посещаем смотровую площадку — 70 рублей с человека. Я предупрежу заранее, будет ли смотровая.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лена
Лена
Здравствуйте! Я Лена. Родилась в Москве, выросла в Подмосковье. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
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