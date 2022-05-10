ежедневно в 18:45 и 20:15

Теплоходная прогулка от Северного речного вокзала с ужином

Проплыть на кораблике вдоль лесов и парков столицы и поужинать, наслаждаясь видом с кораблика

Групповая
Этот маршрут — возможность увидеть Москву с иной стороны.

На кораблике, вмещающем до 100 человек, вы проплывете по Каналу имени Москвы и Химкинскому водохранилищу.

Полюбуетесь заповедными лесами — «легкими города», пообедаете под тихий плеск волн и отдохнете с комфортом.
Теплоходная прогулка от Северного речного вокзала с ужином
Теплоходная прогулка от Северного речного вокзала с ужином
Теплоходная прогулка от Северного речного вокзала с ужином
Теплоходная прогулка от Северного речного вокзала с ужином
Теплоходная прогулка от Северного речного вокзала с ужином
Теплоходная прогулка от Северного речного вокзала с ужином
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Водная прогулка. Маршрут начинается у Речного вокзала, открытого после недавней реставрации. С палубы корабля вы увидите проплывающие мимо леса и заповедную территорию парка Северное Тушино. Осмотрите экспонаты Музе ВМФ под открытым небом, а еще посчитаете Химкинские мосты.
Эти виды дополнит вкусный приготовленный для вас ужин.

Маршрут:

Отправление от причала — Химки — Парк Северное Тушино — Музейно-мемориальный комплекс истории ВМФ — Северный порт — Ленинградский мост — Химкинские мосты — Химкинский лес — Химкинский железнодорожный мост— возвращение на причал.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.
  • Прогулки проходят на теплоходах «Москва-21», «Москва-24»
  • В связи с ограничениями из-за пандемии обед и ужин проходят на открытой палубе

Как забронировать прогулку

  • Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО
  • В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.
  • Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

Питание

  • Питание входит в стоимость. Повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения общего объема и качества
  • Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива.
  • На борту работает кафе (дополнительные блюда оплачиваются отдельно)

Меню взрослое: сок, салат «Юнга» (огурчики, капуста с корейской морковью), шашлык из курицы с лавашем и соусом, чай на выбор, десерт.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Речной вокзал
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 18:45 и 20:15
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 18:45 и 20:15

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