ежедневно в 18:45 и 20:15

Водная прогулка. Маршрут начинается у Речного вокзала, открытого после недавней реставрации. С палубы корабля вы увидите проплывающие мимо леса и заповедную территорию парка Северное Тушино. Осмотрите экспонаты Музе ВМФ под открытым небом, а еще посчитаете Химкинские мосты.
Эти виды дополнит вкусный приготовленный для вас ужин.
Отправление от причала — Химки — Парк Северное Тушино — Музейно-мемориальный комплекс истории ВМФ — Северный порт — Ленинградский мост — Химкинские мосты — Химкинский лес — Химкинский железнодорожный мост— возвращение на причал.
Меню взрослое: сок, салат «Юнга» (огурчики, капуста с корейской морковью), шашлык из курицы с лавашем и соусом, чай на выбор, десерт.