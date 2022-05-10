ежедневно в 18:45 и 20:15

Что вас ожидает

Водная прогулка. Маршрут начинается у Речного вокзала, открытого после недавней реставрации. С палубы корабля вы увидите проплывающие мимо леса и заповедную территорию парка Северное Тушино. Осмотрите экспонаты Музе ВМФ под открытым небом, а еще посчитаете Химкинские мосты.

Эти виды дополнит вкусный приготовленный для вас ужин.

Маршрут:

Отправление от причала — Химки — Парк Северное Тушино — Музейно-мемориальный комплекс истории ВМФ — Северный порт — Ленинградский мост — Химкинские мосты — Химкинский лес — Химкинский железнодорожный мост— возвращение на причал.

Организационные детали

Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.

ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна. Прогулки проходят на теплоходах «Москва-21», «Москва-24»

В связи с ограничениями из-за пандемии обед и ужин проходят на открытой палубе

Как забронировать прогулку

Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО

В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.

Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

Питание

Питание входит в стоимость. Повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения общего объема и качества

Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива.

На борту работает кафе (дополнительные блюда оплачиваются отдельно)

Меню взрослое: сок, салат «Юнга» (огурчики, капуста с корейской морковью), шашлык из курицы с лавашем и соусом, чай на выбор, десерт.