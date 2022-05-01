ежедневно в 15:30 и 18:00

Для посещения теплоходной прогулки с обедом/ужином необходимо показать QR-код вакцинации.

Что вас ожидает

Водная прогулка. Вы отправитесь в плавание от причала возле самых известных небоскребов города — комплекса «Москва-Сити»; доберетесь до Воробьевых гор и Парка Горького, а после отправитесь обратно тем же маршрутом.

На комфортном теплоходе есть две палубы: открытая и закрытая — вы сможете выбрать любую и наслаждаться отличным видом на достопримечательности.

Обед или ужин. Эту красоту дополнят аппетитные блюда от капитана: на борту теплохода вам предложат напиток, салат и второе, а также десерт. При желании вы сможете заказать дополнительные блюда в кафе на палубе.

Маршрут:

Отправление от причала — Центр Международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — Церковь Святой Троицы на Воробьевых горах — Канатная дорога — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук — Церковь Святого Николая Чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — обратный круг — окончание на причале.

Организационные детали

Для посещения теплоходной прогулки с обедом/ужином необходимо показать QR-код вакцинации.

Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.

ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна. Прогулки проходят на теплоходах класса «Соболь», «Алексия», «Августина». Вы можете расположиться на открытой или закрытой палубе — с обеих хороший обзор.

Как забронировать прогулку

Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО

В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.

Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

Питание

Питание входит в стоимость

Повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения общего объема и качества

Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива.

На борту работает кафе (дополнительные блюда оплачиваются отдельно)

Меню:

— чай или кофе на выбор

— салат «Мечта капитана» (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой)

— запеченная куриная грудка «Нежность» под шубой и гарниром 300 гр.

— пирожное «Медовик»