ежедневно в 15:30 и 18:00

Для посещения теплоходной прогулки с обедом/ужином необходимо показать QR-код вакцинации.
Водная прогулка. Вы отправитесь в плавание от причала возле самых известных небоскребов города — комплекса «Москва-Сити»; доберетесь до Воробьевых гор и Парка Горького, а после отправитесь обратно тем же маршрутом.
На комфортном теплоходе есть две палубы: открытая и закрытая — вы сможете выбрать любую и наслаждаться отличным видом на достопримечательности.
Обед или ужин. Эту красоту дополнят аппетитные блюда от капитана: на борту теплохода вам предложат напиток, салат и второе, а также десерт. При желании вы сможете заказать дополнительные блюда в кафе на палубе.
Маршрут:
Отправление от причала — Центр Международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — Церковь Святой Троицы на Воробьевых горах — Канатная дорога — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук — Церковь Святого Николая Чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — обратный круг — окончание на причале.
Для посещения теплоходной прогулки с обедом/ужином необходимо показать QR-код вакцинации.
Как забронировать прогулку
Питание
Меню:
— чай или кофе на выбор
— салат «Мечта капитана» (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой)
— запеченная куриная грудка «Нежность» под шубой и гарниром 300 гр.
— пирожное «Медовик»