ежедневно в 15:30 и 18:00

Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана

Проплыть от Москва-Сити до Парка Горького и насладиться панорамами столицы с воды

Групповая
Вас ждет двухчасовое путешествие на комфортном кораблике, вмещающем до 100 человек: вы проплывете вдоль знаменитых памятников первопрестольной, полюбуетесь ее архитектурой.

Взглянете на Москву с необычного ракурса и проникнетесь ее атмосферой, о которой сложено столько песен.

А вкусный обед или ужин станет завершающим штрихом этой программы.
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Для посещения теплоходной прогулки с обедом/ужином необходимо показать QR-код вакцинации.

Что вас ожидает

Водная прогулка. Вы отправитесь в плавание от причала возле самых известных небоскребов города — комплекса «Москва-Сити»; доберетесь до Воробьевых гор и Парка Горького, а после отправитесь обратно тем же маршрутом.
На комфортном теплоходе есть две палубы: открытая и закрытая — вы сможете выбрать любую и наслаждаться отличным видом на достопримечательности.

Обед или ужин. Эту красоту дополнят аппетитные блюда от капитана: на борту теплохода вам предложат напиток, салат и второе, а также десерт. При желании вы сможете заказать дополнительные блюда в кафе на палубе.

Маршрут:
Отправление от причала — Центр Международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион Лужники — Церковь Святой Троицы на Воробьевых горах — Канатная дорога — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук — Церковь Святого Николая Чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — обратный круг — окончание на причале.

Организационные детали

Для посещения теплоходной прогулки с обедом/ужином необходимо показать QR-код вакцинации.

  • Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.
  • Прогулки проходят на теплоходах класса «Соболь», «Алексия», «Августина». Вы можете расположиться на открытой или закрытой палубе — с обеих хороший обзор.

Как забронировать прогулку

  • Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО
  • В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.
  • Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

Питание

  • Питание входит в стоимость
  • Повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения общего объема и качества
  • Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива.
  • На борту работает кафе (дополнительные блюда оплачиваются отдельно)

Меню:
— чай или кофе на выбор
— салат «Мечта капитана» (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой)
— запеченная куриная грудка «Нежность» под шубой и гарниром 300 гр.
— пирожное «Медовик»

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Выставочная
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 15:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 15:30 и 18:00

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