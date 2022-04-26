во вторник, среду и четверг в 13:15, 15:30, 17:45 и 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30 и 22:00

Водная прогулка. Вы отправитесь в плавание недалеко от Болотного острова; проплывете мимо Кремля, доберетесь Парка Горького и до Воробьевых гор, а после отправитесь обратно тем же маршрутом.
На комфортном теплоходе есть две палубы: открытая и закрытая — вы сможете выбрать любую и наслаждаться отличным видом на достопримечательности.
Обед или ужин. Эту красоту дополнят аппетитные блюда от капитана: на борту теплохода вам предложат напиток, салат и второе, а также десерт. При желании вы сможете заказать дополнительные блюда в кафе на палубе.
Отправление от причала — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский мост — Парящий мост — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — Причал «Воробьёвы горы» — Большой Каменный мост — возвращение на причал, где началась прогулка.
Меню взрослое: салат «Греческий» с сыром фета, куриное филе со сливочным соусом, отварной картофель с прованскими травами, чай чёрный или зелёный, пода с газом или без (на выбор), профитроли со взбитыми сливками 2 шт.
Меню детское: салат «Летний» с листьями салата Айсберг, спелые помидоры и огурцы с фирменной заправкой, куриный шашлычок с соусом, картофель фри, сок