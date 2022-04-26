во вторник, среду и четверг в 13:15, 15:30, 17:45 и 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30 и 22:00

Что вас ожидает

Водная прогулка. Вы отправитесь в плавание недалеко от Болотного острова; проплывете мимо Кремля, доберетесь Парка Горького и до Воробьевых гор, а после отправитесь обратно тем же маршрутом.

На комфортном теплоходе есть две палубы: открытая и закрытая — вы сможете выбрать любую и наслаждаться отличным видом на достопримечательности.

Обед или ужин. Эту красоту дополнят аппетитные блюда от капитана: на борту теплохода вам предложат напиток, салат и второе, а также десерт. При желании вы сможете заказать дополнительные блюда в кафе на палубе.

Маршрут:

Отправление от причала — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский мост — Парящий мост — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — Причал «Воробьёвы горы» — Большой Каменный мост — возвращение на причал, где началась прогулка.

Организационные детали

Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.

ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна. Прогулки проходят на теплоходах «Notte Bianca»

В связи с ограничениями из-за пандемии обед и ужин проходит на открытой палубе.

Как забронировать прогулку

Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО

В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.

Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

Питание

Питание входит в стоимость

Повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения общего объема и качества

Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива.

На борту работает кафе (дополнительные блюда оплачиваются отдельно)

Меню взрослое: салат «Греческий» с сыром фета, куриное филе со сливочным соусом, отварной картофель с прованскими травами, чай чёрный или зелёный, пода с газом или без (на выбор), профитроли со взбитыми сливками 2 шт.

Меню детское: салат «Летний» с листьями салата Айсберг, спелые помидоры и огурцы с фирменной заправкой, куриный шашлычок с соусом, картофель фри, сок