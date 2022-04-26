во вторник, среду и четверг в 13:15, 15:30, 17:45 и 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30 и 22:00

Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана

Проплыть от Дома музыки до Воробьевых гор и насладиться панорамами столицы с воды

Групповая
Вас ждет двухчасовое путешествие на комфортном кораблике, вмещающем до 100 человек: вы проплывете вдоль знаменитых памятников первопрестольной, полюбуетесь ее архитектурой.

Взглянете на Москву с необычного ракурса и проникнетесь ее атмосферой, о которой сложено столько песен.

А вкусный обед или ужин станет завершающим штрихом этой программы.
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Теплоходная прогулка по Москве-реке с обедом или ужином от капитана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Водная прогулка. Вы отправитесь в плавание недалеко от Болотного острова; проплывете мимо Кремля, доберетесь Парка Горького и до Воробьевых гор, а после отправитесь обратно тем же маршрутом.
На комфортном теплоходе есть две палубы: открытая и закрытая — вы сможете выбрать любую и наслаждаться отличным видом на достопримечательности.

Обед или ужин. Эту красоту дополнят аппетитные блюда от капитана: на борту теплохода вам предложат напиток, салат и второе, а также десерт. При желании вы сможете заказать дополнительные блюда в кафе на палубе.

Маршрут:

Отправление от причала — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский мост — Парящий мост — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — Причал «Воробьёвы горы» — Большой Каменный мост — возвращение на причал, где началась прогулка.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.
  • Прогулки проходят на теплоходах «Notte Bianca»
  • В связи с ограничениями из-за пандемии обед и ужин проходит на открытой палубе.

Как забронировать прогулку

  • Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО
  • В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.
  • Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

Питание

  • Питание входит в стоимость
  • Повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения общего объема и качества
  • Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива.
  • На борту работает кафе (дополнительные блюда оплачиваются отдельно)

Меню взрослое: салат «Греческий» с сыром фета, куриное филе со сливочным соусом, отварной картофель с прованскими травами, чай чёрный или зелёный, пода с газом или без (на выбор), профитроли со взбитыми сливками 2 шт.
Меню детское: салат «Летний» с листьями салата Айсберг, спелые помидоры и огурцы с фирменной заправкой, куриный шашлычок с соусом, картофель фри, сок

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Пролетарская
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, среду и четверг в 13:15, 15:30, 17:45 и 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30 и 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду и четверг в 13:15, 15:30, 17:45 и 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30 и 22:00

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