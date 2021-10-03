ежедневно в 11:00

Что вас ожидает

Утро на теплоходе. Во время 2-часового плавания по Москве-реке вы полюбуетесь утренней столицей и уловите то самое настроение города, о котором поется в культовых песнях. Перед вами предстанет классический облик Москвы: старинные мосты, оживленные набережные, зеленые горы и парки, кремлевские стены и дрегие архитектурные доминанты, от златоглавых храмов до сталинских высоток.

Завтрак от капитана отлично дополнит виды Москвы и задаст правильный тон всему дню. Речная прохлада, столичные достопримечательности и чашечка кофе с профитролями — лучше не придумаешь!

Маршрут. Отправляемся от причала — Парящий мост — парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Крымский мост — Парк Искусств «Музеон» — Воробьевы горы — ЦПКиО им. Горького — окончание прогулки на причале.

Организационные детали

Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.

ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна. Прогулки проходят на теплоходах класса «Колесовъ», «Доброходъ». Вы можете расположиться на открытой или закрытой палубе — с обеих хороший обзор.

Как забронировать прогулку

Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО

В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.

Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

Питание на борту