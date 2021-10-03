ежедневно в 11:00

Утро на теплоходе. Во время 2-часового плавания по Москве-реке вы полюбуетесь утренней столицей и уловите то самое настроение города, о котором поется в культовых песнях. Перед вами предстанет классический облик Москвы: старинные мосты, оживленные набережные, зеленые горы и парки, кремлевские стены и дрегие архитектурные доминанты, от златоглавых храмов до сталинских высоток.
Завтрак от капитана отлично дополнит виды Москвы и задаст правильный тон всему дню. Речная прохлада, столичные достопримечательности и чашечка кофе с профитролями — лучше не придумаешь!
Маршрут. Отправляемся от причала — Парящий мост — парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Крымский мост — Парк Искусств «Музеон» — Воробьевы горы — ЦПКиО им. Горького — окончание прогулки на причале.