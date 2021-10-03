ежедневно в 11:00

Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком

Увидеть символы города с воды и начать день с чашки кофе с профитролями

4.2
22 отзыва
Групповая
Неспешная прогулка на кораблике и завтрак на борту теплохода — вот сценарий идеального летнего утра в Москве.

На теплоходе, вмещающем до 100 человек, вы проплывете по Москве-реке, любуясь открыточными видами столицы, подкрепитесь яичницей и кофе со сладостями.

И конечно, рассмотрите символы города — Храм Христа Спасителя, Кремль, сталинские высотки и многие другие.
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Утро на теплоходе. Во время 2-часового плавания по Москве-реке вы полюбуетесь утренней столицей и уловите то самое настроение города, о котором поется в культовых песнях. Перед вами предстанет классический облик Москвы: старинные мосты, оживленные набережные, зеленые горы и парки, кремлевские стены и дрегие архитектурные доминанты, от златоглавых храмов до сталинских высоток.

Завтрак от капитана отлично дополнит виды Москвы и задаст правильный тон всему дню. Речная прохлада, столичные достопримечательности и чашечка кофе с профитролями — лучше не придумаешь!

Маршрут. Отправляемся от причала — Парящий мост — парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Крымский мост — Парк Искусств «Музеон» — Воробьевы горы — ЦПКиО им. Горького — окончание прогулки на причале.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.
  • Прогулки проходят на теплоходах класса «Колесовъ», «Доброходъ». Вы можете расположиться на открытой или закрытой палубе — с обеих хороший обзор.

Как забронировать прогулку

  • Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО
  • В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.
  • Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

Питание на борту

  • Меню завтрака: чай или кофе (на выбор), яичница глазунья, сосиски, профитроли
  • Питание входит в стоимость
  • Повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без уменьшения общего объема и качества
  • Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива. Также на борту работает кафе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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3
5
2
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2
О
3 окт 2021
Все прошло замечательно, я получил от этой экскурсии то, что ожидал. Рассказ интересный, спасибо гиду. Завтрак вкусный.
Ирина
3 окт 2021
Маршрут стандартный, который может быть от Зарядья до Воробьёвых гор на пароходе.
Экскурсовод хороший. Хотя знания также самые попосовые.
Завтрак прямо совсем среднячковый. Поэтому и тройка, хотя с плюсом.
Татьяна
21 сен 2021
Очень интересно и удобно. Позавтракать и посмотреть на красивый город. Много нового можно узнать. По выходным посещение в матросы для детей. Очень интересная задумка. Советую.
Игорь
20 сен 2021
Все понравилось, экскурсия познавательная!
А
19 сен 2021
Впечатление от экскурсии было ужасным.
Во-первых на палубе, где кормили проходило детское мероприятие посвящение в морячки. А сама экскурсия проходила на палубе выше. В результате экскурсию мы не слышали и оценить гида мы не можем.
Дети(конечно, мы не против детей) шумно развлекались, бегали между столами. А главное, мы не были об этом предупреждены.
Завтрак, оплаченный заранее, принесли через час после отплытия. Сначала были обслужены все по меню, кто заказывал непосредственно на борту))))
В итоге, экскурсии не было, пришлось довольствоваться видами из окна без комментариев. Вот такая интересная история.
Ольга
Ответ гида:
Добрый день, Алла.
Благодарим вас за обратную связь. Это теплоходная прогулка с завтраком от капитана, экскурсовод присутствует не на всех рейсах и именно поэтому мы не заявляем экскурсию в описании прогулки. Обслуживание на борту теплохода проходит в порядке очереди, но ваши замечания мы учли и передали ответственному управляющему.
Е
19 сен 2021
Замечательная экскурсия
М
13 сен 2021
Хорошая организация, аниматор для детей на всю экскурсию. Вкусный завтрак. Советую всем!
Д
12 сен 2021
Гида не было. Просто на причале показала ваучер "человеку" который спросил меня "девушка,а у Вас что. "Посмотрел билет, распределил в один из теплоходов. И всё. Выходить на палубу было нельзя,сидели в закрытом помещении на нижнем этаже,глазели сквозь стекло,завтрак был,как и заявлено в билете. Громкая очень громкая музыка,толпа детей и орущий аниматор, и все это в замкнутом ппостранстве. Не поняла смысла. Если суть прокатится-то задача выполнена. Если познакомиться с историей и послушать интересные факты от гида- то хрень полная. Ни гида ни истории. Возможно я чего то не поняла и это норма при данной экскурсии.
Ольга
Ответ гида:
Благодарим вас за обратную связь,
Это теплоходная прогулка с завтраком от капитана, экскурсовод присутствует не на всех рейсах и именно поэтому мы не заявляем экскурсию в описании прогулки. Вы безусловно правы, что каждому путешественнику должно быть комфортно находиться на борту, но мы, к сожалению, никак не можем повлиять на перемещение детей на теплоходе. Ваши замечания по громкой музыке мы учли и передали ответственному управляющему.
Т
10 сен 2021
Внутри теплохода подобие ресторана, есть столы по периметру, а есть в центре зала. Если вам достались в центре - не увидите ничего, а смысл экскурсии- смотреть и видеть. Приходить нужно пораньше, т. к. места у окна очень быстро закончились. А сидеть за столом в центре зала над тарелкой с сосисками странно. Я сидела в салоне на носу теплохода, очень удобно и приятно. Но не было слышно гида. Зато хорошая панорама.
На втором этаже было бы холодно. Плед нужно покупать за 350 руб. Куда его потом.
В целом все отлично
Е
29 авг 2021
Все было хорошо
Н
28 авг 2021
На экскурсии все понравилось. Завтрак вкусный. Экскурсовод рассказывал много интересного. Оставшуюся половину экскурсии рассматривали то, что не разглядели и вспоминали рассказ экскурсовода. Такое приятное и неспешное времяпровождение. Спасибо.
Л
22 авг 2021
Это не экскурсия, а просто катание . Так можно самим выбрать на чем и во сколько. Заказала с завтраком но это кошмар. Такое ощущение что завтрак мне дарят бесплатно. Нужно писать о таких вещах. Сначала принимают заказы у всех, а потом подходят ко мне. У всех приборы в конверта в тряпочной салфетки, а мне принесли просто обёрнутую в бумажную салфетку. Выйти на верхнюю палубы нельзя,завтрак только внизу. Пицца, бургеры,фри все уже приготовили, все едят, а оплаченный завтрак жду вечность. Деле просто в том, что хочется выйти наверх и насладится прогулкой. Жаль нельзя фото приложить. Ковалёв вроде теплоход называется. Официантка ужасная.
Ольга
Ответ гида:
Лусинэ, благодарим за обратную связь.
Вы опоздали на рейс на 11.00, но в течение 10 минут был решен вопрос, чтобы вас взяли на другой рейс и вы смогли, несмотря на опоздание, насладиться утренней прогулкой. Обслуживание на борту происходит в порядке очереди и по мере готовности блюд, все ваши замечания относительно обслуживания официантов были переданы руководству.
А
22 авг 2021
К самой экскурсии нареканий нет, но был не приятный момент((как указано в посадочном билете, прибыть на посадку надо к 10.45,отплытие в 11.00. но,теплоход прибыл в 11.00,посадка длилась до 11.35. ожидание длилось вечно. Обратно прибыли с экскурсии в 13.15,хотя в самой брошурке написано, длительность экскурсии 2 часа, она естественно была меньше. В общем, было все хорошо, обслуживающий персонал вежливый, гид молодец, очень подробно рассказал
П
21 авг 2021
Отличная прогулка, очень довольны! У нас была великолепная экскурсия, рассказ про все знаковые здания по ходу движения корабля, много исторических фактов, разнообразных деталей и истории Москвы. Интересно, познавательно, нужно! Все прекрасно слышно. Приятный вкусный завтрак, прекрасные виды, тихая уютная обстановка. Народу немного, комфортно. Рассказ и экскурсия - в ту сторону, в обратную - смотришь, сопоставляешь, вспоминаешь услышанное. Отличное расположение причала и время прогулки. Приехали в Москву в 6.00, оставили вещи в гостинице, поехали на Красную, Охотный ряд, прошли, пофоткались, прогулялись чудесным Зарядеьем и на причал - в кораблик, отдохнуть и насладиться приятной водной прогулкой. Один нюанс - нет открытой палубы, на которую можно выйти. Второй этаж находится под тентом, только 'окна' открытые. Но в этом тоже плюс - защита от солнца и ветра. В итоге, всё очень понравилось! Благодарим! (я и дочь 12 лет). С уважением, Полина, СПб
В
20 авг 2021
Очешуительно! Посоветую будущим экскурсантам садится справа относително гида, т. к основная тема экскурсии по тому борту
Ещё 7 отзывов

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