Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

«Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва. » — отправляйтесь на речную прогулку по столице, чтобы уловить то самое настроение города из культовых песен и насладиться видами. На теплоходе, вмещающем до 100 человек, вы проплывете по одному из двух маршрутов на выбор. Увидите золотые купола, мощные стены Кремля, величественные сталинские высотки, парк Горького и Музеон.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на комфортабельном теплоходе на 1 или 2 часа в зависимости от выбранного маршрута. В обоих перед вами предстанет классический облик Москвы: старинные мосты и сталинские высотки, зеленые парки и оживленные набережные. С воды вы полюбуетесь храмом Христа Спасителя, Кремлем и Воробьевыми горами, сделаете отличные фото.

Маршрут

При бронировании вам нужно выбрать один двух маршрутов.

Маршрут № 1 (1 час): отправление ежедневно с 13:00 до 22:00 от причала — Канатная дорога — Стадион «Лужники» — Андреевский мост — Парк Горького — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Кремль — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Крымский мост» (окончание). Обратите внимание, что на этом маршруте отправление и окончание на разных причалах.

Маршрут № 2 (2 часа): отправление ежедневно с 13:00 до 21:00 от причала — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Устьинский мост (остановка) — Собор Василия Блаженного — Кремль — Храм Христа Спасителя — Крымский мост (остановка) — Воробьевы горы (оборот) — Парк Горького (остановка) — окончание на причале.

Организационные детали

Обратите внимание: если вы хотите проплыть по маршруту № 1, имейте в виду, что до 8 августа закрыта часть Сокольнической линии метро, поэтому добраться до причала довольно сложно.

Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.

ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна. Прогулки проходят на теплоходах класса «Москва», «Снегири», «Добрыня». Вы можете расположиться на открытой или закрытой палубе — с обеих хороший обзор.

Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива. На борту работает кафе.

Как забронировать прогулку