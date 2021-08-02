Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты

Полюбоваться нарядной столицей с воды (1 или 2 часа)

3
5 отзывов
«Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва.

» — отправляйтесь на речную прогулку по столице, чтобы уловить то самое настроение города из культовых песен и насладиться видами. На теплоходе, вмещающем до 100 человек, вы проплывете по одному из двух маршрутов на выбор.

Увидите золотые купола, мощные стены Кремля, величественные сталинские высотки, парк Горького и Музеон.
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
Теплоходная прогулка по Москве-реке: центральные маршруты
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка на комфортабельном теплоходе на 1 или 2 часа в зависимости от выбранного маршрута. В обоих перед вами предстанет классический облик Москвы: старинные мосты и сталинские высотки, зеленые парки и оживленные набережные. С воды вы полюбуетесь храмом Христа Спасителя, Кремлем и Воробьевыми горами, сделаете отличные фото.

Маршрут

При бронировании вам нужно выбрать один двух маршрутов.

Маршрут № 1 (1 час): отправление ежедневно с 13:00 до 22:00 от причала — Канатная дорога — Стадион «Лужники» — Андреевский мост — Парк Горького — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Кремль — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Причал «Крымский мост» (окончание). Обратите внимание, что на этом маршруте отправление и окончание на разных причалах.

Маршрут № 2 (2 часа): отправление ежедневно с 13:00 до 21:00 от причала — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Устьинский мост (остановка) — Собор Василия Блаженного — Кремль — Храм Христа Спасителя — Крымский мост (остановка) — Воробьевы горы (оборот) — Парк Горького (остановка) — окончание на причале.

Организационные детали

Обратите внимание: если вы хотите проплыть по маршруту № 1, имейте в виду, что до 8 августа закрыта часть Сокольнической линии метро, поэтому добраться до причала довольно сложно.

  • Теплоходная прогулка стоит дешевле, чем на причале, но вам нужно обязательно показать распечатанный ваучер. Посадка по ваучерам с телефона невозможна.
  • Прогулки проходят на теплоходах класса «Москва», «Снегири», «Добрыня». Вы можете расположиться на открытой или закрытой палубе — с обеих хороший обзор.
  • Приносить свои безалкогольные напитки и еду на борт нельзя. Можно принести алкогольные напитки (с чеком из магазина) — любые, кроме пива. На борту работает кафе.

Как забронировать прогулку

  • Выберите тип билета и желаемое время прогулки, в заказе полностью укажите ФИО
  • В течение 1 часа после внесения оплаты вы получите посадочный ваучер на электронную почту, указанную в заказе. На ваучере вы найдете подробную схему расположения причала.
  • Билет действителен в течение 1 дня на 1 поездку с 13:00 до 21:00. Отправление теплоходов каждые 15 минут — вы можете прийти на любой рейс.
  • Если по какой-то причине вы не смогли воспользоваться ваучером, перенос на другой день или время невозможен, билет считается использованным

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 21:00, во вторник в 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30 и 19:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на одном из причалов в зависимости от маршрута (в районе метро Воробьевы горы или Пролетарская)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 21:00, во вторник в 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30 и 19:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
В
2 авг 2021
Шум от мотора заглушает звук экскурсии из динамика. В открытой зоне столы не протирают после предыдущих посетителей. Никто не контролирует гостей - люди пьют водку, едят свою еду и очень громко разговаривают. При посадке на борт не уведомляют, что экскурсия слышна только в нижней части корабля. Наверху - бесполезно пытать я услышать хоть что-то.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Вероника, добрый день.
Благодарим за обратную связь и передали ваши замечания ответственному персоналу теплохода.
Данная программа - это теплоходная прогулка, экскурсия проводится не на каждом теплоходе и именно по этой причине мы не заявляем ее в описании. Путешественники могут разместиться в любой части теплохода по своему желанию, на открытой или закрытой палубе, подальше от мотора или поближе к динамикам, - перемещения по теплоходу в течение прогулки не запрещены.
Н
27 июля 2021
Заказала экскурсию на двух человек в подарок друзьям, оплатила её на сайте Трипстер. Было заявлено, что ваучер придёт на почту в течении часа. Но ваучер я не получила ни через час, ни через 2 часа. Только на следующий день (за 2 часа до начала экскурсии) мне позвонил организатор и сообщил, что эти экскурсии преосьанлвлены до 27 июля, предложила либо вернуть деньги, либо поменять на другую экскурсию. Поскольку мои друзья с распечатанным подтверждением оплаты уже были в пути к месту начала экскурсии, я попросила заменить экскурсию на другую в то же время. Мне прислали ваучер, но передать его моим друзьям я не смогла. Возврат стоимости этого ваучера оказался невозможен. В результате потраченное впустую время, выброшенные деньги и никому не нужная пустая суета. Не рекомендую.
Всем хорошего лета и ярких впечатлений!
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Наталья, благодарим за обратную связь.
Перед бронированием путешественникам доступна информация о том, что для посадки на теплоход требуются ваучеры. Вы оформили заказ почти в 11 часов ночи и мы должны были выслать вам ваучер в течение часа в рабочее время, то есть утром. Но, к сожалению, перевозчик заранее не предупредил нас о приостановке рейсов с питанием. Со своей стороны, мы оперативно связались с Вами и предложили альтернативные варианты или возможность возврата оплаты. Вы выбрали вариант прогулки без питания. Также, в исключительном случае, мы согласовали для Вас возможность посадки на теплоход по ваучеру, предъявленному с экрана телефона. Хотя, по правилам перевозки, ваучер должен быть у туристов на руках в распечатанном виде. Ваучер отправляется в электронном виде, поэтому его можно переслать любыми доступными способами (через мессенджер или mms-сообщение). Уже во второй половине дня от Вас поступил звонок о том, что Ваши друзья самостоятельно купили билеты на причале и не воспользовались ваучером. В этом случае возврат уже был невозможен, так как ваучер именной и был вам отправлен. Сожалеем, что возникла такая ситуация и будем ждать вас вновь на экскурсиях.
П
22 июля 2021
Это полный отстой! В ваучере не указано, что станция метро Воробьевы горы не работает.
Пришлось по горам в парке искать более менее сносный проход к причалу. В результате опоздали на 2 часа. Билеты в кассах на причале почти в 3 раза дешевле, чем на сайте. Теплоходы "Москва" отказались нас принимать на том основании, что в билете (или ваучере) указано просто "Москва", а фактически они все под номерами: Москва-117, 29 и т. п. После долгих разбирательств удалось сесть на "Снегири". Экскурсовод включила музыку и больше ее не видели. Это не экскурсия, а издевательство за 1200 р. на двоих.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Вадим, благодарим за Ваш отзыв.

Сожалеем, что у вас возникли неудобства связанные с закрытием красной линии метро. Мы не несем ответственности за работу общественного транспорта г. Москвы, но всегда подробно указываем схему расположения причала в ваучере, чтобы вы смогли спланировать свой маршрут. Для удобства будущих путешественников сегодня же добавим информацию в организационные детали о закрытии станций Сокольнической линии метро до 8 августа включительно. Благодарим, что обратили на это внимание.

Мы также направили информацию к перевозчику с просьбой принятия мер и проведения разъяснительной беседы с менеджером, который не разобрался в ситуации и в названиях теплоходов. Билеты на причале обычно стоят дороже, но, возможно, в этот день были введены какие-то дополнительные льготы. В билет на теплоходную прогулку экскурсии не входят. Иногда на теплоходах проводятся экскурсии в фоновом режиме. Но, так как время работы экскурсовода ограничено, и экскурсовод бывает не на всех теплоходах, мы не указываем эту информацию в описании прогулки, чтобы не вводить в заблуждение путешественников.

Ждем Вас снова!
А
14 июля 2021
Хотелось бы оценить экскурсию, о которой прочитала прекрасные отзывы, ради которой и приобрела путевку. Однако, экскурсии просто не было. Менеджер уверяла. что каждые 15 минут курсирует теплоход и можно сесть на любой. Однако, прийдя в 17-20 на причал Воробьевы горы, только в 17-50 смогла попасть на теплоход. Никто не предупредил, что после 18ч нет экскурсий. Прогулка сама по себе конечно прекрасная. Хотелось бы заранее знать все "тонкости" и "хитрости" приобретаемых экскурсий.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Анна, благодарим за Ваш отзыв. Нам очень приятна Ваша высокая оценка. Иногда на теплоходах проводятся экскурсии в фоновом режиме. Но, так как время работы экскурсовода ограничено, и экскурсовод бывает не на всех теплоходах, мы не указываем эту информацию в описании прогулки, чтобы не вводить в заблуждение путешественников. Сожалеем о том, что Вам пришлось ожидать теплоход на причале дольше заявленного времени. Теплоходы действительно отправляются каждые 15 минут. Но в этот день произошла задержка по техническим причинам. Приносим свои извинения и ждем Вас вновь!
Л
7 июля 2021
Попали на теплоход «Москва». Потрясающий гид, атмосфера непринужденная., палуба чистая, экипаж внимательный.

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