Саша проводит ещё 2 экскурсии

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Насладиться панорамами вечерней Москвы, слушая шедевры русского романса

Саша
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Саша – экскурсионное агентство
Сияющая огнями столица, тихий плеск Москвы-реки, гитарные переборы и мелодии русских романсов — разве можно представить более романтичный и лиричный вечер? Вы проплывете мимо Воробьевых гор и гордых стен Кремля, услышите культовые романсы в живом исполнении и прикоснетесь к истории этого старинного благородного жанра.
1350 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 2.5 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча Причал «Устьинский мост»
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Теплоходная прогулка под звуки живой музыки
Теплоходная прогулка под звуки живой музыки

Что вас ожидает

Огни города в отражении Москвы-реки
В лучах заката перед вами откроются открыточные панорамы столицы, которые веками вдохновляли поэтов и музыкантов. С нового ракурса вы рассмотрите башни и величественные стены Кремля, утопающий в зелени Нескучный сад, очертания Андреевского, Новодевичьего и Новоспасского монастырей, силуэты Сталинских высоток и стадиона «Лужники», рельефы Воробьевых гор, золотые купола Храм Христа Спасителя и другие живописные места, без которых невозможно представить Москву.

По волнам под звуки живой музыки
Настройтесь на лирический лад: во время речной прогулки нас будут сопровождать красивейшие русские романсы в живом исполнении артистов и ведущих вечера. На борту теплохода прозвучат знакомые мелодии: «Белеет парус одинокий», «Очи черные», «Гори, гори, моя звезда», «Амурские волны», «Дорогой длинною» и другие шедевры жанра, которые создадут романтическую атмосферу вечера.

История русского романса
Выступления артистов будут чередоваться с рассказом о пути русского романса и его известных исполнителях. Вы сможете отличить «классический романс» от цыганских, городских и эстрадных аналогов. Узнаете, кто из мастеров романса жил и творил в высотке на Котельнической набережной, в районе Арбата или Замоскворечье. А еще поговорим о таинственных героинях, которым композиторы и поэты посвящали свои произведения.

Организационные детали

  • На борту теплохода работает кафе-бар, где можно заказать закуски, готовые блюда и напитки из карты бара.
  • Каждому гостю старше 18 лет комплимент от организатора — бокал шампанского.
Теплоходная прогулка под звуки живой музыки
Теплоходная прогулка под звуки живой музыки
Теплоходная прогулка под звуки живой музыки
Теплоходная прогулка под звуки живой музыки
Теплоходная прогулка под звуки живой музыки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура Причал «Устьинский мост».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Саша
Саша
Поэт, режиссёр, исследователь литературы XX века. автор нескольких уникальных литературных маршрутов по центру столицы. Член Союза писателей России, выпускница Литературного института. Любительница вкусного кофе и романтических вечеров. На Трипстере представляю экскурсионное агентство — каждый наш гид будет рад рассказать вам о Москве.
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