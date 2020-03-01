Саша проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Огни города в отражении Москвы-реки

В лучах заката перед вами откроются открыточные панорамы столицы, которые веками вдохновляли поэтов и музыкантов. С нового ракурса вы рассмотрите башни и величественные стены Кремля, утопающий в зелени Нескучный сад, очертания Андреевского, Новодевичьего и Новоспасского монастырей, силуэты Сталинских высоток и стадиона «Лужники», рельефы Воробьевых гор, золотые купола Храм Христа Спасителя и другие живописные места, без которых невозможно представить Москву.

По волнам под звуки живой музыки

Настройтесь на лирический лад: во время речной прогулки нас будут сопровождать красивейшие русские романсы в живом исполнении артистов и ведущих вечера. На борту теплохода прозвучат знакомые мелодии: «Белеет парус одинокий», «Очи черные», «Гори, гори, моя звезда», «Амурские волны», «Дорогой длинною» и другие шедевры жанра, которые создадут романтическую атмосферу вечера.

История русского романса

Выступления артистов будут чередоваться с рассказом о пути русского романса и его известных исполнителях. Вы сможете отличить «классический романс» от цыганских, городских и эстрадных аналогов. Узнаете, кто из мастеров романса жил и творил в высотке на Котельнической набережной, в районе Арбата или Замоскворечье. А еще поговорим о таинственных героинях, которым композиторы и поэты посвящали свои произведения.