Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ВНИМАНИЕ. ДАННАЯ ЭКСКУРСИЯ ⛳ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ.
Тестовая онлайн-экскурсия ⛳.
Есть обязательная информация (почта).
+Что входит
- Эхинокактус
- Хавортия
- Эчеверия
- Крассула
- и др
–Что не входит
- Фикус
- Монстера
- Диффенбахия
- Замиокулькас
Начало и место завершения
🚩 Увидимся в zoom!
Онлайн-Экскурсия проводится Ежедневно
- Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 200 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тест_Гид Т.
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