Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Тестовая online экскурсия. Лекция по выращиванию суккулентов.

Тест_Гид Т.
Тест_Гид Т. – Гид из Москвы
Тестовая online экскурсия.

Лекция по выращиванию суккулентов.
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Онлайн-Экскурсия

500 ₽ за человека

Онлайн-экскурсия
Тестовая online экскурсия. Лекция по выращиванию суккулентов.
Тестовая online экскурсия. Лекция по выращиванию суккулентов.
ВНИМАНИЕ. ДАННАЯ ЭКСКУРСИЯ ⛳ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ.
Тестовая онлайн-экскурсия ⛳.
Есть обязательная информация (почта).
+Что входит
  • Эхинокактус
  • Хавортия
  • Эчеверия
  • Крассула
  • и др
Что не входит
  • Фикус
  • Монстера
  • Диффенбахия
  • Замиокулькас
Начало и место завершения
🚩 Увидимся в zoom!
Тестовая online экскурсия. Лекция по выращиванию суккулентов.
Тестовая online экскурсия. Лекция по выращиванию суккулентов.

Онлайн-Экскурсия проводится Ежедневно

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 200 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Тест_Гид Т.
Тест_Гид Т.
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