Уважаемые люди, медведи, лошади — все они ждут вас в Третьяковской галерее. Как и обёртки любимых с детства конфет. Экскурсия с нашим аудиогидом заменит вам поход к психологу: здесь про любовь и войну, крушение надежд и воскрешение. Вы узнаете яркие факты о 12 картинах, откроете их сюжеты и контекст — с вами будут Айвазовский, Васнецов, Суриков и другие.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал галереи вам нужен. Подходя к картине, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о ней (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в галерею? Можно слушать не выходя из дома — сами картины, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

На 1 час приготовьтесь сосредоточиться на 12 классических картинах — и понять, как русская живопись дошла от невинных портретов до громких высказываний за каких-то полвека. В том числе вы увидите:

Пушкина в обычной жизни, без макияжа

Представительницу древнейшей профессии в центре парадного Петербурга

Зверей, уничтожающих Химкинский лес

Тест-драйв отечественных ̶м̶а̶ш̶и̶н̶ коней

Один палец, который привёл к расколу церкви и Российской империи вообще

Организационные детали