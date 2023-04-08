Топ из топов. Неформальный аудиогид по Третьяковской галерее

Ничего лишнего, или изучить главные шедевры музея без придыханий о толщине мазков

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Уважаемые люди, медведи, лошади — все они ждут вас в Третьяковской галерее. Как и обёртки любимых с детства конфет.

Экскурсия с нашим аудиогидом заменит вам поход к психологу: здесь про любовь и войну, крушение надежд и воскрешение.

Вы узнаете яркие факты о 12 картинах, откроете их сюжеты и контекст — с вами будут Айвазовский, Васнецов, Суриков и другие.
Топ из топов. Неформальный аудиогид по Третьяковской галерее
Топ из топов. Неформальный аудиогид по Третьяковской галерее
Топ из топов. Неформальный аудиогид по Третьяковской галерее
Топ из топов. Неформальный аудиогид по Третьяковской галерее
Топ из топов. Неформальный аудиогид по Третьяковской галерее
Топ из топов. Неформальный аудиогид по Третьяковской галерее
Топ из топов. Неформальный аудиогид по Третьяковской галерее
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал галереи вам нужен. Подходя к картине, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о ней (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в галерею? Можно слушать не выходя из дома — сами картины, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

На 1 час приготовьтесь сосредоточиться на 12 классических картинах — и понять, как русская живопись дошла от невинных портретов до громких высказываний за каких-то полвека. В том числе вы увидите:

  • Пушкина в обычной жизни, без макияжа
  • Представительницу древнейшей профессии в центре парадного Петербурга
  • Зверей, уничтожающих Химкинский лес
  • Тест-драйв отечественных ̶м̶а̶ш̶и̶н̶ коней
  • Один палец, который привёл к расколу церкви и Российской империи вообще

Организационные детали

  • Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид
  • Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в галерею компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства
  • Билет в Третьяковскую галерею приобретается отдельно. Вы можете купить его в кассе или онлайн на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Третьяковской галерее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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