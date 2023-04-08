Ничего лишнего, или изучить главные шедевры музея без придыханий о толщине мазков
Экскурсия с нашим аудиогидом заменит вам поход к психологу: здесь про любовь и войну, крушение надежд и воскрешение.
Вы узнаете яркие факты о 12 картинах, откроете их сюжеты и контекст — с вами будут Айвазовский, Васнецов, Суриков и другие.
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даты
Описание
Наш подход
Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.
Что вас ожидает
Необычный, но очень удобный формат
Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал галереи вам нужен. Подходя к картине, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о ней (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в галерею? Можно слушать не выходя из дома — сами картины, разумеется, тоже будут в боте.
А что смотреть-то будем?
На 1 час приготовьтесь сосредоточиться на 12 классических картинах — и понять, как русская живопись дошла от невинных портретов до громких высказываний за каких-то полвека. В том числе вы увидите:
- Пушкина в обычной жизни, без макияжа
- Представительницу древнейшей профессии в центре парадного Петербурга
- Зверей, уничтожающих Химкинский лес
- Тест-драйв отечественных ̶м̶а̶ш̶и̶н̶ коней
- Один палец, который привёл к расколу церкви и Российской империи вообще
Организационные детали
- Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид
- Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в галерею компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства
- Билет в Третьяковскую галерею приобретается отдельно. Вы можете купить его в кассе или онлайн на Трипстере: купить билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Третьяковской галерее
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.