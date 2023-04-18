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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаю трансферы из Москвы по городам Золотого кольца и другим достопримечательностям Подмосковья и соседних областей: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Суздаль, Юрьев-Польский, Александров, Владимир, Ярославль, Кострома и др. Трансфер осуществляется на личном автомобиле (полноприводный универсал Subaru Outback в отличном состоянии), рассчитанный на четверых пассажиров (но комфортнее втроем).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от двери до двери - туда и обратно
- А также поездки по городу назначения
- Место начала и завершения?
- ул. Космонавтов, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Место встречи (pick up point) обговаривается в сообщениях!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании