Что вас ожидает:

Погружение в уединенный уголок старинной Москвы.

Пешеходная экскурсия по очаровательному островку Москвы купеческой, который чудом сохранился в самом центре огромного мегаполиса. Тут царит удивительная тишина, все дышит атмосферой старины, а местные пейзажи поразительно похожи на те, что представлены на полотнах величайших мастеров из собрания Третьяковской галереи. Здесь вы ощутите неповторимое обаяние старинных храмов, городских усадеб и уютных московских двориков, которые откроют вам свои тайны.

Самостоятельное знакомство с собранием картин Третьяковской галереи, одного из крупнейших в России и лучших в мире музеев изобразительного искусства. Вас ожидает встреча с бесценными шедеврами кисти великих русских мастеров, которые многим знакомы с детства. Количество экспонатов, выставленных тут, давно перевалило за 100 тыс., среди них — живописные полотна и древнерусские иконы, скульптура и графика. Увлекательный рассказ экскурсовода позволит перелистать самые интересные странички истории, связанные с созданием этой чудесной коллекции. Вы узнаете много нового о судьбах художников и меценатов, сюжетах знаменитых картин. Сказать, что здесь интересно, значит не сказать ничего. Приходите — убедитесь сами!

Важная информация:

В залах постоянной экспозиции (кроме выставок, включающих произведения из других собраний) разрешена любительская фотосъемка без вспышки и использования штативов и моноподов для селфи.