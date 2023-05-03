Третьяковская галерея & Замоскворечье: Жемчужины Москвы

Третьяковская галерея & Замоскворечье

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы приглашаем вас посетить тихий уголок Москвы, который по старинке продолжает жить в прошлом веке, не подчиняясь новым реалиям и законам. Вы познакомитесь с купеческим миром Замоскворечья и его жемчужиной — Третьяковской галереей!
Третьяковская галерея & Замоскворечье: Жемчужины Москвы
Третьяковская галерея & Замоскворечье: Жемчужины Москвы
Третьяковская галерея & Замоскворечье: Жемчужины Москвы
Третьяковская галерея & Замоскворечье: Жемчужины Москвы
Третьяковская галерея & Замоскворечье: Жемчужины Москвы
Третьяковская галерея & Замоскворечье: Жемчужины Москвы
Ближайшие даты:
3
мая
6
мая
10
мая
13
мая
17
мая
20
мая
24
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Пешеходная экскурсия по Замоскворечью
  • Третьяковская галерея
  • Самостоятельный осмотр экспозиции галереи
  • Портрет Пушкина работы Ореста Кипренского
  • «Всадница» Карла Брюллова
  • «Явление Христа народу» Александра Иванова
  • «Богатыри» Виктора Васнецова
  • Пейзажи Айвазовского и Шишкина
  • Картины Ильи Репина и Василия Сурикова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Погружение в уединенный уголок старинной Москвы.
  • Пешеходная экскурсия по очаровательному островку Москвы купеческой, который чудом сохранился в самом центре огромного мегаполиса. Тут царит удивительная тишина, все дышит атмосферой старины, а местные пейзажи поразительно похожи на те, что представлены на полотнах величайших мастеров из собрания Третьяковской галереи. Здесь вы ощутите неповторимое обаяние старинных храмов, городских усадеб и уютных московских двориков, которые откроют вам свои тайны.
Самостоятельное знакомство с собранием картин Третьяковской галереи, одного из крупнейших в России и лучших в мире музеев изобразительного искусства. Вас ожидает встреча с бесценными шедеврами кисти великих русских мастеров, которые многим знакомы с детства. Количество экспонатов, выставленных тут, давно перевалило за 100 тыс., среди них — живописные полотна и древнерусские иконы, скульптура и графика. Увлекательный рассказ экскурсовода позволит перелистать самые интересные странички истории, связанные с созданием этой чудесной коллекции. Вы узнаете много нового о судьбах художников и меценатов, сюжетах знаменитых картин. Сказать, что здесь интересно, значит не сказать ничего. Приходите — убедитесь сами!

Важная информация:

В залах постоянной экспозиции (кроме выставок, включающих произведения из других собраний) разрешена любительская фотосъемка без вспышки и использования штативов и моноподов для селфи.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, метро Третьяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В залах постоянной экспозиции (кроме выставок, включающих произведения из других собраний) разрешена любительская фотосъемка без вспышки и использования штативов и моноподов для селфи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Музеи
История и культура
Замоскворечье
Старая Москва
Галереи

Похожие туры из Москвы

Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов
в районе метро Третьяковская
11 мая
12 мая
14 мая
16 мая
6 500 за всё до 3 чел.
Самобытное Замоскворечье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Самобытное Замоскворечье
Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой
в районе метро Третьяковская
Сегодня
Завтра
1 мая
2 мая
2 750 за всё до 5 чел.
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Познакомиться с историями и памятными местами района, сохранившего очарование московской старины
на площади перед Павелецким вокзалом
Сегодня
Завтра
1 мая
2 мая
890 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ