  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)

4.8
14 отзывов
Мегафлот М.
Мегафлот М. – Гид из Москвы
Наполните свой день незабываемыми впечатлениями для себя и своих близких прямо с утра, на двухчасовой прогулке 👣 от причала Кленовый бульвар, через весь центр современной столицы ⭐️.

Теплоходы «Алина Прима» или «Алина Браво», станут вашим надежным помощником в воплощении этой приятной затеи.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 129 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)
«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)

Что вы увидите

  • Кленовый бульвар
  • Новоспасский мост
  • Дом Музыки
  • Большой Устьинский Мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парк Зарядье
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Патриарший мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру
  • Парк Музеон
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Министерство обороны Российской Федерации
  • Нескучный сад
  • Андреевский мост
  • Андреевский монастырь
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Российская Академия Наук
  • Большой Каменный мост
Маршрут: Кленовый бульвар — Новоспасский мост — Дом Музыки — Большой Устьинский Мост — Высотка на Котельнической набережной — Парк 🌳 Зарядье — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Патриарший мост — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру — Парк Музеон — Крымский мост — Парк Горького — Министерство обороны Российской Федерации — Нескучный сад — Андреевский мост — Андреевский монастырь — Стадион 🏟️ «Лужники» — Воробьевы горы ⛰️ — Российская Академия Наук — Большой Каменный мост
Стартуя в 10:15 от причала Кленовый Бульвар, прогулка 👣 даст вам возможность полюбоваться на оформление Нагатинской набережной, современные архитектурные проекты нового московского района «Зиларт», футуристический облик бизнес-центра Риверсайд Тауэрс, и его невероятного главного здания — Московского Дома Музыки, а также абсолютно все речные достопримечательности 🏛️ центра города.
Планируя день, вы можете выбрать один из трех главных парковых пространств Москвы, наиболее подходящих для ваших планов.
Это может быть обзорная прогулка среди редких растений, в новом городском пространстве — Парке Зарядье, где вы сможете посетить флорариум, подземный музей 🖼 истории 📖 района, а также увидеть городские красоты с моста, парящего над Москва-рекой.
Парк Горького встретит вас многочисленными летними кафе, прокатами велосипедов и электрических самокатов для активного отдыха, разнообразными познавательными экскурсиями, а также обстоятельной культурной программой музея современного искусства Гараж, находящегося на территории парка.
Парк Воробьевы Горы прекрасно подойдет для пешей или велосипедной прогулки через отлично благоустроенную просторную зеленую зону. Отлично завершить променад возможно поднявшись на одноименную смотровую площадку, на которой открывается потрясающий вид на центральную часть столицы ⭐️. Также, со смотровой площадки можно прокатиться через реку на новенькой канатной дороге.
Для вашего удобства, на борту теплоходов функционируют летние кафе, где вы сможете легко перекусить, или полноценно позавтракать, а также выбрать напитки и десерты для себя и ваших спутников.
Ждем вас на борту наших уютных теплоходов «Алина Прима» или «Алина Браво».
Что входит
  • Речная прогулка
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 причал Кленовый бульвар
«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)
«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)
«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)
«Три парка на выбор» — утренний круиз от Коломенской (буд)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мегафлот М.
Мегафлот М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

14 отзывов оставили туристы

Мегафлот М. проводит ещё 5 экскурсий

Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»
690
2.5 часа
Речная прогулка с экскурсоводом на борту «Прима Столицы»
19 отзывов
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)
590
1 час
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка с экскурсией на борту (весь центр за час)
18 отзывов
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой
590
2.5 часа
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой
13 отзывов
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»
590
1 час
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»
11 отзывов
Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»
690
2.5 часа
Речная прогулка с выбором сервиса на борту «Парк Детства»
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов