Маршрут: Кленовый бульвар — Новоспасский мост — Дом Музыки — Большой Устьинский Мост — Высотка на Котельнической набережной — Парк 🌳 Зарядье — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Патриарший мост — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру — Парк Музеон — Крымский мост — Парк Горького — Министерство обороны Российской Федерации — Нескучный сад — Андреевский мост — Андреевский монастырь — Стадион 🏟️ «Лужники» — Воробьевы горы ⛰️ — Российская Академия Наук — Большой Каменный мост

Стартуя в 10:15 от причала Кленовый Бульвар, прогулка 👣 даст вам возможность полюбоваться на оформление Нагатинской набережной, современные архитектурные проекты нового московского района «Зиларт», футуристический облик бизнес-центра Риверсайд Тауэрс, и его невероятного главного здания — Московского Дома Музыки, а также абсолютно все речные достопримечательности 🏛️ центра города.

Планируя день, вы можете выбрать один из трех главных парковых пространств Москвы, наиболее подходящих для ваших планов.

Это может быть обзорная прогулка среди редких растений, в новом городском пространстве — Парке Зарядье, где вы сможете посетить флорариум, подземный музей 🖼 истории 📖 района, а также увидеть городские красоты с моста, парящего над Москва-рекой.

Парк Горького встретит вас многочисленными летними кафе, прокатами велосипедов и электрических самокатов для активного отдыха, разнообразными познавательными экскурсиями, а также обстоятельной культурной программой музея современного искусства Гараж, находящегося на территории парка.

Парк Воробьевы Горы прекрасно подойдет для пешей или велосипедной прогулки через отлично благоустроенную просторную зеленую зону. Отлично завершить променад возможно поднявшись на одноименную смотровую площадку, на которой открывается потрясающий вид на центральную часть столицы ⭐️. Также, со смотровой площадки можно прокатиться через реку на новенькой канатной дороге.

Для вашего удобства, на борту теплоходов функционируют летние кафе, где вы сможете легко перекусить, или полноценно позавтракать, а также выбрать напитки и десерты для себя и ваших спутников.

Ждем вас на борту наших уютных теплоходов «Алина Прима» или «Алина Браво».