Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Узнайте про самый русский стиль - Узорочье в авторском авто-путешествии выходного дня.

Мы поедем по современному Ярославскому шоссе — одной из древнейших и наполненных событиями дорог России. Я расскажу, ни только какие события, тайны и легенды она хранит, но и познакомлю Вас с самым русским стилем в архитектуре - Узорочьем. Перед вами возникнут образы бунтов, набегов татар, разбойничьих банд Смутного времени, царских обозов, литературных экипажей, а также узнаем, как формировался русский стиль и во что он преобразовался в XVIII и XIX веках. Чтобы познакомиться с дорогой поближе, мы остановимся у знаковых точек.

В программе:

Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича, ставшая стандартом русского узорочья — разберемся, чем оно отличается от московского барокко;

Точку где начался МХТ им. Чехова;

древнее Митрополичьи владения под современным Пушкино;

Подмосковный близнец церкви в Филях.

Рассмотрим церковь через призму архитектура – зеркало своей эпохи. Пройдем путь от Русской классики к барроко, узнаете их секреты и декор, историю Приказа каменных дел.

Экскурсия мобильна и наполнена интерактивом, что превращает ее в настоящее путешествие выходного дня!