Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Троицкий тракт. История русского Узорочья

Авторская экскурсия к истокам появления Москвы

Авторская экскурсия к истокам появления Москвы.

Мы пройдем пешим маршрутом по местам глубинной истории столицы по страницам летописи и сказаний о граде московском.
Троицкий тракт. История русского Узорочья
Троицкий тракт. История русского Узорочья
Узнайте про самый русский стиль - Узорочье в авторском авто-путешествии выходного дня.
Мы поедем по современному Ярославскому шоссе — одной из древнейших и наполненных событиями дорог России. Я расскажу, ни только какие события, тайны и легенды она хранит, но и познакомлю Вас с самым русским стилем в архитектуре - Узорочьем. Перед вами возникнут образы бунтов, набегов татар, разбойничьих банд Смутного времени, царских обозов, литературных экипажей, а также узнаем, как формировался русский стиль и во что он преобразовался в XVIII и XIX веках. Чтобы познакомиться с дорогой поближе, мы остановимся у знаковых точек.

В программе:

  • Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича, ставшая стандартом русского узорочья — разберемся, чем оно отличается от московского барокко;
  • Точку где начался МХТ им. Чехова;
  • древнее Митрополичьи владения под современным Пушкино;
  • Подмосковный близнец церкви в Филях.
  • Рассмотрим церковь через призму архитектура – зеркало своей эпохи. Пройдем путь от Русской классики к барроко, узнаете их секреты и декор, историю Приказа каменных дел.
Экскурсия мобильна и наполнена интерактивом, что превращает ее в настоящее путешествие выходного дня!
🚩 Начало и место завершения: метро ВДНХ
 Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на легковом автомобиле на протяжении всей экскурсии
  • вода и горячий чай.
 Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы на сувениры
  • Посещение музеев.
Важная информация
  • Экскурсия выездная на автомобиле на все время проведения. Начало экскурсии и ее окончание у метро ВДНХ.
  • Время проведения примерно 4 часов.
  • В стоимость не входит обед. Посещение музеев не предусмотрено экскурсией.
  • Экскурсия историко-культурная, не паломническая и не религиозная.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий М.
Дмитрий М.
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Дмитрий М. проводит ещё 4 экскурсии

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