Коломенское — одна из самых древних летних резиденций царей. Это потрясающе живописная территория с уникальной природой, которая переносит Вас из шумного мегаполиса в аутентичную атмосферу XVII века.

Одной из основных достопримечательностей 🏛️ парка является деревянный дворец, названный “восьмым чудом света”. Сказочная постройка представляет собой удачный образец особого стиля, суть которого состоит в сочетании традиций допетровской Руси и веяний европейской моды — самобытные русские терема внутри оказываются связаны анфиладами европейских замков.

Дворец стал доступен для посещения относительно недавно, в 2010 году, и является очень серьезной исторической реконструкцией. Приглашаем Вас прогуляться 👣 по царским хоромам и прикоснуться к аутентичным артефактам древности.