  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском

Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Отправляемся в допетровскую Москву — в одну из старейших царских резиденций России.

Вы побываете в Государевом дворе с деревянным теремом — жемчужиной московской архитектуры XVII века.

Любимая резиденция Алексея Михайловича, центр Медного бунта, поле боя для петровских потешных полков — с этим местом связано множество важных исторических событий.

На экскурсии 🧭 мы подробно обсудим историю 📖 этого места, покопаемся в исторических фактах и, конечно, прогуляемся по царским покоям
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🎩Индивидуальная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском

Что вы увидите

  • Дворец Алексея Михайловича
  • Царские сени
  • Думная
  • Личные покои царя
  • Трапезная
  • Престольная палата
Коломенское — одна из самых древних летних резиденций царей. Это потрясающе живописная территория с уникальной природой, которая переносит Вас из шумного мегаполиса в аутентичную атмосферу XVII века.
Одной из основных достопримечательностей 🏛️ парка является деревянный дворец, названный “восьмым чудом света”. Сказочная постройка представляет собой удачный образец особого стиля, суть которого состоит в сочетании традиций допетровской Руси и веяний европейской моды — самобытные русские терема внутри оказываются связаны анфиладами европейских замков.
Дворец стал доступен для посещения относительно недавно, в 2010 году, и является очень серьезной исторической реконструкцией. Приглашаем Вас прогуляться 👣 по царским хоромам и прикоснуться к аутентичным артефактам древности.
Что входит
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 станция метро "Каширская", Москва
Место завершения
🏁 По договоренности
Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник М.
Спутник М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Спутник М. проводит ещё 6 экскурсий

Мистическое Коломенское
600
2 часа
Мистическое Коломенское
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
0 отзывов
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
3 100
3 часа
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
0 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
800
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
0 отзывов
Булгаковская Москва. Мистика и реальность
700
2 часа
Булгаковская Москва. Мистика и реальность
0 отзывов
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
800
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1990 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов