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Царское поместье Коломенское

5
1 отзыв
Moscow F.
Moscow F. – Гид из Москвы
Самое значимое из всех царский резиденций — Коломенское занимает почетное место в истории 📖 нашей страны.

Вознесенская церковь ⛪ — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, Георгиевская колокольня, Водная башня и Охотничий павильон.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 11 000 ₽ за человека

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Царское поместье Коломенское
Царское поместье Коломенское

Что вы увидите

  • Вознесенская церковь (наследие ЮНЕСКО)
  • Георгиевская колокольня (XVI век)
  • Водная башня (17 в. )
  • Охотничий павильон (19 в. )
Приглашаем Вас посетить одно из самых древнейших и живописных мест в южной части Москвы — Усадьбу Коломенское.
Коломенское — бывшее королевское поместье. Во время нашего Тура в Парк 🌳 Коломенское мы отправимся во дворец, который был возведен при царе Алексее Михайловиче. Он превратил Коломенское Дворец в самое важное из всех Царских резиденций, уступая только Кремлю. Начиная с 15 века, Коломенское служило летней резиденцией великих князей Москвы и русских царей. В связи с этим в этом районе сформировалось богатое архитектурное наследие. Самым значительным притяжением является Вознесенская церковь ⛪, которая включена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще три архитектурных памятника расположены в непосредственной близости от церкви: Георгиевская колокольня (XVI век), Водная башня (17 в. ) И Охотничий павильон (19 в. ).
В 1667 году был заказан еще один деревянный дворец. Лучшие мастера России и ремесленники упорно трудились над созданием шедевра. Иностранные послы, патриархия и русская аристократия были частыми гостями в Коломенском. В музее находятся более двух тысяч русских картин XV-XVII вв., Фрагменты деревянной и каменной резьбы и примеры украшений утраченных сооружений и исторических объектов Москвы. В дальнем конце парка находится его главная достопримечательность 🏛️ — реконструированный дворец царя Алексея, прекрасный пример русской архитектуры XVII века.
Сегодня Коломенское — один из самых популярных парков москвичей. В парке регулярно проводятся всевозможные праздники и фестивали. Совместить прогулку 👣 по огромной исторической территории парка, насладиться свежим воздухом и прикоснуться к истории 📖 России в парке Коломенское одно из самым интересных и приятных занятий во время визита в Москву. Не забудьте указать какой язык вам нужен: мы проводим частные туры не только на Английском языке, но и на Испанском, Немецком, Французском, Португальском, Китайском, Японском и т. д.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер
  • Услуги высококлассного экскурсовода, знающего свое дело
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
Что не входит
  • Перекус и вода
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Царское поместье Коломенское
Царское поместье Коломенское
Царское поместье Коломенское
Царское поместье Коломенское

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moscow F.
Moscow F.
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1 отзыв оставили туристы

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