Приглашаем Вас посетить одно из самых древнейших и живописных мест в южной части Москвы — Усадьбу Коломенское.

Коломенское — бывшее королевское поместье. Во время нашего Тура в Парк 🌳 Коломенское мы отправимся во дворец, который был возведен при царе Алексее Михайловиче. Он превратил Коломенское Дворец в самое важное из всех Царских резиденций, уступая только Кремлю. Начиная с 15 века, Коломенское служило летней резиденцией великих князей Москвы и русских царей. В связи с этим в этом районе сформировалось богатое архитектурное наследие. Самым значительным притяжением является Вознесенская церковь ⛪, которая включена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще три архитектурных памятника расположены в непосредственной близости от церкви: Георгиевская колокольня (XVI век), Водная башня (17 в. ) И Охотничий павильон (19 в. ).

В 1667 году был заказан еще один деревянный дворец. Лучшие мастера России и ремесленники упорно трудились над созданием шедевра. Иностранные послы, патриархия и русская аристократия были частыми гостями в Коломенском. В музее находятся более двух тысяч русских картин XV-XVII вв., Фрагменты деревянной и каменной резьбы и примеры украшений утраченных сооружений и исторических объектов Москвы. В дальнем конце парка находится его главная достопримечательность 🏛️ — реконструированный дворец царя Алексея, прекрасный пример русской архитектуры XVII века.

Сегодня Коломенское — один из самых популярных парков москвичей. В парке регулярно проводятся всевозможные праздники и фестивали. Совместить прогулку 👣 по огромной исторической территории парка, насладиться свежим воздухом и прикоснуться к истории 📖 России в парке Коломенское одно из самым интересных и приятных занятий во время визита в Москву. Не забудьте указать какой язык вам нужен: мы проводим частные туры не только на Английском языке, но и на Испанском, Немецком, Французском, Португальском, Китайском, Японском и т. д.