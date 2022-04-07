Вторник в 14:00

В ходе экскурсии вы услышите удивительную историю о том, как подмосковная усадьба Черная грязь по велению императрицы Екатерины II превратилась в загородную резиденцию - Царицыно.

В отличии от прочих царских дворцов, которые строили иностранные архитекторы, ансамбль Царицыно создавали отечественные зодчие Василий Баженов и Матвей Казаков – лучшие мастера XVIII века. По их чертежам создавались: Большой дворец, Хлебный дом, Кавалерские корпуса, Оперный дом, ворота и мосты, каскад прудов и большой пейзажный парк.

Драматична судьба этой императорской резиденции. Екатерина II приезжала в Царицыно всего лишь два раза. После смерти императрицы, ее наследник Павел I остановил строительство усадьбы. Дворец никогда не использовался по своему прямому назначению, постепенно разрушаясь, превратился в грандиозные руины.

В начале нашего столетия всё переменилось! После 200-летнего забвения исторический облик царицынского ансамбля восстановлен с максимально возможной достоверностью.

Прогуляться по парку, насладиться величием архитектурного ансамбля, музыкальным фонтаном и каскадом прудов, покататься на лодочке и покормить белок - все это возможно в Царицыно.