Царское Царицыно (с посещением дворца)

От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия

Групповая
От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Царское Царицыно (с посещением дворца)
Царское Царицыно (с посещением дворца)
Царское Царицыно (с посещением дворца)
Царское Царицыно (с посещением дворца)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В ходе экскурсии вы услышите удивительную историю о том, как подмосковная усадьба Черная грязь по велению императрицы Екатерины II превратилась в загородную резиденцию - Царицыно.

В отличии от прочих царских дворцов, которые строили иностранные архитекторы, ансамбль Царицыно создавали отечественные зодчие Василий Баженов и Матвей Казаков – лучшие мастера XVIII века. По их чертежам создавались: Большой дворец, Хлебный дом, Кавалерские корпуса, Оперный дом, ворота и мосты, каскад прудов и большой пейзажный парк.

Драматична судьба этой императорской резиденции. Екатерина II приезжала в Царицыно всего лишь два раза. После смерти императрицы, ее наследник Павел I остановил строительство усадьбы. Дворец никогда не использовался по своему прямому назначению, постепенно разрушаясь, превратился в грандиозные руины.

В начале нашего столетия всё переменилось! После 200-летнего забвения исторический облик царицынского ансамбля восстановлен с максимально возможной достоверностью.

Прогуляться по парку, насладиться величием архитектурного ансамбля, музыкальным фонтаном и каскадом прудов, покататься на лодочке и покормить белок - все это возможно в Царицыно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода. Посещение дворца и экскурсия по залам
Что не входит
  • Билет на метро
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 14:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура📜История и культураПешие прогулки-экскурсииДворцы и усадьбыЦарицыно🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Москве

Царицыно - пешеходная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Спутник
4.6
36 отзывов
Царицыно - пешеходная экскурсия
В Царицыно часто приезжают отдохнуть и просто прогуляться по аллеям парка
500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
от 25 800 за 1-19 чел.
Царицыно Парк Тур
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Moscow
Нет отзывов
Царицыно Парк Тур
Царицыно - величественный царский садово-парковый комплекс на окраине Москвы, который заложила Екатерина II в 1776 году
13 400 за 1 человека
Царицыно
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Алла
Нет отзывов
Царицыно
Приглашаем вас отправиться в путешествие во времени
62 500 за 1-40 чел.
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.7
60 отзывов
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
Как человек без образования заложил московскую подземку
от 990 за 1 человека
Коломенское: открываем тайны царского дворца
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
8 отзывов
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
5 000 за 1-6 чел.
Историческая экскурсия по питейным улицам Москвы с посещением баров
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Drink&Go
5
5 отзывов
Очень популярно сейчас
Историческая экскурсия по питейным улицам Москвы с посещением баров
Экскурсия с элементами квеста, на которой за 2,5 часа мы с Вами не только прогуляемся по главным питейным улицам
от 6 000 за 1-6 чел.
Спецобъект на Таганке: экскурсия в Бункер, 16+
1.5 часа
Групповая
Бункер-42
4.5
44 отзыва
Спецобъект на Таганке: экскурсия в Бункер, 16+
65 метров под землей, площадь 7000 квадратных метров и 4 тоннельных блока - все это Бункер-42
2 040 за 1 человека
«Башня изнутри» - посещение отметок 85, 337 и 340 метров башни Останкино
1 час
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.6
53 отзыва
«Башня изнутри» - посещение отметок 85, 337 и 340 метров башни Останкино
Сначала вы подниметесь на скоростном лифте на технический этаж «отметка 85 метров», где увидите изнанку башни, узнаете
2 100 за 1 человека
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
4 отзыва
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
6 700 за 1-10 чел.
Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Спутник
Нет отзывов
Царский сундучок. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Отправляемся в допетровскую Москву - в одну из старейших царских резиденций России
4 600 за 1 человека
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
М. Волина
5
10 отзывов
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
от 3 000 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ