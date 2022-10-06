Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Часовая прогулка в приятной компании не утомит, но и не позволит заскучать. В сопровождении аудиогида вы насладитесь видом на основные достопримечательности центра Москвы: Красную площадь, Храм Христа Спасителя, парк Зарядье и знаменитые сталинки. А затем полюбуетесь Водоотводным каналом с уютными низкими мостиками — не забудьте сделать фотографию на память. На борту есть все удобства, кондиционер и теплые пледы, вы можете взять с собой на прогулку перекус и напитки.
Причал «Третьяковский» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Красная площадь — Парк Зарядье — Сталинская высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Новоспасский монастырь — Водоотводный канал — причал «Третьяковский»