Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Центральный экспресс: уютная прогулка по Москва-реке

Насладиться красотой столицы на часовом променаде с аудиогидом на борту

Приглашаем вас на приятную прогулку по центральной линии Москва-реки. Вы полюбуетесь основными достопримечательностями столицы и откроете для себя город с нового ракурса.

Вас ждет футуристичный парк Зарядье, Красная площадь, сталинские высотки и небольшой сюрприз — канал с романтичными низкими мостиками прямо в сердце Москвы.
Центральный экспресс: уютная прогулка по Москва-реке
Центральный экспресс: уютная прогулка по Москва-реке
Центральный экспресс: уютная прогулка по Москва-реке
Центральный экспресс: уютная прогулка по Москва-реке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уединение центра столицы

Часовая прогулка в приятной компании не утомит, но и не позволит заскучать. В сопровождении аудиогида вы насладитесь видом на основные достопримечательности центра Москвы: Красную площадь, Храм Христа Спасителя, парк Зарядье и знаменитые сталинки. А затем полюбуетесь Водоотводным каналом с уютными низкими мостиками — не забудьте сделать фотографию на память. На борту есть все удобства, кондиционер и теплые пледы, вы можете взять с собой на прогулку перекус и напитки.

Маршрут прогулки

Причал «Третьяковский» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Красная площадь — Парк Зарядье — Сталинская высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Новоспасский монастырь — Водоотводный канал — причал «Третьяковский»

Организационные детали

  • Это речная теплоходная прогулка без гида, на борту работает аудиогид
  • На борт разрешено брать еду и напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Третьяковский»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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