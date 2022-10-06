Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Приглашаем вас на приятную прогулку по центральной линии Москва-реки. Вы полюбуетесь основными достопримечательностями столицы и откроете для себя город с нового ракурса. Вас ждет футуристичный парк Зарядье, Красная площадь, сталинские высотки и небольшой сюрприз — канал с романтичными низкими мостиками прямо в сердце Москвы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уединение центра столицы

Часовая прогулка в приятной компании не утомит, но и не позволит заскучать. В сопровождении аудиогида вы насладитесь видом на основные достопримечательности центра Москвы: Красную площадь, Храм Христа Спасителя, парк Зарядье и знаменитые сталинки. А затем полюбуетесь Водоотводным каналом с уютными низкими мостиками — не забудьте сделать фотографию на память. На борту есть все удобства, кондиционер и теплые пледы, вы можете взять с собой на прогулку перекус и напитки.

Маршрут прогулки

Причал «Третьяковский» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Красная площадь — Парк Зарядье — Сталинская высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Новоспасский монастырь — Водоотводный канал — причал «Третьяковский»

Организационные детали