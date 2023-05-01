Прогулка на теплоходе

Неспешная прогулка по водной глади позволит вам отдохнуть от суеты, насладиться спокойствием и умиротворением, зарядиться положительной энергией и получить отличное настроение на весь день.

Это идеальный вариант для гостей города, которые хотят совершить первое знакомство с Москвой, влюбленных пар и всех тех, кто неравнодушен к водной стихии и невероятным видам мегаполиса.

Прогулку можно совершить от трех причалов Москвы:

От Киевского вокзала (Причал Киевский вокзал Бережковская наб., 2) с 10:30 до 21:30, интервал теплоходов каждые 30 минут.

От Парка Горького (Причал ЦПКиО Крымский Вал ул., 9, строение 33) с 11:30 до 20:30, интервал теплоходов каждые 30 минут.

От Устьинского моста (Причал Устьинский мост Москворецкая наб., 1/15) с 12:00 до 20:00, интервал теплоходов каждые 30 минут.

Организационные детали:

Продолжительность: 2 часа 40 минут.

Расписание: ежедневно каждые полчаса с 10:30 до 21:30.

Причал посадки: «Киевский вокзал», «ЦПКиО», «Устьинский мост»

Теплоход: Елизавета, Вещий Олег, Организатор, РИО, Роза ветров

Условия поездки: