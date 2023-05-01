Центральный маршрут Москвы на теплоходах-ресторанах от 3-х причалов

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Наша прогулка станет отличным способом отключиться от суеты столицы и увидеть ее с другого ракурса.

Вы полюбуетесь достопримечательностями исторического центра и зелеными набережными мегаполиса, а затем вернетесь на причал.
Центральный маршрут Москвы на теплоходах-ресторанах от 3-х причалов
Центральный маршрут Москвы на теплоходах-ресторанах от 3-х причалов
Центральный маршрут Москвы на теплоходах-ресторанах от 3-х причалов
Центральный маршрут Москвы на теплоходах-ресторанах от 3-х причалов
Центральный маршрут Москвы на теплоходах-ресторанах от 3-х причалов
Центральный маршрут Москвы на теплоходах-ресторанах от 3-х причалов
Центральный маршрут Москвы на теплоходах-ресторанах от 3-х причалов
Ближайшие даты:
1
мая

Что вас ожидает:

  • Москва-река
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Памятник Петру Первому и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка на теплоходе

Неспешная прогулка по водной глади позволит вам отдохнуть от суеты, насладиться спокойствием и умиротворением, зарядиться положительной энергией и получить отличное настроение на весь день.
Это идеальный вариант для гостей города, которые хотят совершить первое знакомство с Москвой, влюбленных пар и всех тех, кто неравнодушен к водной стихии и невероятным видам мегаполиса.

Прогулку можно совершить от трех причалов Москвы:

  • От Киевского вокзала (Причал Киевский вокзал Бережковская наб., 2) с 10:30 до 21:30, интервал теплоходов каждые 30 минут.
  • От Парка Горького (Причал ЦПКиО Крымский Вал ул., 9, строение 33) с 11:30 до 20:30, интервал теплоходов каждые 30 минут.
  • От Устьинского моста (Причал Устьинский мост Москворецкая наб., 1/15) с 12:00 до 20:00, интервал теплоходов каждые 30 минут.

Организационные детали:

  • Продолжительность: 2 часа 40 минут.
  • Расписание: ежедневно каждые полчаса с 10:30 до 21:30.
Причал посадки: «Киевский вокзал», «ЦПКиО», «Устьинский мост»
Теплоход: Елизавета, Вещий Олег, Организатор, РИО, Роза ветров

Условия поездки:

  • Администрация сайта и теплоходов уведомляет Вас, что в программу могут быть внесены некоторые изменения без сокращения объема и стоимости предоставляемых услуг.
  • Мероприятие состоится при составе группы не менее 15 человек, в противном случае оно может быть перенесено на другую дату, о чем мы обязательно оповестим всех участников мероприятия.
  • Билет на мероприятие считается использованным даже в том случае, если участник на мероприятие не явился и не сообщил о своем желании переноса экскурсии минимум за сутки до дня проведения мероприятия.
  • В случае изменения погодных условий рейсы могут быть перенесены.
  • На теплоходах работает бар (за дополнительную плату).
  • Уважаемые клиенты! На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво. Персонал теплохода вправе отказать в обслуживании посетителям теплохода при несоблюдении этого правила.
  • На борт теплоходов разрешается приносить крепкую алкогольную продукцию только при наличии чека о покупке из магазина. На теплоходы «Ривер Палас» (River Palace), «Ривер Лаунж» (River Lounge), «Palma De Сочи», Елизавета, Организатор и Морис КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается пронос продуктов и алкоголя!
  • Посадка на борт в нетрезвом состоянии строго запрещена.
  • Дети до 5-х лет (включительно) бесплатно.

Ежедневно каждые полчаса с 10:30 до 21:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по маршруту
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Киевский вокзал", "ЦПКиО", "Устьинский мост
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно каждые полчаса с 10:30 до 21:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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