Наша прогулка станет отличным способом отключиться от суеты столицы и увидеть ее с другого ракурса.
Вы полюбуетесь достопримечательностями исторического центра и зелеными набережными мегаполиса, а затем вернетесь на причал.
Вы полюбуетесь достопримечательностями исторического центра и зелеными набережными мегаполиса, а затем вернетесь на причал.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
Что вас ожидает:
- Москва-река
- Высотка на Котельнической набережной
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Памятник Петру Первому и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка на теплоходе
Неспешная прогулка по водной глади позволит вам отдохнуть от суеты, насладиться спокойствием и умиротворением, зарядиться положительной энергией и получить отличное настроение на весь день.
Это идеальный вариант для гостей города, которые хотят совершить первое знакомство с Москвой, влюбленных пар и всех тех, кто неравнодушен к водной стихии и невероятным видам мегаполиса.
Прогулку можно совершить от трех причалов Москвы:
- От Киевского вокзала (Причал Киевский вокзал Бережковская наб., 2) с 10:30 до 21:30, интервал теплоходов каждые 30 минут.
- От Парка Горького (Причал ЦПКиО Крымский Вал ул., 9, строение 33) с 11:30 до 20:30, интервал теплоходов каждые 30 минут.
- От Устьинского моста (Причал Устьинский мост Москворецкая наб., 1/15) с 12:00 до 20:00, интервал теплоходов каждые 30 минут.
Организационные детали:
- Продолжительность: 2 часа 40 минут.
- Расписание: ежедневно каждые полчаса с 10:30 до 21:30.
Причал посадки: «Киевский вокзал», «ЦПКиО», «Устьинский мост»
Теплоход: Елизавета, Вещий Олег, Организатор, РИО, Роза ветров
Условия поездки:
- Администрация сайта и теплоходов уведомляет Вас, что в программу могут быть внесены некоторые изменения без сокращения объема и стоимости предоставляемых услуг.
- Мероприятие состоится при составе группы не менее 15 человек, в противном случае оно может быть перенесено на другую дату, о чем мы обязательно оповестим всех участников мероприятия.
- Билет на мероприятие считается использованным даже в том случае, если участник на мероприятие не явился и не сообщил о своем желании переноса экскурсии минимум за сутки до дня проведения мероприятия.
- В случае изменения погодных условий рейсы могут быть перенесены.
- На теплоходах работает бар (за дополнительную плату).
- Уважаемые клиенты! На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво. Персонал теплохода вправе отказать в обслуживании посетителям теплохода при несоблюдении этого правила.
- На борт теплоходов разрешается приносить крепкую алкогольную продукцию только при наличии чека о покупке из магазина. На теплоходы «Ривер Палас» (River Palace), «Ривер Лаунж» (River Lounge), «Palma De Сочи», Елизавета, Организатор и Морис КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается пронос продуктов и алкоголя!
- Посадка на борт в нетрезвом состоянии строго запрещена.
- Дети до 5-х лет (включительно) бесплатно.
Ежедневно каждые полчаса с 10:30 до 21:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по маршруту
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Киевский вокзал", "ЦПКиО", "Устьинский мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно каждые полчаса с 10:30 до 21:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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