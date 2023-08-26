Экскурсия на автобусе: познавательное путешествие по следам Голицыных в Москве
Голицыны — один из древнейших и многочисленных родов России. Чтобы написать родословную Голицыных, потребуется шесть метров бумаги.
Кто они были, что сделали для России, какие московские особняки и усадьбы принадлежали Голицыным? Почему их считали истинными аристократами и кто из них стал прообразом пушкинской «Пиковой дамы»? Кто создал одно из лучших сортов нашего «Шампанского»? Кто построил первую в России больницу для бедных? Ответы на эти и многие другие вопросы вы услышите на экскурсии.
Кто они были, что сделали для России, какие московские особняки и усадьбы принадлежали Голицыным? Почему их считали истинными аристократами и кто из них стал прообразом пушкинской «Пиковой дамы»? Кто создал одно из лучших сортов нашего «Шампанского»? Кто построил первую в России больницу для бедных? Ответы на эти и многие другие вопросы вы услышите на экскурсии.
Ближайшие даты:
26
авг
авг
23
сен
сен
15
окт
окт
12
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Улицы Волхонка и Покровка
- Хохловский переулок
- Голицынская больница
- Некрополь Донского монастыря
- Усадьба «Кузьминки»
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Описание
Что вас ожидает:
- Улицы Волхонка и Покровка, Хохловский переулок, Голицынская больница.
- «Vir est Vis», что означает «Было, есть, будет» — родовой девиз Голицыных, которому старались следовать все представители этой фамилии, среди которых были бояре, воеводы, генералы и фельдмаршалы, государственные деятели, ученые, писатели и художники.
- Проезжая по улицам Москвы, вы узнаете о наиболее ярких представителях этого княжеского рода. Увидите внушительные входные ворота в усадьбу на Волхонке, увенчаные княжеским гербом. Когда-то здесь на балах бывал А. Пушкин, а живший в особняке А. Н. Островский писал «Бесприданницу» и другие пьесы.
- На другой улице Москвы — Покровке — находится ещё одна усадьба Голицыных, которых так и называли «Голицыны с Покровки». В этом доме родился и вырос московский городской голова, князь Владимир Михайлович Голицын. А вот с домом в Хохловском переулке, который был пожалован М. М. Голицыну Петром I за победу в Полтавской битве, связана история с шутом Анны Иоанновны.
- Сделаем остановку у самого красивого корпуса Первой градской больницы. Эта первая больница для бедных была открыта благодаря князю Дмитрию Голицыну. Её директорами до 1917 года были только представители рода Голицыных. Вы узнаете, почему князь завещал построить на весь накопленный капитал «человеколюбивое, Отечеству полезное учреждение».
- Некрополь Донского монастыря.
- Это древнейшее и самое известное дворянское кладбище Москвы. Вы посетите храм Архангела Михаила — фамильную усыпальницу князей Голицыных. В храме вы увидите чугунные надгробные плиты, горельефы и памятники представителей рода Голицыных.
- Усадьба «Кузьминки».
- Сергей Михайлович Голицын создал в своей любимой подмосковной усадьбе выдающийся образец архитектурного и ландшафтно-паркового искусства. Современники восторженно отзывались об усадьбе как о «Русском Версале», отдавая должное величию архитектуры, единству природы и искусства в обустройстве грандиозного парка, великолепию салонов, званых вечеров, праздников и маскарадов.
- Сегодня Кузьминки — это своеобразный музей архитектуры и скульптуры под открытым небом, оставшийся практически неизменным с тех времён. Во время экскурсии вы увидите одно из самых масштабных и гармоничных сооружений Кузьминок — Конный двор с Музыкальным павильоном, построенный по проекту архитектора Доменико Жилярди в 20-е годы XIX века, храм Влахернской иконы Богородицы, дом на плотине, прогуляетесь по пейзажному парку, полюбуетесь каскадом прудов. Интересны сохранившиеся чугунные скульптуры, ворота и решётки оград.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидом
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Чистые пруды, у памятника А.С. ГрибоедовуЗавершение: Окончание экскурсии в усадьбе Кузьминки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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