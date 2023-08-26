Голицыны — один из древнейших и многочисленных родов России. Чтобы написать родословную Голицыных, потребуется шесть метров бумаги.



Кто они были, что сделали для России, какие московские особняки и усадьбы принадлежали Голицыным? Почему их считали истинными аристократами и кто из них стал прообразом пушкинской «Пиковой дамы»? Кто создал одно из лучших сортов нашего «Шампанского»? Кто построил первую в России больницу для бедных? Ответы на эти и многие другие вопросы вы услышите на экскурсии.