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Тур по сердцу Столицы — Александровский сад, Красная площадь, Зарядье

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Я приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям самого сердца нашей древней Столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Тур по сердцу Столицы — Александровский сад, Красная площадь, Зарядье
Тур по сердцу Столицы — Александровский сад, Красная площадь, Зарядье

Что вы увидите

  • Александровский сад
  • Красная площадь
  • Зарядье
Что вас ожидает:В процессе нашего путешествия мы познакомимся с изысканными пейзажами Александровского сада — наследием Москвы времён Российской империи. Пройдёмся по местам, на территории которых прежде текла полноводная и любимая москвичами река Неглинная. Подивимся тому, как использовали Кремлёвскую стену в России дореволюционной, и выясним у какой из башен Московского Кремля чаще всего встречаются призраки. Мы окажемся на парадной Красной площади Столицы ⭐️ и вдохновимся атмосферой непревзойдённого величия древней твердыни — грандиозного Московского Кремля, который словно былинный богатырь оберегал наш город 🏙️ в прошлом, а сегодня стойко хранит свои многочисленные тайны, сокрытые за красным кирпичом его могучих стен.
Прогуливаясь по Красной площади, мы обратимся к истории 📖 московских гуляний и особенностям городских празднований, выясним откуда появился неизменно вызывающий большое восхищение москвичей и гостей Столицы русский стиль в архитектуре и непременно насладимся великолепными интерьерами легендарного ГУМа. Мы сойдём по величественному Васильевскому Спуску к средневековой московской улочке Варварке, подивимся великолепию архитектурного убранства ансамбля её храмов и очутимся на, пожалуй, самой древней из освоенных в этой местности территорий, преобразованной нынче в ультрасовременный парковый комплекс «Зарядье».
Что входит
  • Для Вашего комфорта экскурсия проводится с использованием радиогидов.
Что не входит
    Начало
    🚩 Ст. м. «Библиотека имени Ленина».
    Место завершения
    🏁 Парк «Зарядье».
    Тур по сердцу Столицы — Александровский сад, Красная площадь, Зарядье
    Тур по сердцу Столицы — Александровский сад, Красная площадь, Зарядье
    Тур по сердцу Столицы — Александровский сад, Красная площадь, Зарядье
    Тур по сердцу Столицы — Александровский сад, Красная площадь, Зарядье
    Тур по сердцу Столицы — Александровский сад, Красная площадь, Зарядье

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лера Б.
    Лера Б.
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