Что вас ожидает:В процессе нашего путешествия мы познакомимся с изысканными пейзажами Александровского сада — наследием Москвы времён Российской империи. Пройдёмся по местам, на территории которых прежде текла полноводная и любимая москвичами река Неглинная. Подивимся тому, как использовали Кремлёвскую стену в России дореволюционной, и выясним у какой из башен Московского Кремля чаще всего встречаются призраки. Мы окажемся на парадной Красной площади Столицы ⭐️ и вдохновимся атмосферой непревзойдённого величия древней твердыни — грандиозного Московского Кремля, который словно былинный богатырь оберегал наш город 🏙️ в прошлом, а сегодня стойко хранит свои многочисленные тайны, сокрытые за красным кирпичом его могучих стен.

Прогуливаясь по Красной площади, мы обратимся к истории 📖 московских гуляний и особенностям городских празднований, выясним откуда появился неизменно вызывающий большое восхищение москвичей и гостей Столицы русский стиль в архитектуре и непременно насладимся великолепными интерьерами легендарного ГУМа. Мы сойдём по величественному Васильевскому Спуску к средневековой московской улочке Варварке, подивимся великолепию архитектурного убранства ансамбля её храмов и очутимся на, пожалуй, самой древней из освоенных в этой местности территорий, преобразованной нынче в ультрасовременный парковый комплекс «Зарядье».