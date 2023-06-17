Тур
За два дня вы исследуете три города, объединенные историей и культурой. Муром — один из старинных русских городов, в котором жили сказочные богатыри. Выкса — небольшой город, спрятанный в нижегородских приокских лесах. Дивеево — маленькое село, которое привлекает туристов своими церквями и монастырями.
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Что вас ожидает:
- Муром:
- Троицкий женский монастырь
- Спасо-Преображенский монастырь
- Благовещенский монастырь
- Окский парк
- Историко-художественный музей
- Выкса
- Дивеево:
- Серафимо-Дивеевский монастырь
- Троицкий собор
- Преображенский собор
- Казанская церковь
- Дивеевские Святые источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Муром — один из самых древних русских городов, построенный еще в IX веке. Он знаменит не только сказками и легендами о богатырях, но и своими храмами. Здесь начинается путешествие по святым местам. За два дня мы проедем на автобусе длинный маршрут Муром-Выска-Дивеево, изучим великие святыни России и поймем, почему они до сих пор привлекают туристов.
Что увидим в первый день:• Прогуляемся по Мурому, осмотрим главные достопримечательности города и попробуем настоящий муромский калач:
- Посетим Троицкий женский монастырь и узнаем трогательную историю любви Петра и Февроньи.
- Прикоснемся к чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница» в Спасо-Преображенском монастыре.
- Увидим икону преподобного Илии Муромца с частицей мощей в Благовещенском монастыре.
- Проведем время на берегу реки в Окском парке, сфотографируемся с памятником Ильи Муромцу.
- Зайдем в муромский «малый Эрмитаж», насладимся картинами известных художников.
- В выставочном центре изучим историю города Мурома, каким он должен быть согласно легендам и былинам.
Что увидим во второй день:• Изучим историю села Дивеево и его храмы:
- Зайдем в Серафимо-Дивеевский монастырь, где в теплое время года всегда цветут цветы и радуют прихожан.
- Посетим Троицкий собор, Преображенский собор и Казанскую церковь.
- Обойдем Святую Канавку Пресвятой Богородицы, которая считается великой мировой святыней.
- Искупаемся в Святых Дивеевских источниках, где можно просить исцеление.
- Важно знать• Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная (в приоритете ранее сделанные и оплаченные брони). Места в автобусе предоставляются автоматически за 2 дня до начала тура. В случае нештатной ситуации доступные места определяются гидом.
- Есть услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (оплачивается вместе с путёвкой).
По субботам в 07:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице
- Питание по тур меню согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- 2 обеда или 2 обеда + ужин (оплачиваются дополнительно вместе с путевкой)
- Выбор места в автобусе — 800 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ст. метро "ВДНХ", справа от гостиницы "Космос"Завершение: ст. метро «ВДНХ»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 07:15Экскурсия длится около 1 дня 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная (в приоритете ранее сделанные и оплаченные брони). Места в автобусе предоставляются автоматически за 2 дня до начала тура. В случае нештатной ситуации доступные места определяются гидом.
- Есть услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (оплачивается вместе с путёвкой)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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