Что увидим в первый день:• Прогуляемся по Мурому, осмотрим главные достопримечательности города и попробуем настоящий муромский калач:

Посетим Троицкий женский монастырь и узнаем трогательную историю любви Петра и Февроньи.

Прикоснемся к чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница» в Спасо-Преображенском монастыре.

Увидим икону преподобного Илии Муромца с частицей мощей в Благовещенском монастыре.

Проведем время на берегу реки в Окском парке, сфотографируемся с памятником Ильи Муромцу.

Зайдем в муромский «малый Эрмитаж», насладимся картинами известных художников.

В выставочном центре изучим историю города Мурома, каким он должен быть согласно легендам и былинам.

Что увидим во второй день:• Изучим историю села Дивеево и его храмы:

Зайдем в Серафимо-Дивеевский монастырь, где в теплое время года всегда цветут цветы и радуют прихожан.

Посетим Троицкий собор, Преображенский собор и Казанскую церковь.

Обойдем Святую Канавку Пресвятой Богородицы, которая считается великой мировой святыней.

Искупаемся в Святых Дивеевских источниках, где можно просить исцеление.

Важно знать• Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.

Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.

Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.

Рассадка в автобусе фиксированная (в приоритете ранее сделанные и оплаченные брони). Места в автобусе предоставляются автоматически за 2 дня до начала тура. В случае нештатной ситуации доступные места определяются гидом.

Есть услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (оплачивается вместе с путёвкой).

Муром — один из самых древних русских городов, построенный еще в IX веке. Он знаменит не только сказками и легендами о богатырях, но и своими храмами. Здесь начинается путешествие по святым местам. За два дня мы проедем на автобусе длинный маршрут Муром-Выска-Дивеево, изучим великие святыни России и поймем, почему они до сих пор привлекают туристов.