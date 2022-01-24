Тур в Москву «Москва классическая» 5дней / 4ночи

Отправляйтесь на по must-see местам столицы

В группе
до 40 чел.
Отправляйтесь на по must-see местам столицы.

Вас ждёт обзорная автобусная экскурсия по знаковым местам Москвы, потрясающие виды Москвы-реки, небоскребов «Москва-Сити» с высоты канатной дороги, незабываемая экскурсия по Московскому Кремлю, пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду, незабываемая экскурсия по Московскому Кремлю, знакомство с шедеврами архитектуры, памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы на ВДНХ, Храм Христа Спасителя и прогулка по Арбату в сопровождении экскурсовода и экскурсия на Мосфильм.
Тур в Москву «Москва классическая» 5дней / 4ночи
Тур в Москву «Москва классическая» 5дней / 4ночи
Тур в Москву «Москва классическая» 5дней / 4ночи
Тур в Москву «Москва классическая» 5дней / 4ночи
Тур в Москву «Москва классическая» 5дней / 4ночи
Тур в Москву «Москва классическая» 5дней / 4ночи

Что вы можете увидеть 🤩

  • Исторические улицы и площади, известные памятники и мемориалы
  • Москва-река
  • «Москва-Сити»
  • Красная площадь и Александровский сад
  • Московский Кремль
  • ВДНХ с посещением павильона «Макет Москвы»
  • Храм Христа Спасителя
  • Арбат
  • Мосфильм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Обзорная автобусная экскурсия: исторические улицы и площади, известные памятники и мемориалы, живописные парки – ничто не проскользнет мимо вашего взора!
    Катание на Московской канатной дороге — потрясающие виды Москвы-реки, небоскребов «Москва-Сити», здания МГУ и спорткомплекса «Лужники» не оставят вас равнодушным!
    Квартал небоскребов Москва-Сити — вас ждет ожившая симфония из стекла и бетона в стиле хай-тек. Вы получите массу интересной информации о планах по изменению облика столицы, ее инновационных строениях и оригинальных архитектурных решениях. Москва-Сити - это уголок будущего в настоящем!
    Красная площадь и Александровский сад — именно здесь вы можете прикоснуться к истории всей страны, перенестись сквозь века, ощутить сердцебиение огромной страны и понять ее главные ценности.
    Незабываемая экскурсия по Московскому Кремлю — знакомство с шедеврами архитектуры, памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы, с невероятной точностью воссоздающего облик исторической части города.
    Храм Христа Спасителя — московская легенда, храм-памятник, поднявшийся из собственных руин и обретший вторую жизнь. Экскурсия в Храм Христа Спасителя позволит не только подробно осмотреть его внутреннее убранство и услышать непростую историю, но и полюбоваться видами Москвы с 40-метровой высоты смотровых площадок!
    Улица Арбат — со своим уютом, своей магией, улица Евгения Вахтангова, Булата Окуджавы, Виктора Цоя, улица художников и музыкантов, философов и мечтателей. Прогулка по Арбату в сопровождении экскурсовода - возможность узнать много нового и неожиданного об одной из самых знаменитых и привлекательных московских улиц и понять, что же вдохновляло поэтов, художников и писателей.
    Экскурсия по ВДНХ с посещением павильона «Макет Москвы» — знакомство с шедеврами архитектуры, памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы, с невероятной точностью воссоздающего облик исторической части города.
    Экскурсия на Мосфильм где вы сможете погрузиться в мир кинематографической «кухни»: увидите, как работают мастера гримерного цеха, посетите съемочные павильоны с декорациями нового фильма и пройдетесь по улочкам старой Москвы вслед за героями картин «Доктор Живаго» и «Всадник по имени Смерть».

    Важная информация:

    • Во время экскурсий предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей, одеваемся по погоде.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Проживание в отеле (4 ночи)
    • Питание по программе (4 завтрака)
    • Транспортное обслуживание по программе
    • Экскурсионное обслуживание по программе: автобусная обзорная экскурсия по Москве, поездка по канатной дороге, пешеходная экскурсия по кварталу небоскребов Москва-Сити, экскурсия на Мосфильм, экскурсия по территории Московского Кремля, экскурсия по ВДНХ, экскурсия в Храм Христа Спасителя, экскурсия по Арбату
    • Все входные билеты по программе
    • Проезд на Московской канатной дороге
    • Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
    • Макет Москвы на ВДНХ
    Что не входит
    • Не входит в стоимость:
    • Проезд до Москвы
    • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
    • Обеды, ужины
    • Опционально:
    • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту: ж/д вокзал-отель - 1000 руб. /машина, аэропорт-отель - 3000 руб. /машина
    • Дополнительные экскурсии из нашего каталога
    • Речные прогулки
    • Билеты в театр, цирк
    • Вы можете продлить ваше пребывание в Москве на любое количество дней. Мы забронируем дополнительные ночи в отеле и составим экскурсионную программу при необходимости
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 6 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    • Во время экскурсии предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей
    • одеваемся по погоде.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    См. календарь

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