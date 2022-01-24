Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Обзорная автобусная экскурсия: исторические улицы и площади, известные памятники и мемориалы, живописные парки – ничто не проскользнет мимо вашего взора!

Катание на Московской канатной дороге — потрясающие виды Москвы-реки, небоскребов «Москва-Сити», здания МГУ и спорткомплекса «Лужники» не оставят вас равнодушным!

Квартал небоскребов Москва-Сити — вас ждет ожившая симфония из стекла и бетона в стиле хай-тек. Вы получите массу интересной информации о планах по изменению облика столицы, ее инновационных строениях и оригинальных архитектурных решениях. Москва-Сити - это уголок будущего в настоящем!

Красная площадь и Александровский сад — именно здесь вы можете прикоснуться к истории всей страны, перенестись сквозь века, ощутить сердцебиение огромной страны и понять ее главные ценности.

Незабываемая экскурсия по Московскому Кремлю — знакомство с шедеврами архитектуры, памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы, с невероятной точностью воссоздающего облик исторической части города.

Храм Христа Спасителя — московская легенда, храм-памятник, поднявшийся из собственных руин и обретший вторую жизнь. Экскурсия в Храм Христа Спасителя позволит не только подробно осмотреть его внутреннее убранство и услышать непростую историю, но и полюбоваться видами Москвы с 40-метровой высоты смотровых площадок!

Улица Арбат — со своим уютом, своей магией, улица Евгения Вахтангова, Булата Окуджавы, Виктора Цоя, улица художников и музыкантов, философов и мечтателей. Прогулка по Арбату в сопровождении экскурсовода - возможность узнать много нового и неожиданного об одной из самых знаменитых и привлекательных московских улиц и понять, что же вдохновляло поэтов, художников и писателей.

Экскурсия по ВДНХ с посещением павильона «Макет Москвы» — знакомство с шедеврами архитектуры, памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы, с невероятной точностью воссоздающего облик исторической части города.

Экскурсия на Мосфильм где вы сможете погрузиться в мир кинематографической «кухни»: увидите, как работают мастера гримерного цеха, посетите съемочные павильоны с декорациями нового фильма и пройдетесь по улочкам старой Москвы вслед за героями картин «Доктор Живаго» и «Всадник по имени Смерть».

Важная информация: