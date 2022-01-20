Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Обзорная автобусная экскурсия: исторические улицы и площади, известные памятники и мемориалы, живописные парки – ничто не проскользнет мимо вашего взора!

Катание на Московской канатной дороге — потрясающие виды Москвы-реки, небоскребов «Москва-Сити», здания МГУ и спорткомплекса «Лужники» не оставят вас равнодушным!

Московский Кремль — старинные златоглавые храмы, Большой Кремлевский дворец, знаменитые Царь-колокол и Царь-пушка, здание Арсенала.

Экскурсия по ВДНХ — знакомство с шедеврами архитектуры, памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы, с невероятной точностью воссоздающего облик исторической части города.

Экскурсия по Красной площади — главной площади России, окруженной совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.

Храм Христа Спасителя — московская легенда, храм-памятник, поднявшийся из собственных руин и обретший вторую жизнь.

Улица Арбат — со своим уютом, своей магией, улица Евгения Вахтангова, Булата Окуджавы, Виктора Цоя, улица художников и музыкантов, философов и мечтателей.

Важная информация: