Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:
Обзорная автобусная экскурсия: исторические улицы и площади, известные памятники и мемориалы, живописные парки – ничто не проскользнет мимо вашего взора!
Катание на Московской канатной дороге — потрясающие виды Москвы-реки, небоскребов «Москва-Сити», здания МГУ и спорткомплекса «Лужники» не оставят вас равнодушным!
Московский Кремль — старинные златоглавые храмы, Большой Кремлевский дворец, знаменитые Царь-колокол и Царь-пушка, здание Арсенала.
Экскурсия по ВДНХ — знакомство с шедеврами архитектуры, памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы, с невероятной точностью воссоздающего облик исторической части города.
Экскурсия по Красной площади — главной площади России, окруженной совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
Храм Христа Спасителя — московская легенда, храм-памятник, поднявшийся из собственных руин и обретший вторую жизнь.
Улица Арбат — со своим уютом, своей магией, улица Евгения Вахтангова, Булата Окуджавы, Виктора Цоя, улица художников и музыкантов, философов и мечтателей.
Важная информация:
- Во время экскурсиq предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей, одеваемся по погоде.