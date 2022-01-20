Тур в Москву на выходные «Москва классическая» 4дня / 3ночи

Тур в Москву предоставляет возможность ознакомиться с основными достопримечательностями столицы

В группе
до 40 чел.
Тур в Москву предоставляет возможность ознакомиться с основными достопримечательностями столицы.

Вас ждёт обзорная автобусная экскурсия по знаковым местам Москвы, потрясающие виды Москвы-реки, небоскребов «Москва-Сити» с высоты канатной дороги, ожившая симфония из стекла и бетона в стиле хай-тек в квартале небоскребов Москва-Сити, Красная площадь и Александровский сад, незабываемая экскурсия по Московскому Кремлю с посещением одного из его соборов, экскурсия по ВДНХ с экскурсий по павильону «Макет Москвы», Храм Христа Спасителя и улица Арбат — со своим уютом, своей магией.
Тур в Москву на выходные «Москва классическая» 4дня / 3ночи
Тур в Москву на выходные «Москва классическая» 4дня / 3ночи
Тур в Москву на выходные «Москва классическая» 4дня / 3ночи
Тур в Москву на выходные «Москва классическая» 4дня / 3ночи
Тур в Москву на выходные «Москва классическая» 4дня / 3ночи
Тур в Москву на выходные «Москва классическая» 4дня / 3ночи

Что вы можете увидеть 🤩

  • Исторические улицы и площади, известные памятники и мемориалы
  • Москва-река
  • «Москва-Сити»
  • МГУ
  • «Лужники»
  • Красная площадь
  • Александровский сад
  • Московский Кремль
  • Макет Москвы на ВДНХ
  • Храм Христа Спасителя
  • улица Арбат
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Обзорная автобусная экскурсия: исторические улицы и площади, известные памятники и мемориалы, живописные парки – ничто не проскользнет мимо вашего взора!
    Катание на Московской канатной дороге — потрясающие виды Москвы-реки, небоскребов «Москва-Сити», здания МГУ и спорткомплекса «Лужники» не оставят вас равнодушным!
    Московский Кремль — старинные златоглавые храмы, Большой Кремлевский дворец, знаменитые Царь-колокол и Царь-пушка, здание Арсенала.
    Экскурсия по ВДНХ — знакомство с шедеврами архитектуры, памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы, с невероятной точностью воссоздающего облик исторической части города.
    Экскурсия по Красной площади — главной площади России, окруженной совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
    Храм Христа Спасителя — московская легенда, храм-памятник, поднявшийся из собственных руин и обретший вторую жизнь.
    Улица Арбат — со своим уютом, своей магией, улица Евгения Вахтангова, Булата Окуджавы, Виктора Цоя, улица художников и музыкантов, философов и мечтателей.

    Важная информация:

    • Во время экскурсиq предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей, одеваемся по погоде.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Проживание в отеле (3 ночи)
    • Питание по программе (3 завтрака)
    • Транспортное обслуживание по программе
    • Экскурсионное обслуживание по программе: экскурсия по Храму Христа Спасителя, пешеходная экскурсия по Арбату, обзорная автобусная экскурсия по Москве, пешеходная экскурсия по кварталу небоскребов Москва-Сити, экскурсия по территории Кремля, экскурсия по Красной площади, пешеходная экскурсия по ВДНХ
    • Все входные билеты по программе
    • Проезд на Московской канатной дороге
    • Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
    • Макет Москвы на ВДНХ
    Что не входит
    • Не входит в стоимость:
    • Проезд до Москвы
    • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
    • Обеды, ужины
    • Опционально:
    • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту: ж/д вокзал-отель - 1000 руб. /машина, аэропорт-отель - 3000 руб. /машина
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    • Речные прогулки
    • Билеты в театр, цирк
    • Вы можете продлить ваше пребывание в Москве на любое количество дней. Мы забронируем дополнительные ночи в отеле и составим экскурсионную программу при необходимости
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 4 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    • Во время экскурсии предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей
    • одеваемся по погоде.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    См. календарь

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