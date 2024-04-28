Встречаемся в аэропорту Домодедово и вылетаем в Волгоград в 07:30. По прибытии отправляемся в Элисту (295 км). На въезде в столицу Калмыкии нас встретит скульптура летящего всадника Джангара, покрытая сусальным золотом.

Начнём обзорную экскурсию «Буддийская столица России». Путешествуя по городу, вы увидите причудливое переплетение буддизма, древней культуры тюркских кочевников и современных европейских черт.

Рассмотрим главный буддистский храм республики — «Золотая обитель Будды Шакьямуни», построенный по благословению Далай-ламы XIV в 2006 году.

Побываем на площади Ленина и рассмотрим Золотые ворота, на которых нанесены 28 картин, изображающих историю калмыцкого народа. Ещё на площади находится композиция «Пагода Семи Дней», её название связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. В центре расположен барабан, вращая который каждый может загадать желание.

Полюбуемся фонтаном «Три лотоса», рассмотрим скульптуру А. Хачатуряна и мемориальный комплекс «Исход и возвращение» по проекту Э. Неизвестного, посвящённый жертвам сталинских репрессий и депортированным в Сибирь калмыкам в 1943 году. На родину они были возвращены лишь в 1955-1956 годах.

Вечером разместимся в отеле.