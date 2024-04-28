Услышать музыку песка, научиться поджигать воду и встретить закат в пустыне
Мы побываем в крупнейшем буддийском храме в Европе, загадаем желания, вращая барабан у Золотых ворот, заглянем в настоящую юрту, узнаем секрет горящего родника и сфотографируемся у розового озера. И обязательно насладимся необычной калмыцкой кухней. А вы пробовали когда-нибудь чай с молоком и солью?
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 800 ₽
Описание
Организационные детали
Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Воскресенск, Дмитров, Дубна, Запрудня, Клин, Коломна, Луховицы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серпухов, Солнечногорск, Талдом, Чехов, Электросталь).
Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Балахна, Заволжье, Нижний Новгород.
Города, из которых возможен трансфер (3000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.
Программа тура по дням
Храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни", Золотые ворота и мемориальный комплекс "Исход и возвращение"
Встречаемся в аэропорту Домодедово и вылетаем в Волгоград в 07:30. По прибытии отправляемся в Элисту (295 км). На въезде в столицу Калмыкии нас встретит скульптура летящего всадника Джангара, покрытая сусальным золотом.
Начнём обзорную экскурсию «Буддийская столица России». Путешествуя по городу, вы увидите причудливое переплетение буддизма, древней культуры тюркских кочевников и современных европейских черт.
Рассмотрим главный буддистский храм республики — «Золотая обитель Будды Шакьямуни», построенный по благословению Далай-ламы XIV в 2006 году.
Побываем на площади Ленина и рассмотрим Золотые ворота, на которых нанесены 28 картин, изображающих историю калмыцкого народа. Ещё на площади находится композиция «Пагода Семи Дней», её название связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. В центре расположен барабан, вращая который каждый может загадать желание.
Полюбуемся фонтаном «Три лотоса», рассмотрим скульптуру А. Хачатуряна и мемориальный комплекс «Исход и возвращение» по проекту Э. Неизвестного, посвящённый жертвам сталинских репрессий и депортированным в Сибирь калмыкам в 1943 году. На родину они были возвращены лишь в 1955-1956 годах.
Вечером разместимся в отеле.
Прогулка по «Чёрным землям» в поисках сайгаков, этносело Адык, розовое озеро и закат в пустыне
После завтрака разместимся в автобусе и поедем в заповедник «Чёрные земли» — удивительное место, где вы увидите и степь, и солончаковую полупустыню и песчаную пустыню. Кстати, в дюнах археологи обнаружили захоронения эпохи бронзы!
Своим необычным названием заповедник обязан климатической особенности: здесь суровые, но бесснежные зимы, поэтому почва остаётся голой и чёрной.
Туристы приезжают сюда не только за необычными ландшафтами, песчаными дюнами и целыми «коврами» тюльпанов, главная цель — сайгаки. Если повезёт, то и мы застанем этих необычных животных, когда-то живших на одной земле с мамонтами!
Пройдёмся по «тропе Сайгака». По пути нам встретятся следы древних захоронений и местные обитатели: лисицы, зайцы, корсаки, а ещё жаворонки, журавли, степные орлы, ласточки и скворцы.
В этноселе Адык познакомимся с самобытной культурой калмыков и заглянем в настоящую юрту, желающие смогут купить традиционные домашние угощения. Затем вас ждёт национальный обед (включен в стоимость тура). В местных блюдах всегда много мяса (баранина и говядина), чай обязательно пьют с молоком, а иногда туда добавляют соль, корицу, сливочное масло и лавровый лист!
Следующая остановка — Меклетинское солёное озеро необычного розового цвета. Сделаем эффектные кадры и полюбуемся горящим родником. Мы не преувеличиваем, вода действительно вспыхивает и горит, если поднести к ней огонь. Как правильно это сделать — обязательно расскажем.
Побываем на поющих барханах. Музыкантом выступает ветер, пересыпающий песок, в результате чего и возникает звук, напоминающий орган. А ещё в пустыне невероятно красивые закаты, когда дюны окрашиваются в красные и розовые цвета!
Вечером вернёмся в отель.
Свободный день или экскурсии на выбор
Программа дня зависит от вас. Вы можете отдохнуть и самостоятельно прогуляться по Элисте или за доплату выбрать одну из экскурсий:
- На экскурсии «Птицы озера Маныч Гудило» увидим гнездовье редких видов птиц: кудрявый пеликан, лебеди-пишун, черноголовый хохотун. Местное озеро в 2 раза солонее воды в Чёрном море! Вечером вернёмся в отель.
- На экскурсии «Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников» отправимся в бескрайнюю степь и переночуем в палаточном лагере. Будем слушать истории кочевых народов, научимся стрелять из лука и приготовим калмыцкие блюда прямо на костре.
Вы можете выбрать как одну экскурсию, так и обе, в этом случае утром мы съездим на озеро Маныч, а вечер и ночь проведём в степи. Экскурсии состоятся при наборе группы от 3 человек.
Посещение национального музея и отъезд
После завтрака вас ждёт экскурсия в национальный музей имени Н. Н. Пальмова, чтобы познакомиться с историей республики, различным верованиям и знаменитыми людьми из Калмыкии. Обязательно остановимся в зале, посвящённому буддийскому искусству, где находятся уникальные калмыцкие иконы дарциги.
Затем — трансфер в аэропорт Волгограда и вылет в Москву.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, аэропорт Домодедово, вылет в 07:30 рейсом S7 2141 «S7 Airlines»Завершение: Аэропорт Волгограда, S7 2144 «S7 Airlines», вылет в 19:40. Прибытие в аэропорт Домодедово в 21:25
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.