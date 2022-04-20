Наша дружеская экскурсия-фотосессия продлится около 1,5 часов. Я предлагаю три варианта маршрута:

1. Старая Москва между Лубянкой и Китай-городом. По извилистым переулкам пройдем от глубокого прошлого до арт-пространств. На примере древних палат вы поймете, как жили москвичи 17 века. Увидите лютеранскую кирху, а дворик с фонарями расскажет о возникновении слова «офонарел».

2. Модная Москва между Лубянкой и Охотным рядом. Вас ждет Кузнецкий мост — место, куда в 19 веке все приезжали на шоппинг. Здесь располагались престижные пассажи, один работает и сегодня, мы в него заглянем. Увидим московскую резиденцию Карла Фаберже и обсудим, как русский императорский двор связан с ароматом Chanel.

3. Идеальный советский город — ВДНХ: пышная архитектура, ритмы колонн, мозаика и смальта. Любуясь павильонами, вы узнаете, к чему стремился советский человек, под каким зданием расположено бомбоубежище, где попробовать настоящий армянский коньяк и даже «примерить» платье чиновника 18 века. На ВДНХ прекрасно и сказочной зимой, и цветущим летом!

На самом деле, мы можем составить любой маршрут. Главное: с вас - хорошее настроение, с меня - интересные факты и фотосессия!

Количество готовых снимков до 24 штук. Фотосессия возможна в чёрно-белом и цветном варианте.