Наша дружеская экскурсия-фотосессия продлится около 1,5 часов. Я предлагаю три варианта маршрута:
1. Старая Москва между Лубянкой и Китай-городом. По извилистым переулкам пройдем от глубокого прошлого до арт-пространств. На примере древних палат вы поймете, как жили москвичи 17 века. Увидите лютеранскую кирху, а дворик с фонарями расскажет о возникновении слова «офонарел».
2. Модная Москва между Лубянкой и Охотным рядом. Вас ждет Кузнецкий мост — место, куда в 19 веке все приезжали на шоппинг. Здесь располагались престижные пассажи, один работает и сегодня, мы в него заглянем. Увидим московскую резиденцию Карла Фаберже и обсудим, как русский императорский двор связан с ароматом Chanel.
3. Идеальный советский город — ВДНХ: пышная архитектура, ритмы колонн, мозаика и смальта. Любуясь павильонами, вы узнаете, к чему стремился советский человек, под каким зданием расположено бомбоубежище, где попробовать настоящий армянский коньяк и даже «примерить» платье чиновника 18 века. На ВДНХ прекрасно и сказочной зимой, и цветущим летом!
На самом деле, мы можем составить любой маршрут. Главное: с вас - хорошее настроение, с меня - интересные факты и фотосессия!
Количество готовых снимков до 24 штук. Фотосессия возможна в чёрно-белом и цветном варианте.
Ответы на вопросы
Что входит
1. Экскурсия
2. Фотосессия
Что не входит
Печать фотографий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Никольская улица, 12
Завершение: Солянский проезд, 1
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
1. Количество готовых снимков до 24 штук.
2. Фотосъёмка производится на Зенит Е 1978 года
3. В зимнее время рекомендую начинать фотосессию до сумерек (до 17:00), летом — до 21:00
4. Снимки я отправлю вам на электронную почту в оцифрованном виде. По желанию возможен печатный вариант (доплата)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.