ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

Когда зима отступает, а спешащая весна уже ласкает всё живое своим первым теплом, вся Тверская Карелия отмечает свой самый любимый, самый сытный праздник – Масленицу. Мы отправляемся встречать весну в самое сердце Тверской Карелии, деревню Толмачи. Очень весело 🥳 и очень необычно!

Такой Масленицы вы еще не видели.

Главный символ весны - блины, они как солнышки, согревают нас весной. Но у нас то Масленица не обычная, а карельская, поэтому здесь не блины, а сульчины. Такого количества и разнообразия традиционного карельского кушанья вы не встретите больше нигде. Сульчины с творогом, с кашей и с грибами по старинным рецептам от хозяйки карельского подворья Власовых – пальчики оближешь!

Но не только необычными блинами вновь удивят гостей тверские карелы. Здесь нас ожидает самая необыкновенная и самобытная Масленица, которую некоторые старожилы до сих пор называют Комоедицей. Дело в том, что «комом» в старину величали косолапого. Проснувшись после долгой зимней спячки, медведи словно воскрешали, древние люди наделяли этих животных мистической силой.

В эти дни ходили люди будить медведя. Отправлялись в лес 🌳 с бубенцами, дудками, пищалками и устраивали там шум, чтобы «позвать весну». И угощение с собой несли, ведь первый блин всегда был «комам», мишкам то есть (да-да, именно так следует понимать эту пословицу).

Вот и мы по всем обычаям пойдём медведя будить.

Кульминацией праздника станет сжигание огромного чучела Морены – символа зимы и мёртвой природы. Но прежде каждый изготовит свою обрядовую куклу, чтобы бросить её в костёр вместе со всем недобрым.

По дороге в Толмачи нас ожидает машина времени. На ней мы съездим в Советский союз, не надолго, на часок. В деревне Бронино, что в переводе с карельского языка означает "ворона", в сельском клубе сделали интереснейший музей 🖼 советской эпохи. Красные знамена, портреты членов Политбюро, бюсты Ленина, почетные грамоты передовиков производства. Такие воспоминания! И по доброй советской традиции для нас приготовлено настоящее деревенское угощение - чарочка с солеными огурчиками и салом.