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У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧘На выходные
  • 🖼Музеи
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 990 ₽ за человека

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У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)
У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)

Что вы увидите

  • Обрядовая игра «Пробуждение медведя»
  • Традиционные игры и забавы с медведем
  • Карельские танцы и хороводы
  • Масленичные гадания
  • Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы
  • Обряд сжигания чучела. Обряд возрождения природы
  • Посещение музея живой старины, с семейными карельскими предметами быта.
  • Прощание с Лумми Тайкури и встреча весны
  • Праздничное застолье и много-много сульчинов
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
Когда зима отступает, а спешащая весна уже ласкает всё живое своим первым теплом, вся Тверская Карелия отмечает свой самый любимый, самый сытный праздник – Масленицу. Мы отправляемся встречать весну в самое сердце Тверской Карелии, деревню Толмачи. Очень весело 🥳 и очень необычно!
Такой Масленицы вы еще не видели.
Главный символ весны - блины, они как солнышки, согревают нас весной. Но у нас то Масленица не обычная, а карельская, поэтому здесь не блины, а сульчины. Такого количества и разнообразия традиционного карельского кушанья вы не встретите больше нигде. Сульчины с творогом, с кашей и с грибами по старинным рецептам от хозяйки карельского подворья Власовых – пальчики оближешь!
Но не только необычными блинами вновь удивят гостей тверские карелы. Здесь нас ожидает самая необыкновенная и самобытная Масленица, которую некоторые старожилы до сих пор называют Комоедицей. Дело в том, что «комом» в старину величали косолапого. Проснувшись после долгой зимней спячки, медведи словно воскрешали, древние люди наделяли этих животных мистической силой.
В эти дни ходили люди будить медведя. Отправлялись в лес 🌳 с бубенцами, дудками, пищалками и устраивали там шум, чтобы «позвать весну». И угощение с собой несли, ведь первый блин всегда был «комам», мишкам то есть (да-да, именно так следует понимать эту пословицу).
Вот и мы по всем обычаям пойдём медведя будить.
Кульминацией праздника станет сжигание огромного чучела Морены – символа зимы и мёртвой природы. Но прежде каждый изготовит свою обрядовую куклу, чтобы бросить её в костёр вместе со всем недобрым.
По дороге в Толмачи нас ожидает машина времени. На ней мы съездим в Советский союз, не надолго, на часок. В деревне Бронино, что в переводе с карельского языка означает "ворона", в сельском клубе сделали интереснейший музей 🖼 советской эпохи. Красные знамена, портреты членов Политбюро, бюсты Ленина, почетные грамоты передовиков производства. Такие воспоминания! И по доброй советской традиции для нас приготовлено настоящее деревенское угощение - чарочка с солеными огурчиками и салом.
Что входит
  • праздничная масленичная программа в карельской деревне Толмачи
  • экскурсия в музей карельского быта и истории Толмачей
  • обед в карельской избе, приготовленный по старинным рецептам в настоящей печи
  • экскурсия с угощением в советском стиле в селе Бронино
Начало
🚩 станция метро Войковская, выход № 1
Место завершения
🏁 станция метро Войковская
У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)
У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)
У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)
У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)
У всех блины, у нас – сульчины! (самая вкусная Масленица в Тверской Карелии)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
Центр Р.
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