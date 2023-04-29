Учебный центр МЧС
Ближайшие даты:
29
апр
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6
мая
мая
13
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с Учебным центром МЧС, где проходят подготовку пожарные и спасатели. Дети узнают, каким снаряжением пользуются те, кто каждый день рискует жизнью, спасая людей и дома от пожара, какую форму носят, как проходят их будни.
В нашей программе:
- Возможность почувствовать себя настоящим пожарным: дети смогут посидеть за рулем пожарной машины, изучат ее устройство, узнают об оснащении пожарной машины и ее возможностях при тушении огня, зальют потенциальные источники пожара водой из настоящего рукава пожарной машины, побывают в уникальном лабиринте теплодымокамеры (специальный учебно-тренировочный комплекс с имитацией обстановки реального пожара) и спасут оттуда плюшевого мишку, как настоящие спасатели.
- Показательные выступления в тренировочном манеже, в ходе которых ребята увидят, как пожарный забирается по лестнице в окно 2-го этажа, а потом и сами попробуют свои силы. Переживать по этому поводу родителям не стоит, и не потому, что у любого сотрудника МЧС есть сертификат по оказанию медицинской помощи, просто каждому ребенку здесь уделяют максимум внимания и без присмотра не остается никто.
- Полученные в Центре навыки подтверждает выданный каждому участнику именной сертификат с присвоением звания «Юный пожарный».
И мальчики, и девочки покидают Учебный центр МЧС в полном восторге!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- Москва, Голубинская ул. , 6А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании