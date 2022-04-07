Экскурсия по территории Московского Государственного Университета на Воробьёвых горах.

Мы прогуляемся по уютной территории между корпусами МГУ. Вы увидите корпуса разных факультетов и НИИ.

Поговорим о стройотрядовском движении, которое тесно связано с пионерией и бардами. На памятнике стройотрядам поиграем в "поиск предметов".

Вы узнаете историю развития ВУЗа, где находились его первые здания и как отмечали День студента ученики МГУ в дореволюционной Москве.

Вспомним Ломоносова - основателя Университета и удивимся широте его кругозора и любознательности.

Мы поговорим про Сталинские высотки и их значение для страны и города. Подробно рассмотрим и изучим Главное здание МГУ: как оно устроено, что в нем находится, какой это архитектурный стиль. Найдем на ней самые большие часы в Москве и скульптуру, которая снималась в фильме "приключения Шурика". А если повезет, то во дворике встретим наглых белок.

Пройдемся по территории древней царской загородной резиденции.

На смотровой площадке Воробьевы горы полюбуемся панорамой Москвы, с того места, откуда впервые увидел Москву Наполеон. Вы узнаете какие именно достопримечательности отсюда видны.

После экскурсии вы можете спуститься на территорию спорткомплекса Лужники на фуникулере или тарзанке.

Или спуститься на набережную Москвы реки и совершить речную прогулку на теплоходе.