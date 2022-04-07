Умная прогулка

Умная прогулка
Умная прогулка
Умная прогулка
Умная прогулка
Умная прогулка
Умная прогулка
Умная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Корпуса разных факультетов МГУ
  • Памятник Стройотрядам
  • Фундаментальная библиотека МГУ
  • Сталинская высотка МГУ
  • Самые большие часы в Москве
  • Памятник Ломоносову
  • Ботанический сад МГУ
  • Университетская площадь
  • Смотровая площадка Воробьевы горы
  • Панорама Москвы с высоты птичьего полета
Экскурсия по территории Московского Государственного Университета на Воробьёвых горах.
Мы прогуляемся по уютной территории между корпусами МГУ. Вы увидите корпуса разных факультетов и НИИ.
Поговорим о стройотрядовском движении, которое тесно связано с пионерией и бардами. На памятнике стройотрядам поиграем в "поиск предметов".
Вы узнаете историю развития ВУЗа, где находились его первые здания и как отмечали День студента ученики МГУ в дореволюционной Москве.
Вспомним Ломоносова - основателя Университета и удивимся широте его кругозора и любознательности.
Мы поговорим про Сталинские высотки и их значение для страны и города. Подробно рассмотрим и изучим Главное здание МГУ: как оно устроено, что в нем находится, какой это архитектурный стиль. Найдем на ней самые большие часы в Москве и скульптуру, которая снималась в фильме "приключения Шурика". А если повезет, то во дворике встретим наглых белок.
Пройдемся по территории древней царской загородной резиденции.
На смотровой площадке Воробьевы горы полюбуемся панорамой Москвы, с того места, откуда впервые увидел Москву Наполеон. Вы узнаете какие именно достопримечательности отсюда видны.
После экскурсии вы можете спуститься на территорию спорткомплекса Лужники на фуникулере или тарзанке.
Или спуститься на набережную Москвы реки и совершить речную прогулку на теплоходе.

Ответы на вопросы

Что входит
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро университет, выход номер 1
Завершение: Смотровая площадка Воробьевы горы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Внутрь Главного здания МГУ пускают только студентов и сотрудников. На экскурсии мы осматриваем здание снаружи
  • В непосредственной близости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🔭Обзорные🏯Парки и усадьбы⛲️ФонтаныСмотровые площадкиТематические экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Москве

Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
1.5 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Билет на борт
Спутник
Нет отзывов
Часто заказывают
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
Каждый день наши комфортабельные теплоходы отправляются на утреннюю прогулку до Парка «Зарядье»
149 за 1 человека
Прогулка на теплоходе «Фалькон» по Москве-реке и Химкинскому водохранилищу
1 час
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
Нет отзывов
Прогулка на теплоходе «Фалькон» по Москве-реке и Химкинскому водохранилищу
Маршрут нашей прогулки проходит через Химкинское водохранилище
450 за 1 человека
Речная прогулка через шлюзы
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Входной билет
Спутник
3.8
7 отзывов
Речная прогулка через шлюзы
Эта речная прогулка станет особенной, ведь вы побываете там, где оказываются немногие, и пройдете шлюзы
700 за 1 человека
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.7
13 отзывов
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
Необычная прогулка по самому старинному бульвару Москвы с яркими историями, фокусами, с завершением на Патриарших прудах
7 000 за 1-6 чел.
Речная прогулка и салют Победы 9 мая 2022 на панорамном теплоходе Прага
2.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
5
1 отзыв
Речная прогулка и салют Победы 9 мая 2022 на панорамном теплоходе Прага
Вечерняя прогулка по Москве-реке в День Победы подарит вам незабываемые впечатления! Залпы фейерверков
2 990 за 1 человека
НеобыЧайная прогулка по Москве
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
9 отзывов
НеобыЧайная прогулка по Москве
Открыть чайные традиции столицы и узнать о секретах «самого русского» напитка за самоваром
4 800 за 1-4 чел.
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Билет на борт
Спутник
4.3
312 отзывов
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Добро пожаловать на борт одних из самых лучших теплоходов столицы - "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж"
от 900 за 1 человека
Большая прогулка по маленьким переулкам
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
4.9
91 отзыв
Большая прогулка по маленьким переулкам
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
5 200 за 1-10 чел.
Парадная Москва: прогулка с фотографом
1.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Арсений и Оля
4.9
102 отзыва
Очень популярно сейчас
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Запечатлеть себя в колоритных декорациях города и познакомиться с его историей
60004 800 за 1-4 чел.
Прогулка по Третьяковской галерее
2 часа
Индивидуальная
Marina
4.8
20 отзывов
Прогулка по Третьяковской галерее
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
6 500 за 1-2 чел.
Секретная Москва: прогулка с фотографом
1.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Арсений и Оля
4.9
39 отзывов
Очень популярно сейчас
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Пройти потайными улочками, увидеть старину и современность и получить кадры в необычных локациях
59004 720 за 1-4 чел.
Столичная прогулка по Тверской: от "Охотки" до "Маяковки"
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Римма
5
3 отзыва
Столичная прогулка по Тверской: от "Охотки" до "Маяковки"
Не спеша пройти по главной улице Москвы и наполнить её смыслом
5 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ