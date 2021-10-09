Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели

Знакомство с одним из самых красивых дворянских гнёзд на берегу Москвы-реки

5
13 отзывов
Усадьба Архангельское, которую называют жемчужиной Подмосковья и русским Версалем, по счастливой случайности сохранилась до наших дней с минимальными изменениями.

Вы увидите изящные усадебные постройки, регулярный парк и даже здание театра с декорациями итальянского художника Гонзаго.

Мы поговорим о судьбах обитателей усадьбы и жизненном укладе российских дворянских семейств, чья жизнь бесповоротно изменилась после событий 1917 года.
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели

Что вас ожидает

Живописные дворцы и аллеи

Вы полюбуетесь воздушным силуэтом Большого дворца и узнаете о его создании и архитектурных особенностях. Прогуляетесь по таинственным парковым аллеям, где некогда бродили Герцен, Белинский и, наконец, сам Пушкин. Увидите храм-усыпальницу «Колоннада» и услышите его грустную историю. Пройдете к Малому дворцу и узнаете, чем «Каприз» отличается от Эрмитажа. А в Большом Партере мы полюбуемся спускающимися к реке терассами и попытаемся разгадать язык античных скульптур и статуй.

История рода Юсуповых

Поговорим о хозяевах усадьбы, которой владели сначала Голицыны, а затем – Юсуповы. Вы узнаете, как жили, любили и служили своему Отечеству представители дворянского рода, как они участвовали в правительственных заговорах, попадали в опалы и жертвовали всем во благо государства. Я поведаю вам легенду о проклятии рода Юсуповых и историю об участии одного из последних представителей рода в убийстве Григория Распутина. И, конечно, поговорим о поворотном для дворянского сословия 1917 годе и жизни родовитых эмигрантов за границей.

Быт дворянской усадьбы

Я расскажу вам, как проводили праздники в усадьбе и какую роль они играли в светской жизни. Прогуливаясь по изящным аллеям, постараемся представить, как в Архангельское некогда съезжались гости: Шереметьевы, Оболенские, Шаховские и, наконец, сами Их Императорские Величества. Поговорим, как устраивали свой быт и развлечения прекрасные дамы дворянских семейств, а затем прогуляемся до театра Гонзаго, где вы узнаете, что такое Театр декораций и почему ЮНЕСКО охраняет это скромное здание.

А после экскурсии вы можете спуститься на берег Москва-реки, пообедать в загородном ресторане или просто прогуляться по пейзажной части парка.

Организационные детали

Входной билет на территорию усадьбы (150 руб) оплачивается отдельно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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13 реальных отзывов от туристов

С
9 окт 2021
Экскурсовод Галина - знаток своего дела. Рассказывает так, как будто сама являлась участником событий. Ответит на любой касающийся экскурсии вопрос. Очень интересно, обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо Галине
Н
26 сен 2021
Очень благодарны за проведённую экскурсию по усадьбе. Отдельная благодарность гиду Галине, которая терпеливо дождалась нас и всю экскурсию подстроила под наши планы и обстоятельсва.
Константин
20 сен 2021
Галина - отличный экскурсовод. Очень хорошо знает историю Архангельского, семей Голицыных и Юсуповых. Парк в Архангельском - прекрасен. Время экскурсии пролетело очень быстро. На все дополнительные вопросы мы получили ответы. Очень рекомендуем!
И
30 авг 2021
Очень понравилось!
А
26 авг 2021
Спасибо большое Галине за увлекательное и обстоятельное повествование об усадьбе и её хозяевах, рассказанное с искренней любовью к предмету. Портреты действующих лиц, показанные на планшете, прекрасно оживляют экскурсию.
Маргарита
8 авг 2020
Ходили впятером. Галина живо и подробно рассказывала, отвечала на все вопросы, "вписалась" в нашу компанию по настроению и подаче. Из всех компании только я любитель экскурсий, поэтому для меня большая радость, что наша прогулка понравилась всем.
Решили, что обязательно сходим ещё.
Светлана
21 ноя 2019
От экскурсии мы были в восторге. Вот действительно "Унесенные ветром". Огромная благодарность Галине за прекрасную, познавательную и волшебную экскурсию. Прогулка была незабываемой. Всем рекомендую! Просто сказка!
Анна
30 апр 2019
Галина - прекрасный экскурсовод! Очень знающая, интеллигентная. Мы узнали историю усадьбы и семейства Юсуповых. Сама усадьба произвела двоякое впечатление - с одной стороны действительно достойный дворцово-парковый ансамбль, с другой все перекопано (большое впечатление произвели местные гида - женщины строгой советской закалки, которые с революционным ожесточением пресекали всякие попытки конкуренции со стороны частных гидов))) было забавно)
И
4 окт 2018
Если Вы не были в усадьбе Архангельское и не знаете ее историю, то Вы не знаете истории 18 века Российской империи. Это можно сравнить с Версалем Франции. Но приезжая во Францию -все бегут в Версаль, а мы не зная своей истории и убегаем от нее, отворачиваясь! Поэтому иностранцев больше, чем наших любопытных глаз! А если Вы пройдете сами музей, а потом саму усадьбу с гидом, Вы поймете само очарование усадьбы и почему пять императоров посещали в свое время этот шедевр архитектуры! Правда, в июле шла реставрация. Обещали закончить к концу 2018 года. А Галя превзошла себя. Мы готовились, читали, но она раскрыла тему так и преподнесла ее, что захотелось еще раз приехать и окунуться с головой из 21 века в 18!
И
10 июня 2018
Галина- очень граммотный и знающий гид!
Д
14 янв 2018
Очень интересно и познавательно! Большое спасибо!
О
7 янв 2018
Спасибо, все прошло замечательно.
Нонна
30 июля 2017
Спасибо большое Галине за прекрасную экскурсию. Будем рекомендовать друзьям)

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