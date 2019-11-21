7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Живописные дворцы и аллеи

Вы полюбуетесь воздушным силуэтом Большого дворца и узнаете о его создании и архитектурных особенностях. Прогуляетесь по таинственным парковым аллеям, где некогда бродили Герцен, Белинский и, наконец, сам Пушкин. Увидите храм-усыпальницу «Колоннада» и услышите его грустную историю. Пройдете к Малому дворцу и узнаете, чем «Каприз» отличается от Эрмитажа. А в Большом Партере мы полюбуемся спускающимися к реке терассами и попытаемся разгадать язык античных скульптур и статуй.

История рода Юсуповых

Поговорим о хозяевах усадьбы, которой владели сначала Голицыны, а затем – Юсуповы. Вы узнаете, как жили, любили и служили своему Отечеству представители дворянского рода, как они участвовали в правительственных заговорах, попадали в опалы и жертвовали всем во благо государства. Я поведаю вам легенду о проклятии рода Юсуповых и историю об участии одного из последних представителей рода в убийстве Григория Распутина. И, конечно, поговорим о поворотном для дворянского сословия 1917 годе и жизни родовитых эмигрантов за границей.

Быт дворянской усадьбы

Я расскажу вам, как проводили праздники в усадьбе и какую роль они играли в светской жизни. Прогуливаясь по изящным аллеям, постараемся представить, как в Архангельское некогда съезжались гости: Шереметьевы, Оболенские, Шаховские и, наконец, сами Их Императорские Величества. Поговорим, как устраивали свой быт и развлечения прекрасные дамы дворянских семейств, а затем прогуляемся до театра Гонзаго, где вы узнаете, что такое Театр декораций и почему ЮНЕСКО охраняет это скромное здание.

А после экскурсии вы можете спуститься на берег Москва-реки, пообедать в загородном ресторане или просто прогуляться по пейзажной части парка.