3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Музей-заповедник Коломенское – это уникальное место, где шедевры русского зодчества гармонично сочетаются с волшебным пейзажем, где современность бережно хранит древнюю историю, где остается очень много мистических вопросов, на которые наука пока не нашла ответы. Я предлагаю вам совершить путешествие во времени и насладиться одним из красивейших парков столицы!

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры Коломенского

Вы прогуляетесь по сохранившимся объектам парадной царской усадьбы и вотчины великих князей. Рассмотрите фрагменты Государева двора и грандиозную церковь Вознесения, которая стала шедевром своего времени и первой каменной шатровой церковью на Руси. Во время прогулки я расскажу вам о царском и крестьянском быте в Коломенском, о местных праздниках, о визитах послов и дворян в усадьбу. Вы пройдете по живописному фруктовому саду, увидите древние памятники славянского зодчества, а также восстановленный дворец Алексея Михайловича, который относится к современной части Коломенского.

Легенды Голосова оврага

Я расскажу вам о мистической стороне Коломенского парка и его загадках, над которыми продолжают биться ученые. Вы пройдете по атмосферным и загадочным местам, узнаете легенды о древнем портале, языческих святилищах и битве Георгия Победоносца со змием. Мы загадаем желание у «мужского» и «женского» камней, а также попробуем понять, как крестьяне, пропадавшие в Голосовом овраге много веков назад, появлялись на том же месте спустя десятилетия, не подозревая о своем «путешествии во времени».

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят углубиться в историю Руси, познакомиться с древним бытом и образцами русского зодчества.