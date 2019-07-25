3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Усадьба Коломенское в историях и легендах

Загадки самой мистической русской усадьбы

Ольга
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Ольга – ваш гид
Музей-заповедник Коломенское – это уникальное место, где шедевры русского зодчества гармонично сочетаются с волшебным пейзажем, где современность бережно хранит древнюю историю, где остается очень много мистических вопросов, на которые наука пока не нашла ответы.

Я предлагаю вам совершить путешествие во времени и насладиться одним из красивейших парков столицы!
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча проспект Андропова 39стр45
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Усадьба Коломенское в историях и легендах
Усадьба Коломенское в историях и легендах

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры Коломенского
Вы прогуляетесь по сохранившимся объектам парадной царской усадьбы и вотчины великих князей. Рассмотрите фрагменты Государева двора и грандиозную церковь Вознесения, которая стала шедевром своего времени и первой каменной шатровой церковью на Руси. Во время прогулки я расскажу вам о царском и крестьянском быте в Коломенском, о местных праздниках, о визитах послов и дворян в усадьбу. Вы пройдете по живописному фруктовому саду, увидите древние памятники славянского зодчества, а также восстановленный дворец Алексея Михайловича, который относится к современной части Коломенского.

Легенды Голосова оврага
Я расскажу вам о мистической стороне Коломенского парка и его загадках, над которыми продолжают биться ученые. Вы пройдете по атмосферным и загадочным местам, узнаете легенды о древнем портале, языческих святилищах и битве Георгия Победоносца со змием. Мы загадаем желание у «мужского» и «женского» камней, а также попробуем понять, как крестьяне, пропадавшие в Голосовом овраге много веков назад, появлялись на том же месте спустя десятилетия, не подозревая о своем «путешествии во времени».

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят углубиться в историю Руси, познакомиться с древним бытом и образцами русского зодчества.

Усадьба Коломенское в историях и легендах
Усадьба Коломенское в историях и легендах
Усадьба Коломенское в историях и легендах
Усадьба Коломенское в историях и легендах
Усадьба Коломенское в историях и легендах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура проспект Андропова 39стр45.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Приветствую!!! Когда-то я влюбилась в профессию экскурсовода, и эта любовь позволила мне объединить мои интересы с работой. Я провожу экскурсии с 2006 года и за это время накопила большой опыт работы с самыми разными людьми. Сегодня я - аккредитованный экскурсовод по Москве. Мне нравится не только узнавать об истории, фактах, людях и событиях, но и делиться этими знаниями с другими. Москва – яркий, многогранный город и всегда удивляет новыми открытиями. Я приглашаю вас в этом убедиться.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 июля 2019
Большое спасибо Ольге! Экскурсия по Коломенскому была подарком маме на 78-ми летие. Интересный рассказ и, что для нас было важно - не спешный темп прогулки, сделали этот день особенным и запоминающимся. 2 часа пролетели не заметно.
Если вы хотите познакомится с историей Коломенского, почувствовать историю и дух этого места, рекомендую обратиться к Ольге!
22 апреля 2019
Были на экскурсии 20 апреля 2019. Экскурсовод Ольга провела прекрасную экскурсию. Рассказывала очень интересно. Всем рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода. Не пожалеете.
3 октября 2018
Экскурсия прошла великолепно, Ольга была во время, очень приветливая девушка,интересно рассказала об истории Коломенского, показала все укромные уголки парка, а также рассказала о мистических событиях, которые происходили здесь. Большое спасибо

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