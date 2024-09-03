Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Авторская автобусная экскурсия по Москве.



Замечательная возможность подробнее познакомиться с архитектурными жемчужинами северной части столицы.



Величественные усадьбы, старинные храмы, вековые парки, захватывающие страницы истории и судеб – всё это откроется вам в увлекательном авторском путешествии по северу Москвы.



Кекушев, Брюсов, Шишкин – вы услышите эти и другие знаменитые фамилии и узнаете, как они связаны с этими местами. 5 1 отзыв

Ближайшие даты: Время начала: 09:45

Описание экскурсии Храм Знамения иконы Божией Матери в Ховрино У местности Ховрино богатая история – в письменных источниках оно упоминается с конца XVI века как вотчина Семёна Фомича Третьякова Ховрина. Помимо прочего знаменито Ховрино и своим красивым кирпичным храмом, возвышающимся на землях бывшего имения Головиных. Он был освящен в 1871-м году и выстроен по проекту знаменитого русского архитектора Михаила Быковского, автора таких известных построек, как усадьба Марфино, Ивановский монастырь, собор Спасо-Бородинского монастыря. В Знаменском храме венчался русский поэт Валерий Брюсов с переводчицей Иоанной Рунт. Усадьба Ховрино (Грачёвка) По соседству с Знаменским храмом спряталась усадьба Грачёвка в Ховрино – копия казино в Монте-Карло. Знаменитый Лев Кекушев, конечно, не стал в прямом смысле полностью копировать творение Шарля Гарнье. Но именно на этом настаивал заказчик постройки – купец Митрофан Грачёв, в молодости выигравший в казино в Монте-Карло целое состояние. В былые времена здесь писал картины Кирилл Лемох, гостили литераторы Владимир Гиляровский, Алексей Толстой и Валерий Брюсов. Сегодня территория усадьба занята медицинским учреждением и доступ на территорию, увы, ограничен, но мы сможем насладиться изяществом постройки даже через ограду усадьбы. Храм Знамения иконы Божией Матери в Аксиньино Деревни с приятным русскому слуху названием Аксиньино давным-давно уже нет на картах. Не оставила она памяти и в названиях улиц, переулков или проездов. Лишь старинный храм, не закрывавшийся даже в советские годы, бережно хранит название местности. Как хранит он и святыни поруганных соседних обителей – именно сюда из разорённого и уничтоженного Головинского монастыря была перенесена его главная святыня – Казанская чудотворная икона Божией Матери. Храм в Аксиньино – интересное сочетание русского и византийского стилей был построен по проекту московского архитектора Александра Вейденбаума. Усадьба Братцево и Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево На высоком берегу реки Сходни, в красивом английском парке притаилась усадьба Братцево – яркий образец русской архитектуры эпохи классицизма с элементами палладианского стиля. Эти красивые пейзажи полюбились также и отечественным кинематографистам, здесь снимали ряд известных фильмов, такие как: «Война и мир», «О бедном гусаре замолвите слово», «Бедная Настя» и «Барышня-крестьянка». А какой в Братцево замечательный парк, подлинным украшением которого является покрытая куполом ротонда на десяти ионических колоннах. Осмотрите вы и старинный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Если верить надписи древнерусской вязью на каменной плите в стене храма, то он был сооружён в 1672 году. Примечательная особенность – изразцовый пояс, обходящий храм со всех сторон под кокошниками основного четырехгранника. Храм Живоначальной Троицы в Хорошёво Село Хорошёво – вотчина Бориса Годунова, у которого здесь был дом – «весьма красивый, на расстоянии мили от Москвы, называвшийся Хорошёво, что значит красивый. И был он построен на горе у реки Москвы». Именно при Годунове, в 1598 году здесь появился храм Живоначальной Троицы, сохранившийся до наших дней. Авторство храма приписывается знаменитому древнерусскому зодчему Фёдору Коню. Белоснежный, с несколькими ярусами пышных кокошников, храм станет настоящим открытием для тех, кто не подозревал, что за многоэтажками на Карамышевской набережной притаился столь яркий образец древнерусского зодчества. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Знамения иконы Божией Матери в Ховрино

Усадьба Ховрино (Грачёвка) (внешний осмотр)

Храм Знамения иконы Божией Матери в Аксиньино

Усадьба Братцево (парк и храм Покрова Пресвятой Богородицы)

Храм Живоначальной Троицы в Хорошёво Что включено Проезд на туристическом автобусе

Экскурсионная программа

Что не входит в цену Личные расходы туристов Где начинаем и завершаем? Начало: 09:45 - Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ Завершение: Окончание экскурсии у м. Октябрьское поле Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек. Важная информация Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки

Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее