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Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити

4.1
99 отзывов
МузейМоскваСити
МузейМоскваСити – Гид из Москвы
Сфотографироваться на фоне московского международного делового центра «Москва-Сити» мечтает каждый турист, который приехал в столицу.

Этот комплекс уже давно стал современной достопримечательностью 🏛️ Москвы, символом эпохи высотного строительства XXI века.

Мы предлагаем вам подняться на 56 этаж делового комплекса «Империя», чтобы насладиться потрясающим панорамным видом из самого сердца города, и узнать много нового о прошлом и будущем столицы ⭐️.

Послушать историю 📖 башен, потрогать интерактивные объекты и сделать множество фотографий у панорамных окон – здесь получите удовольствие не только вы, но и ваш ребенок.
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  • 👥Групповая
  • 🏙С городских высот
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 590 ₽ за человека

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Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити
Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити

Что вы увидите

  • Музей-Смотровая Москва-Сити
Музей рассказывает и показывает историю 📖 развития высотного строительства Москвы.
Вы можете посетить музей 🖼 самостоятельно, но мы советуем пройтись по нему с экскурсией — это познавательно и интересно. Экскурсия ⛳ входит в стоимость любого билета и проходит в начале каждого часа с 10:00

На экскурсии 🧭 вы сможете:

  • узнать о появлении проекта Москва-Сити;
  • узнать об архитектурных проектах небоскребов Москва-Сити, детально их рассмотреть и взглянуть на жизнь резидентов;
  • заглянуть в параллельную реальность, где построены фантастические небоскребы Эля Лисицкого, Дворец Советов Бориса Иофана и летающие дома Георгия Крутикова, которым, к сожалению, не нашли места в нашей реальности;
  • увидеть две инсталляции, которые расскажут вам обо всех проектах Сити: как осуществленных, так и оставшихся на бумаге;
  • заглянуть в специальные окошки-глазки, которые откроют вам тайны Сити.

Также в Музее есть интерактивные объекты, не связанные с Москва-Сити:

  • телефонный звонок известным жителям Москвы (Алене Долецкой, Валерию Тодоровскому, Геннадию Хазанову, Александру Филиппенко), которые расскажут о своей личной, ностальгической Москве;
  • авторские карты Москвы Юрия Гордона, на которых вы увидите разговорные названия улиц и районов, привычные и понятные для москвичей;
  • уникальный снимок панорамы Москвы 1867 года, сделанный с храма Христа Спасителя.
  • Один раз в неделю вы можете насладиться часом темноты. Каждый четверг с 22:00 до 23:00 мы отключаем свет в Музее-Смотровой Москва-Сити, чтобы вы могли насладиться панорамой ночной Москвы без отблесков внутреннего освещения.

Организационные детали:

  • Утренний билет 🎫 действует с 10:00 до 12:00
  • Последняя экскурсия начинается в 21:00;
Что входит
  • Подъем на 56 этаж Делового комплекса "Империя"
  • Увлекательная экскурсионная программа
  • Осмотр интерактивной экспозиции
  • Неограниченное время нахождения в Музее (не позднее закрытия в 22:00)
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Пресненская наб., дом 6, строение 2
Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити
Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити
Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити
Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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МузейМоскваСити
МузейМоскваСити
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99 отзывов оставили туристы

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