МузейМоскваСити – Гид из Москвы

Сфотографироваться на фоне московского международного делового центра «Москва-Сити» мечтает каждый турист, который приехал в столицу.



Этот комплекс уже давно стал современной достопримечательностью 🏛️ Москвы, символом эпохи высотного строительства XXI века.



Мы предлагаем вам подняться на 56 этаж делового комплекса «Империя», чтобы насладиться потрясающим панорамным видом из самого сердца города, и узнать много нового о прошлом и будущем столицы ⭐️.



Послушать историю 📖 башен, потрогать интерактивные объекты и сделать множество фотографий у панорамных окон – здесь получите удовольствие не только вы, но и ваш ребенок.