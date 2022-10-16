Прогулка от Нагатинского Затона получилась необычной - именно из этой точки кораблик стартует (начинает свою смену), поэтому мы с другом прекрасно прокатились вдвоем - весь корабль был наш:) Приятная танцевальная музыка ненавязчиво поднимала настроение в прохладный день. Судно более половины пути идет вдоль недостроенных спальных районов, поэтому любителям достопримечательностей, возможно, по вкусу будет другой маршрут. Но за 99 рублей путешествие, на мой взгляд, отличное! Персонал - топ!