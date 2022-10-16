Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»

Речные прогулки на теплоходе в Москве: утренний маршрут от Нагатинского затона

4.6
53 отзыва
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Утренняя прогулка на теплоходе — отличное начало дня! Свежий ветерок и потрясающие виды просыпающейся столицы подарят вам заряд бодрости и позитива.

Наш маршрут проходит от Нагатинского затона до Китай-города, так что вы увидите красавицу Москву во всём её разнообразии!
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
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Описание

Что вас ждет:

Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский монастырь и другие. Ежедневно утром от Нагатинского затона до парка «Зарядье» вы можете наслаждаться речной прогулкой по привлекательной цене.

Важно знать:

  • теплоходы, обслуживающие линию: «Москва-21», «Москва-24»;
  • прогулка в одну сторону;
  • посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
  • приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Ежедневно в 11:00, 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Кленовый Бульвар»
Завершение: Причал «Китай-город / Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса. Не опаздывайте
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 53 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
9
3
6
2
1
1
С
16 окт 2022
А
16 окт 2022
Очень понравилась экскурсия, теплоход чистый, отличный аудиогид о Москве. Всё понравилось.
М
9 окт 2022
С
5 окт 2022
Хорошее аура,очень хорошо отдыхали,мы с детьми были,они очень довольно,мы проходили,очень хорошие места, благодарю сотрудникам,они очень вежливы!
Е
5 окт 2022
Все прошло отлично! Аудиолекция интересная! Виды во второй половине замечательные! Туалет чистый.
И
1 окт 2022
Утро, пасмурно, ветрено. Прокатился на верхней открытой палубе. Пустой огромный теплоход - на борту я и ещё 2 пассажира. Приятная утренняя прогулка по воде, хотя смотреть особо не на что. 50 минут плывёшь среди строящихся жилых кварталов, растущих на месте бывших промзон. Последние 10 минут любуешься на высотку на Котельнической. Хорошо, что цена билета была чисто символическая.
И
11 сен 2022
Замечательно! За такую цену, такая прогулка! Мне понравилось все. Разве что, пледы не предложили, закутаться. На верхней палубе было ветренно. Осень… Спасибо!
О
7 сен 2022
Прогулка от Нагатинского Затона получилась необычной - именно из этой точки кораблик стартует (начинает свою смену), поэтому мы с другом прекрасно прокатились вдвоем - весь корабль был наш:) Приятная танцевальная музыка ненавязчиво поднимала настроение в прохладный день. Судно более половины пути идет вдоль недостроенных спальных районов, поэтому любителям достопримечательностей, возможно, по вкусу будет другой маршрут. Но за 99 рублей путешествие, на мой взгляд, отличное! Персонал - топ!
Л
4 сен 2022
Прокатили по реке. Было ветрено
Т
3 сен 2022
Н
1 сен 2022
День добрый.
Понравилось все и теплоход и уютные кресла на верхней палубе. И даже нам рассказали о достопримечательностях и исторических фактах любимой Москвы!!!!
Спасибо!
С
30 авг 2022
Н
30 авг 2022
Прогулка хорошая, очень понравился рассказ аудиогида.
Р
29 авг 2022
А
29 авг 2022
Ещё 38 отзывов

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