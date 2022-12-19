«Утренняя, Таганская»: экскурсия по Алексеевской слободе

«Утренняя, Таганская»

«Утренняя, Таганская»: экскурсия по Алексеевской слободе
«Утренняя, Таганская»: экскурсия по Алексеевской слободе
«Утренняя, Таганская»: экскурсия по Алексеевской слободе
«Утренняя, Таганская»: экскурсия по Алексеевской слободе
«Утренняя, Таганская»: экскурсия по Алексеевской слободе
«Утренняя, Таганская»: экскурсия по Алексеевской слободе
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает 🤩

  • «Плоский» дом на Таганке
  • Усадьба Гребенщиковых
  • Алексеевская Слобода
  • Доходные дома XIX-начала XX века
  • Церковь Святого Мартина
  • Фабрика Станиславского
  • Школьная улица (бывшая Рогожская и Тележная) и купеческие дома
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Откуда начинаем? От Таганской площади, возле метро «Марксистская».

Куда пойдем? Идём по переулкам и улочкам Таганки, наслаждаясь утренним солнцем. А по пути расскажем:

  • кто такие Алексий, Алексеевы и в честь кого слобода стала Алексеевской?
  • как так получилось, что на Таганке существует Папа римский?
  • по какой улице возили Пугачёва, заточенного в клетку?
  • какое отношение ко всему этому имеют Станиславский, Морозов и Коровин?

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Только экскурсионное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Марксистская»
Завершение: Москва, станция метро «Площадь Ильича»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Вы забронировали прогулку "Утренняя, Таганская".
  • Благодарю за ваш заказ и свяжусь с вами в самое ближайшее время.
  • С уважением
  • Попова Наталья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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