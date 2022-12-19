Школьная улица (бывшая Рогожская и Тележная) и купеческие дома
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Откуда начинаем? От Таганской площади, возле метро «Марксистская».
Куда пойдем? Идём по переулкам и улочкам Таганки, наслаждаясь утренним солнцем. А по пути расскажем:
кто такие Алексий, Алексеевы и в честь кого слобода стала Алексеевской?
как так получилось, что на Таганке существует Папа римский?
по какой улице возили Пугачёва, заточенного в клетку?
какое отношение ко всему этому имеют Станиславский, Морозов и Коровин?
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Только экскурсионное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Марксистская»
Завершение: Москва, станция метро «Площадь Ильича»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Вы забронировали прогулку "Утренняя, Таганская".
Благодарю за ваш заказ и свяжусь с вами в самое ближайшее время.
С уважением
Попова Наталья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.