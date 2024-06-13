Вероника — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 30 туристов

читать дальше сфере туризма и гостеприимства по зарубежным направлениям, люблю путешествовать по России — это питает, это наш культурный код, а какие уникальные места! Каждый раз убеждаюсь, что удивительное рядом с нами, стоит только захотеть его увидеть, и главное — успеть увидеть, пока это существует.

Добрый день! Меня зовут Вероника, мне 37. Я живу в Жуковском и обожаю этот город, а также стародачные окрестности посёлка Кратово и усадебный парк Быково. Более 16 лет работаю в