Больше 100 лет назад Малаховка с её чистейшим сосновым воздухом была центром литературной и театральной дачной жизни.
Сюда приезжали актёры Малого театра и МХАТа, гостили Куприн, Чехов, Маяковский, Есенин и многие другие. Чем они занимались на даче и как отдыхали? Прогуляемся по посёлку и найдём ответы на эти вопросы!
Сюда приезжали актёры Малого театра и МХАТа, гостили Куприн, Чехов, Маяковский, Есенин и многие другие. Чем они занимались на даче и как отдыхали? Прогуляемся по посёлку и найдём ответы на эти вопросы!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Врачи считали, что малаховский воздух сосновых лесов чище крымского, поэтому рекомендовали посёлок вместо морских курортов — и это сделало его очень популярным. Вы пройдётесь по тропам среди дачных домиков и узнаете:
- Зачем Владимир Маяковский приезжал в Малаховку к Эльзе Каган — сестре Лили Брик
- Как и когда Марк Шагал преподавал в Малаховке рисование беспризорным детям
- Что осталось от Летнего театра, где блистал Шаляпин и дебютировала Фаина Раневская
- Какую пьесу здесь впервые прочитал Максим Горький
Также вы посетите:
- Храм Апостолов Петра и Павла. Предположительно он был построен по проекту архитектора Щусева.
- Музей посёлка Малаховка, где вы увидите воссозданный быт прошлой эпохи. Музей находится в бывшем лабораторном корпусе экспериментального завода.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, билет в Музей посёлка Малаховка
- Дополнительные расходы (по желанию): экскурсия по музею в местным гидом — 1000 руб., питание в ресторане в Малаховке (организую по запросу)
- По желанию можем передвигаться по посёлку на вашем автомобиле
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от ж/д станции «Малаховка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 30 туристов
Добрый день! Меня зовут Вероника, мне 37. Я живу в Жуковском и обожаю этот город, а также стародачные окрестности посёлка Кратово и усадебный парк Быково. Более 16 лет работаю вЗадать вопрос
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